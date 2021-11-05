Нацбанк вводит в обращение памятную монету, посвященную Десантно-штурмовым войскам ВСУ. ФОТО

Национальный банк Украины с 11 ноября вводит в обращение памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", посвященную одноименному роду войск украинской армии.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ. Соответствующая информация появилась также на официальном сайте НБУ.

"Монета номиналом 10 грн изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса – 12,4 г, диаметр – 30,0 мм, тираж – 1 000 000 штук. Ребро монеты – рифленое", - говорится в сообщении.

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Вверху на аверсе монеты будет размещена надпись – "Украина" (полукругом), под которой будет изображен малый Государственный Герб Украины (слева) и нарукавный знак Десантно-штурмовых войск ВС Украины (справа).

"В центре на зеркальном фоне – эмблема Десантно-штурмовых войск ВС Украины; номинал 10 и графический символ гривни (слева от эмблемы); год чеканки монеты – 2021 (справа от эмблемы); надпись – "Десантно-штурмовые войска ВСУ" (внизу полукругом); логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (под годом чеканки)", - уточняют десантники.

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На реверсе монеты на зеркальном фоне будет изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя и защитника десантников Архистратига Михаила.

Художник – Андрей Ермоленко. Скульпторы: Владимир Атаманчук, Анатолий Демяненко.

Сообщается, что памятная монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без каких-либо ограничений по ее нарицательной стоимости ко всем видам платежей, а также для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для переводов.