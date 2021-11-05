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Генерал Павловський вийшов із СІЗО. ФОТО

Генерала Ігоря Павловського було звільнено з Лук'янівського СІЗО після внесення застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Ростислав Кравець.

"Сьогодні викупили генерал-лейтенанта Павловського з полону", - йдеться у повідомленні.

Раніше Активісти та Фонд Порошенка зібрали 18 млн грн на заставу для генерала Павловського.

Нагадуємо, у серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського із правом застави майже 500 млн грн. Згодом суд знизив заставу до 18 млн.

Читайте також: Активісти і Фонд Порошенка зібрали 18 млн грн на заставу для генерала Павловського

Генерал Павловський у 2014 році брав участь у обороні Маріуполя, очолював сектор "М". За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, під час російсько-української війни нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Генерал Павловський вийшов із СІЗО 01

Автор: 

СІЗО (732) Павловський Ігор (109)


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Топ коментарі
+87
Спільними зусиллями ми зібрали кошти на заставу для генерала Ігоря Павловського, командувача оборони Маріуполя у 2014 р. і керівника тилу ЗСУ за якого армія отримала 24000 нової і відновленої техніки.
Перелічуваннями від 10 до кількох тисяч грн. пересічні громадняи зібрали 2 мільйони 100 тисяч гривень!!!
Решту 15 мільйонів 900 тисяч грн. надасть фонд Петра і Марини Порошенко.
Ви ж пам'ятаєте що Порошенко - "жлоб, якого цікавлять тільки гроші"?
А між іншим, ці кошти родиною Порошенка віддані без надії на повернення.
Кошти, внесені за кіборга генерала Марченка влада не повернула досі - хоча Марченко давно на волі, а справа проти нього по факту - розвалилася.
Ці гроші могли стати кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ та медичним приладдям для хворих на КОВІД. Натомість - доводиться викуповувати бойових генералів.
Мабуть це символічно.
ЗЕкоманда говорить багато правильних слів про патріотизм, але Ріффмастера посадили саме за Зеленського. Саме за Зеленського влада почала брати бойових генералів у заручники, а Порошенко і його прибічники - їх з заручників викуповувати. "Судіть їх по справах їхніх", як говорить Святе Письмо.
Чотири місяця генерала Павловського мучили буцегарнею.
Практично не проводили слідчих дій. Не пускали до нього лікарів. Зрозуміло навіщо. Влада дуже хотіла генерала зламати, показати приклад всім іншим офіцерам ЗСУ, мовляв проти нас не виступають.
Вони хотіли, щоби Павловський оббрехав Петра Порошенка - в обмін на свободу.
Та Павловський не здався - і скоро вийде на волю.
А громадяни показали - ми своїх не здаємо.
І це бісить зелень ще більше. Бо гарно знають, за них ніхто і 5 грн. не дасть.
У першу чергу не дадуть ті, хто за Зеленського багатшає щороку більше. Та й пересічні прибічники - не дадуть. Пожадують. "Утилізація послє вєселія - вся перспектіва втарова ізделія" - така реальність.
А нам ще країну розбудовувати. Разом.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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05.11.2021 17:26 Відповісти
+73
Моносброд придумал себе еще одну статью доходов - брать заложников и требовать выкуп.
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05.11.2021 17:23 Відповісти
+66
вітаємо пана Генерала із Волею !

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена"
гарно написав адвокат !
ганьба !
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05.11.2021 17:24 Відповісти
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Моносброд придумал себе еще одну статью доходов - брать заложников и требовать выкуп.
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05.11.2021 17:23 Відповісти
Спільними зусиллями ми зібрали кошти на заставу для генерала Ігоря Павловського, командувача оборони Маріуполя у 2014 р. і керівника тилу ЗСУ за якого армія отримала 24000 нової і відновленої техніки.
Перелічуваннями від 10 до кількох тисяч грн. пересічні громадняи зібрали 2 мільйони 100 тисяч гривень!!!
Решту 15 мільйонів 900 тисяч грн. надасть фонд Петра і Марини Порошенко.
Ви ж пам'ятаєте що Порошенко - "жлоб, якого цікавлять тільки гроші"?
А між іншим, ці кошти родиною Порошенка віддані без надії на повернення.
Кошти, внесені за кіборга генерала Марченка влада не повернула досі - хоча Марченко давно на волі, а справа проти нього по факту - розвалилася.
Ці гроші могли стати кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ та медичним приладдям для хворих на КОВІД. Натомість - доводиться викуповувати бойових генералів.
Мабуть це символічно.
ЗЕкоманда говорить багато правильних слів про патріотизм, але Ріффмастера посадили саме за Зеленського. Саме за Зеленського влада почала брати бойових генералів у заручники, а Порошенко і його прибічники - їх з заручників викуповувати. "Судіть їх по справах їхніх", як говорить Святе Письмо.
Чотири місяця генерала Павловського мучили буцегарнею.
Практично не проводили слідчих дій. Не пускали до нього лікарів. Зрозуміло навіщо. Влада дуже хотіла генерала зламати, показати приклад всім іншим офіцерам ЗСУ, мовляв проти нас не виступають.
Вони хотіли, щоби Павловський оббрехав Петра Порошенка - в обмін на свободу.
Та Павловський не здався - і скоро вийде на волю.
А громадяни показали - ми своїх не здаємо.
І це бісить зелень ще більше. Бо гарно знають, за них ніхто і 5 грн. не дасть.
У першу чергу не дадуть ті, хто за Зеленського багатшає щороку більше. Та й пересічні прибічники - не дадуть. Пожадують. "Утилізація послє вєселія - вся перспектіва втарова ізделія" - така реальність.
А нам ще країну розбудовувати. Разом.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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05.11.2021 17:26 Відповісти
зеМРАЗИНА 🤢🤡🐲👹 ,🪃 БУМЕРАНГ ВЕРНЁТСЯ
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05.11.2021 20:03 Відповісти
Освободилось место для Зе.
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05.11.2021 17:24 Відповісти
Для початку хоча би для Ме, бо "засидівся" на домашніх харчах.
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05.11.2021 17:28 Відповісти
вітаємо пана Генерала із Волею !

