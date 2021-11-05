Генерал Павловський вийшов із СІЗО. ФОТО
Генерала Ігоря Павловського було звільнено з Лук'янівського СІЗО після внесення застави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Ростислав Кравець.
"Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону", - йдеться у повідомленні.
Раніше Активісти та Фонд Порошенка зібрали 18 млн грн на заставу для генерала Павловського.
Нагадуємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського із правом застави майже 500 млн грн. Згодом суд знизив заставу до 18 млн.
Генерал Павловський у 2014 році брав участь у обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
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Перелічуваннями від 10 до кількох тисяч грн. пересічні громадняи зібрали 2 мільйони 100 тисяч гривень!!!
Решту 15 мільйонів 900 тисяч грн. надасть фонд Петра і Марини Порошенко.
Ви ж пам'ятаєте що Порошенко - "жлоб, якого цікавлять тільки гроші"?
А між іншим, ці кошти родиною Порошенка віддані без надії на повернення.
Кошти, внесені за кіборга генерала Марченка влада не повернула досі - хоча Марченко давно на волі, а справа проти нього по факту - розвалилася.
Ці гроші могли стати кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ та медичним приладдям для хворих на КОВІД. Натомість - доводиться викуповувати бойових генералів.
Мабуть це символічно.
ЗЕкоманда говорить багато правильних слів про патріотизм, але Ріффмастера посадили саме за Зеленського. Саме за Зеленського влада почала брати бойових генералів у заручники, а Порошенко і його прибічники - їх з заручників викуповувати. "Судіть їх по справах їхніх", як говорить Святе Письмо.
Чотири місяця генерала Павловського мучили буцегарнею.
Практично не проводили слідчих дій. Не пускали до нього лікарів. Зрозуміло навіщо. Влада дуже хотіла генерала зламати, показати приклад всім іншим офіцерам ЗСУ, мовляв проти нас не виступають.
Вони хотіли, щоби Павловський оббрехав Петра Порошенка - в обмін на свободу.
Та Павловський не здався - і скоро вийде на волю.
А громадяни показали - ми своїх не здаємо.
І це бісить зелень ще більше. Бо гарно знають, за них ніхто і 5 грн. не дасть.
У першу чергу не дадуть ті, хто за Зеленського багатшає щороку більше. Та й пересічні прибічники - не дадуть. Пожадують. "Утилізація послє вєселія - вся перспектіва втарова ізделія" - така реальність.
А нам ще країну розбудовувати. Разом.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена"
гарно написав адвокат !
ганьба !
"Последствия ДТП с участием "слуги народа" Трухина: Глава комитета арбитров УАФ Лучи не сможет продолжать работу из-за травмы"
Чем больше вы мстите Украине,тем более гарантировано придется отвечать.
В конце пути придётся рассчитаться" (c)
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! або
"Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил" (шотландський поет Роберт Бернс: 1759 - 1796).