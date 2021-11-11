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Голова Інституту нацпам'яті Польщі Навроцький прибув з візитом до Києва і уникає зустрічі з українськими колегами. Це черговий скандал, - історик Зінченко. ФОТОрепортаж

Новопризначений голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький попри приїзд до Києва не планує жодних зустрічей з українським колегою Антоном Дробовичем. Тому чутки про те, що нібито причиною погіршення польсько-українського діалогу були "страшні бандерівці" Володимир В'ятрович і Олександр Зінченко, виявилися дещо перебільшеними.

Про це розповів український історик, колишній заступник директора Інституту національної пам'яті України (2014-2015) Олександр Зінченко, передає Цензор.НЕТ.

"Чутки про те, що причиною погіршення польсько-українського діалогу були "страшні бандерівці" Володимир В'ятрович і Олександр Зінченко вкотре виявилися дещо перебільшеними. Ось дивіться: до Києва приїжджає новопризначений голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький. І... ігнорує УІНП. Жодних зустрічей польська сторона з українською не планувала. І не планує", - зазначив він.

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"Попри те, що на найвищому політичному рівні прийняте рішення про відновлення оригінального надгробку зі списком загиблих на горі Монастир. Раніше польська сторона просто стерла імена загиблих у бою з НКВД українців. УІНП та його голова Антон Дробович наполягли на відновлені оригінального вигляду могили. Тобто поговорити є про що", - додав історик.

"Ясна річ, в Польщі правляча політична сила намагається сконструювати вільну від фактів пам'ять про минуле. Тому тепер голова польського інституту нацпам' яті не просто ігнорує українських колег, він уникає зустрічей з ними навіть приїжджаючи до української столиці. Поведінка голови Інституту націоальної пам'яті Польщі виглядає поведінкою боягуза. Ну, і це черговий скандал, авжеж. Із серії тверджень польського МЗС про дискримінацію поляків в Україні", - резюмував Зінченко.

Голова Інституту нацпамяті Польщі Навроцький прибув з візитом до Києва і уникає зустрічі з українськими колегами. Це черговий скандал, - історик Зінченко 01
Голова Інституту нацпамяті Польщі Навроцький прибув з візитом до Києва і уникає зустрічі з українськими колегами. Це черговий скандал, - історик Зінченко 02
Голова Інституту нацпамяті Польщі Навроцький прибув з візитом до Києва і уникає зустрічі з українськими колегами. Це черговий скандал, - історик Зінченко 03

Автор: 

Інститут нацпам’яті (237) історія (1071) пам’ять (1186) Польща (8498) Дробович Антон (83) Зінченко Олександр історик (1) Навроцький Кароль (6)


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Топ коментарі
+6
Да резали друг друга и что? Боролись как могли время было такое. Проехали. Сколько можно устраивать эти пляски на костях? У
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11.11.2021 11:14
+4
У чужий монастир із своїм статутом? Було би край невиховано, як для поляків
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11.11.2021 11:07
+3
Странно было б если поляки расхваливали Бандеру и бандеровцев.
В Киеве видимо это не понимают.
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11.11.2021 10:30
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Давкайте звинуватимо його в антисимітизмі. Адже Дробович представник гешефтної національномсті.
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11.11.2021 10:32 Відповісти
нормальная,кстати,тема..
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11.11.2021 10:36 Відповісти
Теперь всё ясно. Гусь свинье не товарищ.
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11.11.2021 10:48 Відповісти
І хто у нас гусь?
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13.11.2021 22:24 Відповісти
Странно было б если поляки расхваливали Бандеру и бандеровцев.
В Киеве видимо это не понимают.
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11.11.2021 10:30 Відповісти
Лапот, гуляй лєсом. Здєсь водкі нєт.
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11.11.2021 12:53 Відповісти
У чужий монастир із своїм статутом? Було би край невиховано, як для поляків
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11.11.2021 11:07 Відповісти
Да резали друг друга и что? Боролись как могли время было такое. Проехали. Сколько можно устраивать эти пляски на костях? У
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11.11.2021 11:14 Відповісти
та ну?
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11.11.2021 11:22 Відповісти
ідіот. Я і є поляк - по крові. Хоч і українка на 100% ментально. І дід мій був поляком, в бабця. І прапрапрадід, який є серед героїв польського народу, якого расєйські царі вислали у сибір, де він загинув.
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11.11.2021 11:46 Відповісти
Або ви не читали новину повністю або навмисно маніпулюєте.
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11.11.2021 11:58 Відповісти
Будет втихаря требовать у зебилов передачи Николаевского собора, к строительству которого католическая церковь не имела отношения.
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11.11.2021 10:32 Відповісти
Навіщо це їм?
У католиків у самому центрі Києва є костьол св. Олександра. Наскільки мені відомо, його цілком вистачає для потреб католицької громади.
Пам'ятаю, у 90-х там служив ксьондз Ян Крапан. Кілька разів спілкувався з ним, - золотої душі людина була. Чому пишу "була"? - бо йому вже тоді було далеко за 70. Навряд чи він ще перебуває серед нас.
Розповідав, як він, латиш за національністю, служив на Вінничині ксьондзом ще за часів совка. Потім, наприкінці 80-х католикам повернули їхній храм у Києві, і він доклав чимало зусиль для його відновлення у якості культової споруди.
Зрештою, панотець Ян, як мені розповіли пізніше, повернувся у Латвію, щоб доглядати за своєю немічною сестрою.
Мені також доводилося спілкуватися з православними попами у Києво-Печерській лаврі. То я вам скажу, що ксьондз Ян був непорівняно на голову вище, як людина, за тих попиків. Це я можу засвідчити однозначно!
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11.11.2021 11:11 Відповісти
Ось, - попробував знайти щось у Гуглі про панотця Яна. Знайшлося таке:

Єпископ Ян Пурвінський, цьогоріч, у серпні місяці, провів свою відпустку у рідній Латвії. В часі відпустки відвідав 80-ти річного ксєндза-прелата Яна Крапана. Священика, про якого багато з нас пам'ятає, котрий працював багато років в Україні за часів Радянської Влади, та за часів незалежності. Саме завдяки його душпастирській та соціальній діяльності в 1991 році, було повернуто та відновлено костьол святого Олександра.

