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Генерал Павловский вышел из СИЗО. ФОТО

Генерал Игорь Павловский был освобожден из Лукьяновского СИЗО после внесения залога.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Ростислав Кравец.

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена", - говорится в сообщении.

Ранее Активисты и Фонд Порошенко собрали 18 млн грн на залог для генерала Павловского.

Напоминаем, в августе 2021 года суд арестовал генерала Павловского с правом залога почти в 500 млн грн. Впоследствии суд снизил залог до 18 млн.

Генерал Павловский в 2014 году участвовал в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, во время российско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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Генерал Павловский вышел из СИЗО 01

Автор: 

СИЗО (1361) Павловский Игорь (115)


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Топ комментарии
+87
Спільними зусиллями ми зібрали кошти на заставу для генерала Ігоря Павловського, командувача оборони Маріуполя у 2014 р. і керівника тилу ЗСУ за якого армія отримала 24000 нової і відновленої техніки.
Перелічуваннями від 10 до кількох тисяч грн. пересічні громадняи зібрали 2 мільйони 100 тисяч гривень!!!
Решту 15 мільйонів 900 тисяч грн. надасть фонд Петра і Марини Порошенко.
Ви ж пам'ятаєте що Порошенко - "жлоб, якого цікавлять тільки гроші"?
А між іншим, ці кошти родиною Порошенка віддані без надії на повернення.
Кошти, внесені за кіборга генерала Марченка влада не повернула досі - хоча Марченко давно на волі, а справа проти нього по факту - розвалилася.
Ці гроші могли стати кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ та медичним приладдям для хворих на КОВІД. Натомість - доводиться викуповувати бойових генералів.
Мабуть це символічно.
ЗЕкоманда говорить багато правильних слів про патріотизм, але Ріффмастера посадили саме за Зеленського. Саме за Зеленського влада почала брати бойових генералів у заручники, а Порошенко і його прибічники - їх з заручників викуповувати. "Судіть їх по справах їхніх", як говорить Святе Письмо.
Чотири місяця генерала Павловського мучили буцегарнею.
Практично не проводили слідчих дій. Не пускали до нього лікарів. Зрозуміло навіщо. Влада дуже хотіла генерала зламати, показати приклад всім іншим офіцерам ЗСУ, мовляв проти нас не виступають.
Вони хотіли, щоби Павловський оббрехав Петра Порошенка - в обмін на свободу.
Та Павловський не здався - і скоро вийде на волю.
А громадяни показали - ми своїх не здаємо.
І це бісить зелень ще більше. Бо гарно знають, за них ніхто і 5 грн. не дасть.
У першу чергу не дадуть ті, хто за Зеленського багатшає щороку більше. Та й пересічні прибічники - не дадуть. Пожадують. "Утилізація послє вєселія - вся перспектіва втарова ізделія" - така реальність.
А нам ще країну розбудовувати. Разом.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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05.11.2021 17:26
+73
Моносброд придумал себе еще одну статью доходов - брать заложников и требовать выкуп.
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05.11.2021 17:23
+66
вітаємо пана Генерала із Волею !

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена"
гарно написав адвокат !
ганьба !
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05.11.2021 17:24
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Правила форума Совет форумчан
Моносброд придумал себе еще одну статью доходов - брать заложников и требовать выкуп.
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05.11.2021 17:23 Ответить
Спільними зусиллями ми зібрали кошти на заставу для генерала Ігоря Павловського, командувача оборони Маріуполя у 2014 р. і керівника тилу ЗСУ за якого армія отримала 24000 нової і відновленої техніки.
Перелічуваннями від 10 до кількох тисяч грн. пересічні громадняи зібрали 2 мільйони 100 тисяч гривень!!!
Решту 15 мільйонів 900 тисяч грн. надасть фонд Петра і Марини Порошенко.
Ви ж пам'ятаєте що Порошенко - "жлоб, якого цікавлять тільки гроші"?
А між іншим, ці кошти родиною Порошенка віддані без надії на повернення.
Кошти, внесені за кіборга генерала Марченка влада не повернула досі - хоча Марченко давно на волі, а справа проти нього по факту - розвалилася.
Ці гроші могли стати кисневими концентраторами, апаратами ШВЛ та медичним приладдям для хворих на КОВІД. Натомість - доводиться викуповувати бойових генералів.
Мабуть це символічно.
ЗЕкоманда говорить багато правильних слів про патріотизм, але Ріффмастера посадили саме за Зеленського. Саме за Зеленського влада почала брати бойових генералів у заручники, а Порошенко і його прибічники - їх з заручників викуповувати. "Судіть їх по справах їхніх", як говорить Святе Письмо.
Чотири місяця генерала Павловського мучили буцегарнею.
Практично не проводили слідчих дій. Не пускали до нього лікарів. Зрозуміло навіщо. Влада дуже хотіла генерала зламати, показати приклад всім іншим офіцерам ЗСУ, мовляв проти нас не виступають.
Вони хотіли, щоби Павловський оббрехав Петра Порошенка - в обмін на свободу.
Та Павловський не здався - і скоро вийде на волю.
А громадяни показали - ми своїх не здаємо.
І це бісить зелень ще більше. Бо гарно знають, за них ніхто і 5 грн. не дасть.
У першу чергу не дадуть ті, хто за Зеленського багатшає щороку більше. Та й пересічні прибічники - не дадуть. Пожадують. "Утилізація послє вєселія - вся перспектіва втарова ізделія" - така реальність.
А нам ще країну розбудовувати. Разом.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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05.11.2021 17:26 Ответить
зеМРАЗИНА 🤢🤡🐲👹 ,🪃 БУМЕРАНГ ВЕРНЁТСЯ
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05.11.2021 20:03 Ответить
Освободилось место для Зе.
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05.11.2021 17:24 Ответить
Для початку хоча би для Ме, бо "засидівся" на домашніх харчах.
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05.11.2021 17:28 Ответить
вітаємо пана Генерала із Волею !

