Голова Інституту нацпам'яті Польщі Навроцький прибув з візитом до Києва і уникає зустрічі з українськими колегами. Це черговий скандал, - історик Зінченко. ФОТОрепортаж
Новопризначений голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький попри приїзд до Києва не планує жодних зустрічей з українським колегою Антоном Дробовичем. Тому чутки про те, що нібито причиною погіршення польсько-українського діалогу були "страшні бандерівці" Володимир В'ятрович і Олександр Зінченко, виявилися дещо перебільшеними.
Про це розповів український історик, колишній заступник директора Інституту національної пам'яті України (2014-2015) Олександр Зінченко, передає Цензор.НЕТ.
"Чутки про те, що причиною погіршення польсько-українського діалогу були "страшні бандерівці" Володимир В'ятрович і Олександр Зінченко вкотре виявилися дещо перебільшеними. Ось дивіться: до Києва приїжджає новопризначений голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький. І... ігнорує УІНП. Жодних зустрічей польська сторона з українською не планувала. І не планує", - зазначив він.
"Попри те, що на найвищому політичному рівні прийняте рішення про відновлення оригінального надгробку зі списком загиблих на горі Монастир. Раніше польська сторона просто стерла імена загиблих у бою з НКВД українців. УІНП та його голова Антон Дробович наполягли на відновлені оригінального вигляду могили. Тобто поговорити є про що", - додав історик.
"Ясна річ, в Польщі правляча політична сила намагається сконструювати вільну від фактів пам'ять про минуле. Тому тепер голова польського інституту нацпам' яті не просто ігнорує українських колег, він уникає зустрічей з ними навіть приїжджаючи до української столиці. Поведінка голови Інституту націоальної пам'яті Польщі виглядає поведінкою боягуза. Ну, і це черговий скандал, авжеж. Із серії тверджень польського МЗС про дискримінацію поляків в Україні", - резюмував Зінченко.
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В Киеве видимо это не понимают.
У католиків у самому центрі Києва є костьол св. Олександра. Наскільки мені відомо, його цілком вистачає для потреб католицької громади.
Пам'ятаю, у 90-х там служив ксьондз Ян Крапан. Кілька разів спілкувався з ним, - золотої душі людина була. Чому пишу "була"? - бо йому вже тоді було далеко за 70. Навряд чи він ще перебуває серед нас.
Розповідав, як він, латиш за національністю, служив на Вінничині ксьондзом ще за часів совка. Потім, наприкінці 80-х католикам повернули їхній храм у Києві, і він доклав чимало зусиль для його відновлення у якості культової споруди.
Зрештою, панотець Ян, як мені розповіли пізніше, повернувся у Латвію, щоб доглядати за своєю немічною сестрою.
Мені також доводилося спілкуватися з православними попами у Києво-Печерській лаврі. То я вам скажу, що ксьондз Ян був непорівняно на голову вище, як людина, за тих попиків. Це я можу засвідчити однозначно!
Єпископ Ян Пурвінський, цьогоріч, у серпні місяці, провів свою відпустку у рідній Латвії. В часі відпустки відвідав 80-ти річного ксєндза-прелата Яна Крапана. Священика, про якого багато з нас пам'ятає, котрий працював багато років в Україні за часів Радянської Влади, та за часів незалежності. Саме завдяки його душпастирській та соціальній діяльності в 1991 році, було повернуто та відновлено костьол святого Олександра.
Отже тепер, в часі відпустки, єпископ Ян Пурвінський відвідав не тільки співбрата в священстві, ксєндза-прелата Яна, але велелітнього співпрацівника, та близького приятеля.
На жаль, в часі цих відвідин, кс. Ян Крапан потрапив до лікарні. Саме ця ситуація, а також почуття вдячності, яке єпископ Ян досвідчує в стосунку не лише ксєндза-прелата, але і всієї римсько-католицької Церкви в Латвії, котра в особі кс. Яна Крапана уділяла душпастирської опіки для Церкви в Україні в ті минулі важкі часи, побудила нашого коханого єпископа Яна допомогти в парафії в Ілукшті, де ксьондз-прелат пробощував до часу, поки важко не захворів.
http://old.kzd.org.ua/news/podii/694-2012-09-05-10-00-54.html
Стяжательство, наверное.
Но пропаганду ведут.
Александровский собор не возвратили, а передали.
На момент его строительства и далее, католикам запрещалось проживать за чертой оседлости, кроме людей с высшим образованием и купцов первой гильдии, стулентов.
Крайнияя парафия на востоке находилась в Житомире, оттуда в Киев приезжали священнолужители, после того, как царь Александр разрешил физическим лицам потроить костел своего имени.
При этом католикам запрещалась крестная хода, ограничивали богослужение, венчание, крещение.
Парафия сушествовала только в 1918 году.
Костьолу належала ділянка землі (майже половина ******** вулиці Костельної), яку займала римо-католицька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F плебанія - житлові будинки священика та послушників. Ще на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX століття прилеглі квартали були місцем компактного проживання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 польської спільноти. Храм був центром як духовного, так і громадського життя, зокрема, тут відбувалися виступи солідарності польської молоді у дні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1830%E2%80%941831) Листопадового повстання https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1864 1864 років.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1879 1879 році в Олександрівському костьолі був охрещений майбутній художник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Казимир Малевич https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] .На кінець https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття парафія Олександрівського храму становила понад 33 тисячі осіб (загальна кількість мешканців у Києві становила 188 488 осіб). В місті діяли домові Церкви в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київському університеті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Першій чоловічій гімназії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82 Інституті шляхетних дівчат та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 Кадетському корпусі .
P.S. Про ксьондза Яна Крапана у вікіпедії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Ян_Крапан
Никаких доминиканских монастырей в Киеве быть не могло.
Все было зачищено после восстаний, дипотнтшения с Ватиканом регулярно разрывались, послы выдворялись.
Можете полюбопытствовать в то й вики католицизм в российской империи.
Крайняя епархия называлась Каменец-Житомирская.
При совдепии все было аналогично.
Католики имели молильный дом в Святошино, священники приезжали из Житомира.
https://news.liga.net/politics/photo/moskovskiy_patriarkhat_sozdavali_agenty_nkvd_dokumenty_sbu
"...обязать агєнтов із чісла єпіскопов..."
Це треба було бачити його реакцію на те! Він ледь не визвірився на мене з криком "То розкольники!"
Ну, я промовчав, бо не мав жодного бажання вступати з ним у теологічну дискусію.
Но отца Лонгина уважал и знал весь Киев.
https://xpam.kiev.ua/batushka-usynovivshiyi-253-malysha.-arximandrit-longin-zhar.html
Был главным редактором газеты и телеканала.
Ещё 2 октября этого года Святейший Патриарх Кирилл...
"Гундяйствующіх" не вважаю за православних. Комуністична церква КГБ, заснована Сталіном у 1943 році, - це взагалі нонсенс. Цезарепапізм у чистому вигляді.
Точка...