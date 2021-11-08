Автомобіль врізався в дерево під Луцьком, загинуло троє людей, - Нацполіція. ФОТО

На автодорозі між селами Романів та Верхівка Луцького району автомобіль врізався у дерево. Внаслідок ДТП водій та ще двоє пасажирів загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"32-річний лучанин, керуючи автомобілемлем Volkswagen Golf, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із придорожнім деревом. Водій та ще двоє пасажирів загинули на місці події, їх дані встановлюють", - повідомили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Черкащині ВАЗ влетів на зустрічній смузі у вантажівку: загинуло троє людей. ФОТОрепортаж