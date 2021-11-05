Генерал Павловський вийшов із СІЗО. ФОТО

Генерала Ігоря Павловського було звільнено з Лук'янівського СІЗО після внесення застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Ростислав Кравець.

"Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону", - йдеться у повідомленні.

Раніше Активісти та Фонд Порошенка зібрали 18 млн грн на заставу для генерала Павловського.

Нагадуємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського із правом застави майже 500 млн грн. Згодом суд знизив заставу до 18 млн.

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Генерал Павловський у 2014 році брав участь у обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.