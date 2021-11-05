Генерал Павловский вышел из СИЗО. ФОТО

Генерал Игорь Павловский был освобожден из Лукьяновского СИЗО после внесения залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", - говорится в сообщении.

Ранее Активисты и Фонд Порошенко собрали 18 млн грн на залог для генерала Павловского.

Напоминаем, в августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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