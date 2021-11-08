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Контррозвідка СБУ затримала азійського шпигуна в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземець намагався отримати українські військові розробки на користь однієї з країн Азії. Йому допомагав спільник - громадянин України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення. Іноземець встановлював контакти з вітчизняними фахівцями у цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва", - сказано в повідомленні.

Допомагати іноземцю підрядився за гроші громадянин України. Затримали обох "на гарячому", після отримання матеріалів, що становлять державну таємницю.

Обох чоловіків відправили до СІЗО. Інозеця підозрюють у шпигунстві, громадянина України - у державній зраді.

Також читайте: Контррозвідка СБУ викрила полковника ЗСУ із російським громадянством, який збирав секретні дані військового характеру. ФОТОрепортаж

В СБУ не зазначили, на яку саме країну працював шпигун. При цьому на одній з фотографій, зроблених під час обшуку, видно посвідчення зі словами "Китайсько-український центр".

Контррозвідка СБУ затримала азійського шпигуна в Харкові 01
Контррозвідка СБУ затримала азійського шпигуна в Харкові 02
Контррозвідка СБУ затримала азійського шпигуна в Харкові 03
Контррозвідка СБУ затримала азійського шпигуна в Харкові 04
Контррозвідка СБУ затримала азійського шпигуна в Харкові 05

Автор: 

Азія (81) Китай (4589) контррозвідка (470) СБУ (12812) шпигунство (991)


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Топ коментарі
+25
"В СБУ не зазначили, на яку саме країну працював шпигун. При цьому на одній з фотографій, зроблених під час обшуку, видно посвідчення зі словами "Китайсько-український центр"."

Джерело:

Що пробекають китаєлюби Арахамії, Корнієнки та Кулеба, дружина якого проводить зустрічі з представниками китайської влади?
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08.11.2021 16:49
+15
А разведданные отем ржавым ключом морзяночкой отстукивал
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08.11.2021 16:43
+15
Все дуже просто. Ця влада АБСОЛЮТНО не переймається долею, майбутнім України. Для них це лише можливість, на рівному місці, зрубити скажені гроші і звалити.
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08.11.2021 18:01
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откукукался грыня
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08.11.2021 16:41 Відповісти
Нашим громадянином виявився "Козирь"(Єрмак) чи Руслан Демченко ?
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08.11.2021 17:17 Відповісти
«Азійський шпигун»)))- юне обдарування на Цензорі продовжує успішну кар'єру.
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08.11.2021 16:42 Відповісти
чего на месте не разобрались с РПГ ??? теперь будет из СИЗО звонить и на ОЛХ торговать...
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08.11.2021 16:43 Відповісти
емм....опечатка "ОПГ"
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08.11.2021 16:44 Відповісти
А разведданные отем ржавым ключом морзяночкой отстукивал
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08.11.2021 16:43 Відповісти
Не. Ключ - то и есть та розробка, что пытался умыкнуть "на користь".
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08.11.2021 16:53 Відповісти
А кацапських шпигунів вже всіх переловили?
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08.11.2021 16:45 Відповісти
В вашей 8-ми битной голове значит стоит установка: пока ВСЕХ кацапских шпиков не поймали , то других шпиков трогать нельзя?! Гениально блдь 👌
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08.11.2021 20:09 Відповісти
"В СБУ не зазначили, на яку саме країну працював шпигун. При цьому на одній з фотографій, зроблених під час обшуку, видно посвідчення зі словами "Китайсько-український центр"."

Джерело:

Що пробекають китаєлюби Арахамії, Корнієнки та Кулеба, дружина якого проводить зустрічі з представниками китайської влади?
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08.11.2021 16:49 Відповісти
от йой, а я дивився і не побачив : (
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08.11.2021 17:00 Відповісти
а ось його резидентка, бггг

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1456611386365255683 5 ****.



Знайомтеся. Юлія Свириденко. 35 рочків.
Ексспівробітниця Компартії КНР.
Міністерка економіки від 04.11.21.
Працювала заступницею Єрмака.
З 2011 по 2015 працювала у КНР, в місті Усі, на Компартію, яка забезпечувала її квартирою та благами, - як повірену міста Чернігів.