"Сегодня выкупили генерал-лейтенанта Павловского из плена"
гарно написав адвокат !
ганьба !
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05.11.2021 17:24 Ответить
Давно мог вьійти под залог , но надо бьіло попиариться на "сборе средств для боевого генерала". Все равно заплатил Порошенко...
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05.11.2021 17:26 Ответить
Можна було і не "садити", а під домашній арешт як Медведчука, але пропіаритися захотілося, тільки не Порошенкові.
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05.11.2021 17:33 Ответить
Закрий пельку бенябот 😠
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05.11.2021 17:36 Ответить
важко тобі заспамити? Нє, само собою, разом з видачею направлення...
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05.11.2021 17:44 Ответить
в Україні їм не жити.....
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05.11.2021 17:33 Ответить
Сподіваюсь, що пліснявій гниді доведеться відповісти за скоєне.

"Последствия ДТП с участием "слуги народа" Трухина: Глава комитета арбитров УАФ Лучи не сможет продолжать работу из-за травмы"
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05.11.2021 17:38 Ответить
Зешобло,не думайте что мы это забудем.Расплата придет,за все свои преступление ,геноцид и репресии ответите, сколько веревочке не виться ,конец все равно будет,всех не запугаете!
Чем больше вы мстите Украине,тем более гарантировано придется отвечать.
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05.11.2021 17:28 Ответить
"Пусть счётчик щёлкает, пусть, всё равно.
В конце пути придётся рассчитаться" (c)
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05.11.2021 18:13 Ответить
Зебилы, вы - террористы и даже хуже. Те также берут заложников и требуют выкуп или выполнить те или иные условия. Как и вы.
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05.11.2021 17:29 Ответить
А надо было видосик-гундосик с массовкой запилить и орать, как потерпевший?
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05.11.2021 17:37 Ответить
Как палятся свинособаки -песня)
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05.11.2021 17:44 Ответить
Давно ти із дамбаса прибув до столиці ?
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05.11.2021 17:53 Ответить
Иди уроки сделай , двоечник 😃😃😃
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05.11.2021 17:56 Ответить
Рассуждать с дураками - это зажигать свечи для слепых 🤣
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05.11.2021 18:01 Ответить
Дарт Вейдер? Це лідер вашої реальності?
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05.11.2021 17:53 Ответить
Действительно, откуда зеленой слизи знать, кто воевал с дикарями. У вас в головах войны нет и не было.
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05.11.2021 17:45 Ответить
Дуже гарна новина 👍🏼👍🏼👍🏼
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05.11.2021 17:37 Ответить
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05.11.2021 17:42 Ответить
Пропали деньги.И русские адвокаты от ФСБ не помогут..
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05.11.2021 17:45 Ответить
Тільки для ідіотів гроші мають найвищу цінність в житті 🙁
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05.11.2021 17:52 Ответить
ты свиноцабака считай свои ржубли...
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05.11.2021 21:44 Ответить
интересно сколько соберут зебилы на выкуп из СИЗО найвеличнішого. Куда оно рано или поздно , нопадет.
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05.11.2021 17:52 Ответить
Дуже рада і за Порошенка, і за його генерала. Бо серце кров"ю обливалося, коли на прямому каналі кілька тижнів збирали кошти. А генерал все сидів і сидів... І гарно, що до Пєті все ж такі дійшло, що можна зі своєї кишені дати залог, не ганьбитися з оцим "подайте на генерала" і припинитий цей піар - мого генерала безпітставно ... бо зеля не знає як мені дошкульнути...
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05.11.2021 18:02 Ответить
Пігулки закінчились?
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05.11.2021 18:17 Ответить
Дуже тобі співчуваю... пошукай краще, може десь завалились?
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05.11.2021 19:19 Ответить
а скільки ти особисто пожертви дала на сплату залогу?
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05.11.2021 18:20 Ответить
Зебильнутая, не скиглы
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05.11.2021 18:36 Ответить
На многих сайтах обсуждают єту новость. На 2-ух из них я сделала комментарий. Какой спам?
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05.11.2021 18:49 Ответить
Хоч одна добра новина.
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05.11.2021 18:55 Ответить
Да уж... Дурной пример заразительный. На сайте свой подоляк появился? Противно смотреть на эти крестики-нолики. Цензор.да!!!
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05.11.2021 18:56 Ответить
адвокатишко курнул или выпил чего - "выкупили" "из плена". это оно о ГОСУДАРСТВЕННЫХ органах и решениях????????
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05.11.2021 19:13 Ответить
Ничего,следующая власть возьмется за мам ,тещ,дочерей и сыновей слуг народа,которые стали миллионерами от слуг народа,так что 18 млн.грн окажутся им копейками.
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05.11.2021 19:13 Ответить
При следующей власти прийдет не только весна, но и лето, осень и зима!
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05.11.2021 19:25 Ответить
ГАРНА НОВИНА !!!
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05.11.2021 19:50 Ответить
зелена влада зробила шоу з медвечуком.... а взагалі,

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! або

"Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил" (шотландський поет Роберт Бернс: 1759 - 1796).
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05.11.2021 21:23 Ответить
 
 