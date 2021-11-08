Контрразведка СБУ задержала азиатского шпиона в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Иностранец пытался получить украинские военные разработки в пользу одной из стран Азии. Ему помогал сообщник – гражданин Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Иностранный гражданин, длительно находящийся в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в сфере материаловедения, имеющих военное назначение. Иностранец устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере, предпринимал попытки их привлечения к конфиденциальному сотрудничеству", - сказано в сообщении.
Помогать иностранцу подрядился за деньги гражданин Украины. Задержали обоих "на горячем", после получения материалов, составляющих государственную тайну.
Обоих мужчин отправили в СИЗО. Иностранца подозревают в шпионаже, гражданина Украины - в государственной измене.
В СБУ не отметили, на какую именно страну работал шпион. При этом на одной из фотографий, сделанных во время обыска, видно удостоверение со словами "Китайско-украинский центр".
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Джерело:
Що пробекають китаєлюби Арахамії, Корнієнки та Кулеба, дружина якого проводить зустрічі з представниками китайської влади?
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1456611386365255683 5 ****.
Знайомтеся. Юлія Свириденко. 35 рочків.
Ексспівробітниця Компартії КНР.
Міністерка економіки від 04.11.21.
Працювала заступницею Єрмака.
З 2011 по 2015 працювала у КНР, в місті Усі, на Компартію, яка забезпечувала її квартирою та благами, - як повірену міста Чернігів.
Потім працювала у Чернігівській ОДА, куди масово заводила китайські комуністичні гроші.
Також допомогла створити сітку 100% китайських підприємств, які підконтрольні громадянам КНР в Україні, посольству КНР та Компартії напряму. Обіцяла залучати все китайське - максимально.
На посаді міністерки буде «смотрящею» за будівництвом, аграркою та всім, що цікавить китайців на шляху розвороту України на Китай.
Вільно володіє китайською, говорить без перекладача. Захоплюється Мао Цзедуном, вихваляє Сі Цзіньпіна, а також поширює антияпонські наративи - за методичками Компартії.
а ім родіна совєцкійсойуз...
уже нельзя и ключ подкинуть ))))
ЗЕ заглядывает в очко Китаю - и задержанных китайских шпионов называют азиатами.
Особливо поруч зі смартфонами!
Він музей пограбував, щоб дістати іржаві ключ для морзянки часів 2-ї світової та якість перукарські ножі з археологічних розкопок 17-го сторіччя? Це був китайський шпигун, чию країну США лякається останнім часом навіть?
)))
:Р
Оказывается, у сотрудников СБУ есть чувство юмора.
а фото...., смешнее, чем писькой по роялю.
идиоты