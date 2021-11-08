Автомобиль врезался в дерево под Луцком, погибли три человека, - Нацполиция. ФОТО
На автодороге между селами Романов и Верховка Луцкого района автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП водитель и еще двое пассажиров погибли.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"32-летний житель Луцка, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил столкновение с придорожным деревом. Водитель и еще двое пассажиров погибли на месте происшествия, их данные устанавливают", - сообщили в полиции.
Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якщо ти женеш
чи не вмієш кермувати...
Кацап тут швабри немає, вільний, поки що.