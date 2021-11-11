Голова Інституту нацпам'яті Польщі Навроцький прибув з візитом до Києва і уникає зустрічі з українськими колегами. Це черговий скандал, - історик Зінченко. ФОТОрепортаж

Новопризначений голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький попри приїзд до Києва не планує жодних зустрічей з українським колегою Антоном Дробовичем. Тому чутки про те, що нібито причиною погіршення польсько-українського діалогу були "страшні бандерівці" Володимир В'ятрович і Олександр Зінченко, виявилися дещо перебільшеними.

Про це розповів український історик, колишній заступник директора Інституту національної пам'яті України (2014-2015) Олександр Зінченко, передає Цензор.НЕТ.

"Чутки про те, що причиною погіршення польсько-українського діалогу були "страшні бандерівці" Володимир В'ятрович і Олександр Зінченко вкотре виявилися дещо перебільшеними. Ось дивіться: до Києва приїжджає новопризначений голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький. І... ігнорує УІНП. Жодних зустрічей польська сторона з українською не планувала. І не планує", - зазначив він.

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"Попри те, що на найвищому політичному рівні прийняте рішення про відновлення оригінального надгробку зі списком загиблих на горі Монастир. Раніше польська сторона просто стерла імена загиблих у бою з НКВД українців. УІНП та його голова Антон Дробович наполягли на відновлені оригінального вигляду могили. Тобто поговорити є про що", - додав історик.

"Ясна річ, в Польщі правляча політична сила намагається сконструювати вільну від фактів пам'ять про минуле. Тому тепер голова польського інституту нацпам' яті не просто ігнорує українських колег, він уникає зустрічей з ними навіть приїжджаючи до української столиці. Поведінка голови Інституту націоальної пам'яті Польщі виглядає поведінкою боягуза. Ну, і це черговий скандал, авжеж. Із серії тверджень польського МЗС про дискримінацію поляків в Україні", - резюмував Зінченко.





