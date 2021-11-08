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Контрразведка СБУ задержала азиатского шпиона в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Иностранец пытался получить украинские военные разработки в пользу одной из стран Азии. Ему помогал сообщник – гражданин Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Иностранный гражданин, длительно находящийся в Украине, осуществлял целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в сфере материаловедения, имеющих военное назначение. Иностранец устанавливал контакты с отечественными специалистами в этой сфере, предпринимал попытки их привлечения к конфиденциальному сотрудничеству", - сказано в сообщении.

Помогать иностранцу подрядился за деньги гражданин Украины. Задержали обоих "на горячем", после получения материалов, составляющих государственную тайну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила полковника ВСУ с российским гражданством, который собирал секретные данные военного характера. ФОТОрепортаж

Обоих мужчин отправили в СИЗО. Иностранца подозревают в шпионаже, гражданина Украины - в государственной измене.

В СБУ не отметили, на какую именно страну работал шпион. При этом на одной из фотографий, сделанных во время обыска, видно удостоверение со словами "Китайско-украинский центр".

Контрразведка СБУ задержала азиатского шпиона в Харькове 01
Контрразведка СБУ задержала азиатского шпиона в Харькове 02
Контрразведка СБУ задержала азиатского шпиона в Харькове 03
Контрразведка СБУ задержала азиатского шпиона в Харькове 04
Контрразведка СБУ задержала азиатского шпиона в Харькове 05

Автор: 

Азия (52) Китай (2968) контрразведка (496) СБУ (19893) шпионаж (1386)


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Топ комментарии
+25
"В СБУ не зазначили, на яку саме країну працював шпигун. При цьому на одній з фотографій, зроблених під час обшуку, видно посвідчення зі словами "Китайсько-український центр"."

Джерело:

Що пробекають китаєлюби Арахамії, Корнієнки та Кулеба, дружина якого проводить зустрічі з представниками китайської влади?
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08.11.2021 16:49
+15
А разведданные отем ржавым ключом морзяночкой отстукивал
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08.11.2021 16:43
+15
Все дуже просто. Ця влада АБСОЛЮТНО не переймається долею, майбутнім України. Для них це лише можливість, на рівному місці, зрубити скажені гроші і звалити.
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08.11.2021 18:01
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откукукался грыня
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08.11.2021 16:41 Ответить
Нашим громадянином виявився "Козирь"(Єрмак) чи Руслан Демченко ?
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08.11.2021 17:17 Ответить
«Азійський шпигун»)))- юне обдарування на Цензорі продовжує успішну кар'єру.
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08.11.2021 16:42 Ответить
чего на месте не разобрались с РПГ ??? теперь будет из СИЗО звонить и на ОЛХ торговать...
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08.11.2021 16:43 Ответить
емм....опечатка "ОПГ"
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08.11.2021 16:44 Ответить
А разведданные отем ржавым ключом морзяночкой отстукивал
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08.11.2021 16:43 Ответить
Не. Ключ - то и есть та розробка, что пытался умыкнуть "на користь".
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08.11.2021 16:53 Ответить
А кацапських шпигунів вже всіх переловили?
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08.11.2021 16:45 Ответить
В вашей 8-ми битной голове значит стоит установка: пока ВСЕХ кацапских шпиков не поймали , то других шпиков трогать нельзя?! Гениально блдь 👌
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08.11.2021 20:09 Ответить
"В СБУ не зазначили, на яку саме країну працював шпигун. При цьому на одній з фотографій, зроблених під час обшуку, видно посвідчення зі словами "Китайсько-український центр"."

Джерело:

Що пробекають китаєлюби Арахамії, Корнієнки та Кулеба, дружина якого проводить зустрічі з представниками китайської влади?
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08.11.2021 16:49 Ответить
от йой, а я дивився і не побачив : (
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08.11.2021 17:00 Ответить
а ось його резидентка, бггг

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1456611386365255683 5 ****.



Знайомтеся. Юлія Свириденко. 35 рочків.
Ексспівробітниця Компартії КНР.
Міністерка економіки від 04.11.21.
Працювала заступницею Єрмака.
З 2011 по 2015 працювала у КНР, в місті Усі, на Компартію, яка забезпечувала її квартирою та благами, - як повірену міста Чернігів.

