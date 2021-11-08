Контррозвідка СБУ затримала азійського шпигуна в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземець намагався отримати українські військові розробки на користь однієї з країн Азії. Йому допомагав спільник - громадянин України.

Про це повідомляє прес-центр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Іноземний громадянин, який тривалий час перебуває в Україні, здійснював цілеспрямовану шпигунську діяльність з отримання таємних відомостей у сфері матеріалознавства, які мають військове призначення. Іноземець встановлював контакти з вітчизняними фахівцями у цій сфері, здійснював спроби їх залучення до конфіденційного співробітництва", - сказано в повідомленні.

Допомагати іноземцю підрядився за гроші громадянин України. Затримали обох "на гарячому", після отримання матеріалів, що становлять державну таємницю.

Обох чоловіків відправили до СІЗО. Інозеця підозрюють у шпигунстві, громадянина України - у державній зраді.

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В СБУ не зазначили, на яку саме країну працював шпигун. При цьому на одній з фотографій, зроблених під час обшуку, видно посвідчення зі словами "Китайсько-український центр".