Потім працювала у Чернігівській ОДА, куди масово заводила китайські комуністичні гроші.
Також допомогла створити сітку 100% китайських підприємств, які підконтрольні громадянам КНР в Україні, посольству КНР та Компартії напряму. Обіцяла залучати все китайське - максимально.
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08.11.2021 17:26 Відповісти
У ОП Ю. Свириденко працювала разом з Кирилом Тимошенком щодо китайських грошей для Зеленського.
На посаді міністерки буде «смотрящею» за будівництвом, аграркою та всім, що цікавить китайців на шляху розвороту України на Китай.
Вільно володіє китайською, говорить без перекладача. Захоплюється Мао Цзедуном, вихваляє Сі Цзіньпіна, а також поширює антияпонські наративи - за методичками Компартії.

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08.11.2021 17:27 Відповісти
Блин, ГДЕ ВЕСЬ ЭТОТ МУСОР собирали для Украины ( пророссийская верещук, прокитайская свириденко и т д)
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08.11.2021 17:32 Відповісти
Все дуже просто. Ця влада АБСОЛЮТНО не переймається долею, майбутнім України. Для них це лише можливість, на рівному місці, зрубити скажені гроші і звалити.
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08.11.2021 18:01 Відповісти
ага, "почьом нончє родіна, дєвонькі?"
а ім родіна совєцкійсойуз...
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08.11.2021 18:09 Відповісти
«Володіє китайською мовою»… якою із них?
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09.11.2021 00:54 Відповісти
Так. Ще одна зелено-китайська агентеса в нинішній владі.
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08.11.2021 17:29 Відповісти
судячи з чисельності, ця зє-шушваль не надто дорога в утриманні...
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08.11.2021 17:38 Відповісти
Але шкоди Україні може принести багато.
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08.11.2021 17:42 Відповісти
а че так политкоректно.Ясно же что красньій китаец
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08.11.2021 16:50 Відповісти
хоч і заретушована харя але побудова черепа говорить, що краснопузий китаєць.
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08.11.2021 17:06 Відповісти
азиатский шпион это скорее всего о североазиатских мордовских удмуртах.
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08.11.2021 16:51 Відповісти
не заретушированное название центра ))))

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08.11.2021 17:08 Відповісти
Чуть с кресла не упал когда увидел телеграфный ключ, вероятно взятый спецами в музее для полноты шпионской версии.
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08.11.2021 17:19 Відповісти
экий ВЫ батенька капризный ))))
уже нельзя и ключ подкинуть ))))
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08.11.2021 17:46 Відповісти
А где же тогда радистка с младенцем по закону жанра?
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08.11.2021 19:42 Відповісти
там все так запутанно )))

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08.11.2021 19:52 Відповісти
ЗЕ заглядывает в очко ***** - и задержанных кацапов называют иностранцами.

ЗЕ заглядывает в очко Китаю - и задержанных китайских шпионов называют азиатами.
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08.11.2021 16:51 Відповісти
Теж розмішив отой закисший ключ для морзянки!

