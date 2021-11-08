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Новини Фото ДТП
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Автомобіль врізався в дерево під Луцьком, загинуло троє людей, - Нацполіція. ФОТО

На автодорозі між селами Романів та Верхівка Луцького району автомобіль врізався у дерево. Внаслідок ДТП водій та ще двоє пасажирів загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"32-річний лучанин, керуючи автомобілемлем Volkswagen Golf, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із придорожнім деревом. Водій та ще двоє пасажирів загинули на місці події, їх дані встановлюють", - повідомили в поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб.

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Автомобіль врізався в дерево під Луцьком, загинуло троє людей, - Нацполіція 01

Автор: 

ДТП (4467) Нацполіція (15164) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+6
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08.11.2021 12:44
+3
Жахливих пошкоджень авто не видно, а от чи були пристібнуті пасками безпеки - варто уточнювати у рапортах.
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08.11.2021 12:26
+3
скоріш за все - не пристебнулися. Гольф 5 достатньо безпечна машина, щоб врятувати пристебнутих водія і пасажирів. А тут ще й удар не дуже сильний.
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08.11.2021 13:38
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Не вписався в поворот, а вписався в деревину...
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08.11.2021 12:22 Відповісти
Янелох будує дороги та висаджує на них мільярд дерев.
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08.11.2021 12:26 Відповісти
Жахливих пошкоджень авто не видно, а от чи були пристібнуті пасками безпеки - варто уточнювати у рапортах.
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08.11.2021 12:26 Відповісти
это сзади не видно , а спереди двигатель в салон выпер..
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08.11.2021 21:22 Відповісти
...а водитель застрял головой в лобовом стекле...
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08.11.2021 21:27 Відповісти
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08.11.2021 12:44 Відповісти
не пристібнуті, чи шо? наче й машина не в хлам, а сзаду точно мав би хтось вижити
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08.11.2021 12:44 Відповісти
забу мозок коли їхав. ремінь тут ні до чого.
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08.11.2021 13:34 Відповісти
скоріш за все - не пристебнулися. Гольф 5 достатньо безпечна машина, щоб врятувати пристебнутих водія і пасажирів. А тут ще й удар не дуже сильний.
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08.11.2021 13:38 Відповісти
не видно открытых подушек, 100% не пристегнуты
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08.11.2021 18:54 Відповісти
жодне дерево не винувате
якщо ти женеш
чи не вмієш кермувати...
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08.11.2021 12:52 Відповісти
лів фаст, дай янг, фуле
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08.11.2021 13:24 Відповісти
Эти деревья как пешеходы - выскакивают на дорогу в самых неожиданных местах.
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08.11.2021 14:10 Відповісти
Сработавших подушек не видно.
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08.11.2021 17:13 Відповісти
не видно подушек, значит были не пристегнуты
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08.11.2021 18:54 Відповісти
Подушки сработали когда он(гольф) в Германии в аварии был, в Украину его небитым, некрашеным уже без подушек перегнали. И для вашей информации-подушки с ремнями никак не связаны, наклейка"пристегнитесь, в машине подушки" просто информационная.
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09.11.2021 15:45 Відповісти
это у тебя в жигуле они никак с ремнями не связаны, во всех остальных машинах если водила или пассажир не пристегнуты - подушки у каждого отдельно отключается!
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14.11.2021 13:45 Відповісти
Тупий кацап навіть не розуміє що подушки безпеки замінити можно й без їх не поїдеш.
Кацап тут швабри немає, вільний, поки що.
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19.11.2021 09:31 Відповісти
А то "ніхто не знає" що по селах їздять п'яні й взагалі як попало, вже років з 30 точно..... ну й Харків ще.
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19.11.2021 09:27 Відповісти
 
 