Потім працювала у Чернігівській ОДА, куди масово заводила китайські комуністичні гроші.
Також допомогла створити сітку 100% китайських підприємств, які підконтрольні громадянам КНР в Україні, посольству КНР та Компартії напряму. Обіцяла залучати все китайське - максимально.
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08.11.2021 17:26 Ответить
У ОП Ю. Свириденко працювала разом з Кирилом Тимошенком щодо китайських грошей для Зеленського.
На посаді міністерки буде «смотрящею» за будівництвом, аграркою та всім, що цікавить китайців на шляху розвороту України на Китай.
Вільно володіє китайською, говорить без перекладача. Захоплюється Мао Цзедуном, вихваляє Сі Цзіньпіна, а також поширює антияпонські наративи - за методичками Компартії.

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08.11.2021 17:27 Ответить
Блин, ГДЕ ВЕСЬ ЭТОТ МУСОР собирали для Украины ( пророссийская верещук, прокитайская свириденко и т д)
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08.11.2021 17:32 Ответить
Все дуже просто. Ця влада АБСОЛЮТНО не переймається долею, майбутнім України. Для них це лише можливість, на рівному місці, зрубити скажені гроші і звалити.
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08.11.2021 18:01 Ответить
ага, "почьом нончє родіна, дєвонькі?"
а ім родіна совєцкійсойуз...
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08.11.2021 18:09 Ответить
«Володіє китайською мовою»… якою із них?
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09.11.2021 00:54 Ответить
Так. Ще одна зелено-китайська агентеса в нинішній владі.
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08.11.2021 17:29 Ответить
судячи з чисельності, ця зє-шушваль не надто дорога в утриманні...
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08.11.2021 17:38 Ответить
Але шкоди Україні може принести багато.
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08.11.2021 17:42 Ответить
а че так политкоректно.Ясно же что красньій китаец
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08.11.2021 16:50 Ответить
хоч і заретушована харя але побудова черепа говорить, що краснопузий китаєць.
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08.11.2021 17:06 Ответить
азиатский шпион это скорее всего о североазиатских мордовских удмуртах.
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08.11.2021 16:51 Ответить
не заретушированное название центра ))))

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08.11.2021 17:08 Ответить
Чуть с кресла не упал когда увидел телеграфный ключ, вероятно взятый спецами в музее для полноты шпионской версии.
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08.11.2021 17:19 Ответить
экий ВЫ батенька капризный ))))
уже нельзя и ключ подкинуть ))))
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08.11.2021 17:46 Ответить
А где же тогда радистка с младенцем по закону жанра?
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08.11.2021 19:42 Ответить
там все так запутанно )))

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08.11.2021 19:52 Ответить
ЗЕ заглядывает в очко ***** - и задержанных кацапов называют иностранцами.

ЗЕ заглядывает в очко Китаю - и задержанных китайских шпионов называют азиатами.
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08.11.2021 16:51 Ответить
Теж розмішив отой закисший ключ для морзянки!

