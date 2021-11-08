Автомобиль врезался в дерево под Луцком, погибли три человека, - Нацполиция. ФОТО

На автодороге между селами Романов и Верховка Луцкого района автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП водитель и еще двое пассажиров погибли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"32-летний житель Луцка, управляя автомобилем Volkswagen Golf, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил столкновение с придорожным деревом. Водитель и еще двое пассажиров погибли на месте происшествия, их данные устанавливают", - сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких человек.

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