Особливо поруч зі смартфонами!
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08.11.2021 16:52 Відповісти
Ох каких ещё секретов Китаю не хватает
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08.11.2021 16:53 Відповісти
Рпз в сизо - знач не медведчук. хоть и та же статья.
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08.11.2021 16:55 Відповісти
китаєць жажав гроші на секрети і тупо вирішив нас обікрасти. Але не обілеченим повз СБУ не прослизнеш. от поц і попався з "секретною розробкою" і пачкою грошей
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08.11.2021 16:58 Відповісти
Оце жесть.
Він музей пограбував, щоб дістати іржаві ключ для морзянки часів 2-ї світової та якість перукарські ножі з археологічних розкопок 17-го сторіччя? Це був китайський шпигун, чию країну США лякається останнім часом навіть?
)))
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08.11.2021 17:00 Відповісти
Какие русские шпионы? Идите нах! На кого стуканули - того и берем. Нужны русские шпионы? Так дайте наводку, мы приедем и примем. Самим искать? Это как?
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08.11.2021 17:01 Відповісти
позорище а не разведка...
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08.11.2021 17:03 Відповісти
Ну зачем обвинять всю Азию? Скажите прямо - китаец. Всегда говорю - с Китаем вести бизнес себе дороже. Им нельзя продавать контрольный пакет акций ,
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08.11.2021 17:03 Відповісти
китаец
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08.11.2021 17:03 Відповісти
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08.11.2021 17:05 Відповісти
Ну китайцы по воровству технологий всегда были в первых рядах.
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08.11.2021 17:06 Відповісти
Украинская наука и ученые пытаются выжить как могут.
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08.11.2021 17:06 Відповісти
Украинским ученым никак не светит 4000 долларов обещанной ЗеПлаты
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08.11.2021 17:07 Відповісти
По голосу понятно, что этому "молодому ученому" далеко уже Зе.60 лет.
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08.11.2021 17:09 Відповісти
они торгуют чем могут, увеличивая ряды науКивцив и прффесоров
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08.11.2021 21:59 Відповісти
китайоза краснопуза...
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08.11.2021 17:07 Відповісти
Похищен телеграфный ключ
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08.11.2021 17:11 Відповісти
коммуняцкий шпион из Китая, зачем скрывать страну в статье)
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08.11.2021 17:11 Відповісти
Аааа! У шпиона. Изъяли. Телеграфный ключ.
Оказывается, у сотрудников СБУ есть чувство юмора.
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08.11.2021 17:15 Відповісти
Видео файл с Разговора , - Есть . А с Морзянки , - Нет. Так что еще не известно , что лучше , - Новое или Старое. И что он Отстучал в Китай никто и не узнает.
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08.11.2021 17:16 Відповісти
фейс затерли, попробую угадать... добкин?
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08.11.2021 17:17 Відповісти
Из Сахо-Якутии ?
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08.11.2021 17:20 Відповісти
В материаловедении самое главное, знать "диаграмму состояния железо-углерод" Не выдавайте этот секрет.
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08.11.2021 17:40 Відповісти
Интересно бы сейчас услышать хрюкание тупоголовых ботов про «успешную» страну Китай, который сам на самом деле ничего (!) не дал миру, кроме как украденных технологий, знаний, успешного копирования чужих достижений и выдаваемых за свои. Зато миллионы тонн химически отравленной продукции и товарного мусора и всякой не нужной дребедени продаётся и подкупается во всем мире на миллиарды долларов
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08.11.2021 17:44 Відповісти
І хто дурень у цій ситуації?
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08.11.2021 19:42 Відповісти
они тоже гибридно ничтожат капиталистов загнивающих, а про НЕ УКРАДИ не слышали, ибо безбожники. мацква-пекин, на одну букву
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08.11.2021 22:05 Відповісти
https://youtu.be/72wjLkkznrE Відео допиту шпигуна та його посіпаки.
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08.11.2021 18:11 Відповісти
люто плюсую
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08.11.2021 22:08 Відповісти
текс о дебильному написан
а фото...., смешнее, чем писькой по роялю.
идиоты
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08.11.2021 18:15 Відповісти
китайские друзья ЗЕленых предателей ... зеленое шапито превращается в китайский цирк
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08.11.2021 18:18 Відповісти
Головні шпигуни сидять в ОП, а китайці вже давно вивезли всі технологічні секрети часів СРСР.
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08.11.2021 18:27 Відповісти
Які такі секрети срср?!! Совок міг хіба що західні технології видавати за свої.
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08.11.2021 19:40 Відповісти
СБУ-респект...
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08.11.2021 18:38 Відповісти
предлагаю подозреваемого в госизмене поместить в хатынку Мертвечука под личное обязательство, т.к. там уже есть один такой же
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08.11.2021 21:56 Відповісти
друзья арахамчика уже добрались до наших секретов
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09.11.2021 06:50 Відповісти
Сиамские близнецы - организованная преступность и дезорганизованная власть.
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09.11.2021 08:29 Відповісти
Сбежавший из сухумского питомника абизьян Давидушка рассказывал, что это наши лепшие друганы... О-о
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09.11.2021 09:31 Відповісти
Більше схоже, що китайця використали якісь ФСБшні агенти
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09.11.2021 10:18 Відповісти
 
 