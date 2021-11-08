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Новости Фото ДТП
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Автомобиль врезался в дерево под Луцком, погибли три человека, - Нацполиция. ФОТО

На автодороге между селами Романов и Верховка Луцкого района автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП водитель и еще двое пассажиров погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"32-летний житель Луцка, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил столкновение с придорожным деревом. Водитель и еще двое пассажиров погибли на месте происшествия, их данные устанавливают", - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких человек.

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Автомобиль врезался в дерево под Луцком, погибли три человека, - Нацполиция 01

Автор: 

ДТП (7673) Нацполиция (16459) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+6
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08.11.2021 12:44
+3
Жахливих пошкоджень авто не видно, а от чи були пристібнуті пасками безпеки - варто уточнювати у рапортах.
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08.11.2021 12:26
+3
скоріш за все - не пристебнулися. Гольф 5 достатньо безпечна машина, щоб врятувати пристебнутих водія і пасажирів. А тут ще й удар не дуже сильний.
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08.11.2021 13:38
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Не вписався в поворот, а вписався в деревину...
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08.11.2021 12:22 Ответить
Янелох будує дороги та висаджує на них мільярд дерев.
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08.11.2021 12:26 Ответить
Жахливих пошкоджень авто не видно, а от чи були пристібнуті пасками безпеки - варто уточнювати у рапортах.
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08.11.2021 12:26 Ответить
это сзади не видно , а спереди двигатель в салон выпер..
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08.11.2021 21:22 Ответить
...а водитель застрял головой в лобовом стекле...
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08.11.2021 21:27 Ответить
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08.11.2021 12:44 Ответить
не пристібнуті, чи шо? наче й машина не в хлам, а сзаду точно мав би хтось вижити
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08.11.2021 12:44 Ответить
забу мозок коли їхав. ремінь тут ні до чого.
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08.11.2021 13:34 Ответить
скоріш за все - не пристебнулися. Гольф 5 достатньо безпечна машина, щоб врятувати пристебнутих водія і пасажирів. А тут ще й удар не дуже сильний.
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08.11.2021 13:38 Ответить
не видно открытых подушек, 100% не пристегнуты
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08.11.2021 18:54 Ответить
жодне дерево не винувате
якщо ти женеш
чи не вмієш кермувати...
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08.11.2021 12:52 Ответить
лів фаст, дай янг, фуле
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08.11.2021 13:24 Ответить
Эти деревья как пешеходы - выскакивают на дорогу в самых неожиданных местах.
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08.11.2021 14:10 Ответить
Сработавших подушек не видно.
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08.11.2021 17:13 Ответить
не видно подушек, значит были не пристегнуты
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08.11.2021 18:54 Ответить
Подушки сработали когда он(гольф) в Германии в аварии был, в Украину его небитым, некрашеным уже без подушек перегнали. И для вашей информации-подушки с ремнями никак не связаны, наклейка"пристегнитесь, в машине подушки" просто информационная.
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09.11.2021 15:45 Ответить
это у тебя в жигуле они никак с ремнями не связаны, во всех остальных машинах если водила или пассажир не пристегнуты - подушки у каждого отдельно отключается!
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14.11.2021 13:45 Ответить
Тупий кацап навіть не розуміє що подушки безпеки замінити можно й без їх не поїдеш.
Кацап тут швабри немає, вільний, поки що.
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19.11.2021 09:31 Ответить
А то "ніхто не знає" що по селах їздять п'яні й взагалі як попало, вже років з 30 точно..... ну й Харків ще.
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19.11.2021 09:27 Ответить
 
 