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена"
гарно написав адвокат !
ганьба !
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05.11.2021 17:24 Відповісти
Давно мог вьійти под залог , но надо бьіло попиариться на "сборе средств для боевого генерала". Все равно заплатил Порошенко...
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05.11.2021 17:26 Відповісти
Можна було і не "садити", а під домашній арешт як Медведчука, але пропіаритися захотілося, тільки не Порошенкові.
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05.11.2021 17:33 Відповісти
Закрий пельку бенябот 😠
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05.11.2021 17:36 Відповісти
важко тобі заспамити? Нє, само собою, разом з видачею направлення...
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05.11.2021 17:44 Відповісти
в Україні їм не жити.....
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05.11.2021 17:33 Відповісти
Сподіваюсь, що пліснявій гниді доведеться відповісти за скоєне.

"Последствия ДТП с участием "слуги народа" Трухина: Глава комитета арбитров УАФ Лучи не сможет продолжать работу из-за травмы"
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05.11.2021 17:38 Відповісти
Зешобло,не думайте что мы это забудем.Расплата придет,за все свои преступление ,геноцид и репресии ответите, сколько веревочке не виться ,конец все равно будет,всех не запугаете!
Чем больше вы мстите Украине,тем более гарантировано придется отвечать.
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05.11.2021 17:28 Відповісти
"Пусть счётчик щёлкает, пусть, всё равно.
В конце пути придётся рассчитаться" (c)
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05.11.2021 18:13 Відповісти
Зебилы, вы - террористы и даже хуже. Те также берут заложников и требуют выкуп или выполнить те или иные условия. Как и вы.
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05.11.2021 17:29 Відповісти
А надо было видосик-гундосик с массовкой запилить и орать, как потерпевший?
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05.11.2021 17:37 Відповісти
Как палятся свинособаки -песня)
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05.11.2021 17:44 Відповісти
Давно ти із дамбаса прибув до столиці ?
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05.11.2021 17:53 Відповісти
Иди уроки сделай , двоечник 😃😃😃
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05.11.2021 17:56 Відповісти
Рассуждать с дураками - это зажигать свечи для слепых 🤣
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05.11.2021 18:01 Відповісти
Дарт Вейдер? Це лідер вашої реальності?
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05.11.2021 17:53 Відповісти
Действительно, откуда зеленой слизи знать, кто воевал с дикарями. У вас в головах войны нет и не было.
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05.11.2021 17:45 Відповісти
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
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05.11.2021 17:37 Відповісти
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05.11.2021 17:42 Відповісти
Пропали деньги.И русские адвокаты от ФСБ не помогут..
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05.11.2021 17:45 Відповісти
Тільки для ідіотів гроші мають найвищу цінність в житті 🙁
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05.11.2021 17:52 Відповісти
ты свиноцабака считай свои ржубли...
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05.11.2021 21:44 Відповісти
интересно сколько соберут зебилы на выкуп из СИЗО найвеличнішого. Куда оно рано или поздно , нопадет.
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05.11.2021 17:52 Відповісти
Дуже рада і за Порошенка, і за його генерала. Бо серце кров"ю обливалося, коли на прямому каналі кілька тижнів збирали кошти. А генерал все сидів і сидів... І гарно, що до Пєті все ж такі дійшло, що можна зі своєї кишені дати залог, не ганьбитися з оцим "подайте на генерала" і припинитий цей піар - мого генерала безпітставно ... бо зеля не знає як мені дошкульнути...
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05.11.2021 18:02 Відповісти
Пігулки закінчились?
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05.11.2021 18:17 Відповісти
Дуже тобі співчуваю... пошукай краще, може десь завалились?
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05.11.2021 19:19 Відповісти
а скільки ти особисто пожертви дала на сплату залогу?
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05.11.2021 18:20 Відповісти
Зебильнутая, не скиглы
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05.11.2021 18:36 Відповісти
На многих сайтах обсуждают єту новость. На 2-ух из них я сделала комментарий. Какой спам?
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05.11.2021 18:49 Відповісти
Хоч одна добра новина.
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05.11.2021 18:55 Відповісти
Да уж... Дурной пример заразительный. На сайте свой подоляк появился? Противно смотреть на эти крестики-нолики. Цензор.да!!!
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05.11.2021 18:56 Відповісти
адвокатишко курнул или выпил чего - "выкупили" "из плена". это оно о ГОСУДАРСТВЕННЫХ органах и решениях????????
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05.11.2021 19:13 Відповісти
Ничего,следующая власть возьмется за мам ,тещ,дочерей и сыновей слуг народа,которые стали миллионерами от слуг народа,так что 18 млн.грн окажутся им копейками.
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05.11.2021 19:13 Відповісти
При следующей власти прийдет не только весна, но и лето, осень и зима!
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05.11.2021 19:25 Відповісти
ГАРНА НОВИНА !!!
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05.11.2021 19:50 Відповісти
зелена влада зробила шоу з медвечуком.... а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! або

"Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил" (шотландський поет Роберт Бернс: 1759 - 1796).
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05.11.2021 21:23 Відповісти
 
 