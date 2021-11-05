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Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную Десантно-штурмовым войскам ВСУ. ФОТО

Национальный банк Украины с 11 ноября вводит в обращение памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", посвященную одноименному роду войск украинской армии.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ. Соответствующая информация появилась также на официальном сайте НБУ.

"Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм, тираж – 1 000 000 штук. Ребро монеты – рифленое", - говорится в сообщении.

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Вверху на аверсе монеты будет размещена надпись – "Украина" (полукругом), под которой будет изображен малый Государственный Герб Украины (слева) и нарукавный знак Десантно-штурмовых войск ВС Украины (справа).

"В центре на зеркальном фоне – эмблема Десантно-штурмовых войск ВС Украины; номинал 10 и графический символ гривни (слева от эмблемы); год чеканки монеты – 2021 (справа от эмблемы); надпись – "Десантно-штурмовые войска ВСУ" (внизу полукругом); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (под годом чеканки)", - уточняют десантники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины". ФОТО

На реверсе монеты на зеркальном фоне будет изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя и защитника десантников Архистратига Михаила.

Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную Десантно-штурмовым войскам ВСУ 01

Художник – Андрей Ермоленко. Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демяненко.

Сообщается, что памятная монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без каких-либо ограничений по ее нарицательной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов.

монеты (145) НБУ (4836) Десантно-штурмовые войска (223)


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Топ комментарии
+5
ДШВ-респект та повага...
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05.11.2021 14:01 Ответить
+5
https://coins.bank.gov.ua https://coins.bank.gov.ua

Здесь можно купить. И не только эту монету.
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05.11.2021 14:13 Ответить
+1
Гарна.
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05.11.2021 13:57 Ответить
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Гарна.
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05.11.2021 13:57 Ответить
ДШВ-респект та повага...
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05.11.2021 14:01 Ответить
Где можно купить? Вернее кто вообще видел эти монеты от нац. банка?
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05.11.2021 14:09 Ответить
https://coins.bank.gov.ua https://coins.bank.gov.ua

Здесь можно купить. И не только эту монету.
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05.11.2021 14:13 Ответить
нету её там пока
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05.11.2021 14:57 Ответить
есть такой сайт=ньюаукцион.юа
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05.11.2021 15:17 Ответить
И тираж приличный - 1 млн.. Спасибо.
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05.11.2021 14:11 Ответить
Чудово !
Хочу придбати.
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05.11.2021 18:28 Ответить
Над прикупить пару штук. Если обычные, спустя время, стали стоить 6000 гривен, как https://blackbee.odessa.ua/1-grivna-obraztsa-1996-goda/ эта , то и такие в будущем могут иметь ценность.
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09.02.2022 10:19 Ответить
 
 