Особливо поруч зі смартфонами!
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08.11.2021 16:52 Ответить
Ох каких ещё секретов Китаю не хватает
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08.11.2021 16:53 Ответить
Рпз в сизо - знач не медведчук. хоть и та же статья.
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08.11.2021 16:55 Ответить
китаєць жажав гроші на секрети і тупо вирішив нас обікрасти. Але не обілеченим повз СБУ не прослизнеш. от поц і попався з "секретною розробкою" і пачкою грошей
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08.11.2021 16:58 Ответить
Оце жесть.
Він музей пограбував, щоб дістати іржаві ключ для морзянки часів 2-ї світової та якість перукарські ножі з археологічних розкопок 17-го сторіччя? Це був китайський шпигун, чию країну США лякається останнім часом навіть?
)))
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08.11.2021 17:00 Ответить
Какие русские шпионы? Идите нах! На кого стуканули - того и берем. Нужны русские шпионы? Так дайте наводку, мы приедем и примем. Самим искать? Это как?
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08.11.2021 17:01 Ответить
позорище а не разведка...
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08.11.2021 17:03 Ответить
Ну зачем обвинять всю Азию? Скажите прямо - китаец. Всегда говорю - с Китаем вести бизнес себе дороже. Им нельзя продавать контрольный пакет акций ,
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08.11.2021 17:03 Ответить
китаец
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08.11.2021 17:03 Ответить
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08.11.2021 17:05 Ответить
Ну китайцы по воровству технологий всегда были в первых рядах.
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08.11.2021 17:06 Ответить
Украинская наука и ученые пытаются выжить как могут.
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08.11.2021 17:06 Ответить
Украинским ученым никак не светит 4000 долларов обещанной ЗеПлаты
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08.11.2021 17:07 Ответить
По голосу понятно, что этому "молодому ученому" далеко уже Зе.60 лет.
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08.11.2021 17:09 Ответить
они торгуют чем могут, увеличивая ряды науКивцив и прффесоров
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08.11.2021 21:59 Ответить
китайоза краснопуза...
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08.11.2021 17:07 Ответить
Похищен телеграфный ключ
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08.11.2021 17:11 Ответить
коммуняцкий шпион из Китая, зачем скрывать страну в статье)
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08.11.2021 17:11 Ответить
Аааа! У шпиона. Изъяли. Телеграфный ключ.
Оказывается, у сотрудников СБУ есть чувство юмора.
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08.11.2021 17:15 Ответить
Видео файл с Разговора , - Есть . А с Морзянки , - Нет. Так что еще не известно , что лучше , - Новое или Старое. И что он Отстучал в Китай никто и не узнает.
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08.11.2021 17:16 Ответить
фейс затерли, попробую угадать... добкин?
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08.11.2021 17:17 Ответить
Из Сахо-Якутии ?
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08.11.2021 17:20 Ответить
В материаловедении самое главное, знать "диаграмму состояния железо-углерод" Не выдавайте этот секрет.
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08.11.2021 17:40 Ответить
Интересно бы сейчас услышать хрюкание тупоголовых ботов про «успешную» страну Китай, который сам на самом деле ничего (!) не дал миру, кроме как украденных технологий, знаний, успешного копирования чужих достижений и выдаваемых за свои. Зато миллионы тонн химически отравленной продукции и товарного мусора и всякой не нужной дребедени продаётся и подкупается во всем мире на миллиарды долларов
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08.11.2021 17:44 Ответить
І хто дурень у цій ситуації?
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08.11.2021 19:42 Ответить
они тоже гибридно ничтожат капиталистов загнивающих, а про НЕ УКРАДИ не слышали, ибо безбожники. мацква-пекин, на одну букву
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08.11.2021 22:05 Ответить
https://youtu.be/72wjLkkznrE Відео допиту шпигуна та його посіпаки.
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08.11.2021 18:11 Ответить
люто плюсую
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08.11.2021 22:08 Ответить
текс о дебильному написан
а фото...., смешнее, чем писькой по роялю.
идиоты
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08.11.2021 18:15 Ответить
китайские друзья ЗЕленых предателей ... зеленое шапито превращается в китайский цирк
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08.11.2021 18:18 Ответить
Головні шпигуни сидять в ОП, а китайці вже давно вивезли всі технологічні секрети часів СРСР.
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08.11.2021 18:27 Ответить
Які такі секрети срср?!! Совок міг хіба що західні технології видавати за свої.
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08.11.2021 19:40 Ответить
СБУ-респект...
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08.11.2021 18:38 Ответить
предлагаю подозреваемого в госизмене поместить в хатынку Мертвечука под личное обязательство, т.к. там уже есть один такой же
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08.11.2021 21:56 Ответить
друзья арахамчика уже добрались до наших секретов
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09.11.2021 06:50 Ответить
Сиамские близнецы - организованная преступность и дезорганизованная власть.
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09.11.2021 08:29 Ответить
Сбежавший из сухумского питомника абизьян Давидушка рассказывал, что это наши лепшие друганы... О-о
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09.11.2021 09:31 Ответить
Більше схоже, що китайця використали якісь ФСБшні агенти
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09.11.2021 10:18 Ответить
 
 