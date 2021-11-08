Контрразведка СБУ задержала азиатского шпиона в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранец пытался получить украинские военные разработки в пользу одной из стран Азии. Ему помогал сообщник – гражданин Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Иностранный гражданин, длительно находящийся в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в сфере материаловедения, имеющих военное назначение. Иностранец устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере, предпринимал попытки их привлечения к конфиденциальному сотрудничеству", - сказано в сообщении.

Помогать иностранцу подрядился за деньги гражданин Украины. Задержали обоих "на горячем", после получения материалов, составляющих государственную тайну.

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Обоих мужчин отправили в СИЗО. Иностранца подозревают в шпионаже, гражданина Украины - в государственной измене.

В СБУ не отметили, на какую именно страну работал шпион. При этом на одной из фотографий, сделанных во время обыска, видно удостоверение со словами "Китайско-украинский центр".