Отже тепер, в часі відпустки, єпископ Ян Пурвінський відвідав не тільки співбрата в священстві, ксєндза-прелата Яна, але велелітнього співпрацівника, та близького приятеля.

На жаль, в часі цих відвідин, кс. Ян Крапан потрапив до лікарні. Саме ця ситуація, а також почуття вдячності, яке єпископ Ян досвідчує в стосунку не лише ксєндза-прелата, але і всієї римсько-католицької Церкви в Латвії, котра в особі кс. Яна Крапана уділяла душпастирської опіки для Церкви в Україні в ті минулі важкі часи, побудила нашого коханого єпископа Яна допомогти в парафії в Ілукшті, де ксьондз-прелат пробощував до часу, поки важко не захворів.
http://old.kzd.org.ua/news/podii/694-2012-09-05-10-00-54.html
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11.11.2021 11:20 Відповісти
Нахрена оно им - наука умалчивает.
Стяжательство, наверное.
Но пропаганду ведут.
Александровский собор не возвратили, а передали.
На момент его строительства и далее, католикам запрещалось проживать за чертой оседлости, кроме людей с высшим образованием и купцов первой гильдии, стулентов.
Крайнияя парафия на востоке находилась в Житомире, оттуда в Киев приезжали священнолужители, после того, как царь Александр разрешил физическим лицам потроить костел своего имени.
При этом католикам запрещалась крестная хода, ограничивали богослужение, венчание, крещение.
Парафия сушествовала только в 1918 году.
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11.11.2021 11:28 Відповісти
Закладення та освячення першого каменю костьолу святого Олександра відбулося у серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/1817 1817 року. Храм мусив належати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2 Домініканському ордену .
Костьолу належала ділянка землі (майже половина ******** вулиці Костельної), яку займала римо-католицька https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F плебанія - житлові будинки священика та послушників. Ще на початку https://uk.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XX століття прилеглі квартали були місцем компактного проживання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 польської спільноти. Храм був центром як духовного, так і громадського життя, зокрема, тут відбувалися виступи солідарності польської молоді у дні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(1830%E2%80%941831) Листопадового повстання https://uk.wikipedia.org/wiki/1863 1863 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1864 1864 років.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1879 1879 році в Олександрівському костьолі був охрещений майбутній художник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Казимир Малевич https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0#cite_note-:0-1 [1] .На кінець https://uk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XIX століття парафія Олександрівського храму становила понад 33 тисячі осіб (загальна кількість мешканців у Києві становила 188 488 осіб). В місті діяли домові Церкви в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київському університеті , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%8F Першій чоловічій гімназії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82 Інституті шляхетних дівчат та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81 Кадетському корпусі .

P.S. Про ксьондза Яна Крапана у вікіпедії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/Ян_Крапан
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11.11.2021 11:44 Відповісти
Это типа католическая лакировка действительности.
Никаких доминиканских монастырей в Киеве быть не могло.
Все было зачищено после восстаний, дипотнтшения с Ватиканом регулярно разрывались, послы выдворялись.
Можете полюбопытствовать в то й вики католицизм в российской империи.
Крайняя епархия называлась Каменец-Житомирская.
При совдепии все было аналогично.
Католики имели молильный дом в Святошино, священники приезжали из Житомира.
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11.11.2021 11:53 Відповісти
Московський Патріархат створювали агенти НКВД (документи з архіву СБУ)
https://news.liga.net/politics/photo/moskovskiy_patriarkhat_sozdavali_agenty_nkvd_dokumenty_sbu

"...обязать агєнтов із чісла єпіскопов..."

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11.11.2021 12:12 Відповісти
Пам'ятаю, як у розмові з попом у Києво-Печерській лаврі, який займав доволі поважну посаду там, я побіжно згадав, що перед цим заходив у храм Київського Патріархату.
Це треба було бачити його реакцію на те! Він ледь не визвірився на мене з криком "То розкольники!"
Ну, я промовчав, бо не мав жодного бажання вступати з ним у теологічну дискусію.
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11.11.2021 11:32 Відповісти
Кабы жлобья хватает везде.
Но отца Лонгина уважал и знал весь Киев.
https://xpam.kiev.ua/batushka-usynovivshiyi-253-malysha.-arximandrit-longin-zhar.html
Был главным редактором газеты и телеканала.
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11.11.2021 11:44 Відповісти
Мені досить було цієї фрази:
Ещё 2 октября этого года Святейший Патриарх Кирилл...

"Гундяйствующіх" не вважаю за православних. Комуністична церква КГБ, заснована Сталіном у 1943 році, - це взагалі нонсенс. Цезарепапізм у чистому вигляді.

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11.11.2021 12:00 Відповісти
Буде співати "Батько наш Бандера"?
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11.11.2021 10:53 Відповісти
Голова Інституту нацпам'яті Польщі Навроцький прибув з візитом до Києва і уникає зустрічі з українськими колегами? Може уникає скандалу? Можливо вина за те в наших істориках, які перекваліфікувалися з історії КПРС і марксизму-ленінізму, а головне залишилися такими ж "толерантними до інших думок? Кому потрібний скандал? Нормальні люди не ходять туди де може бути скандал...
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11.11.2021 10:54 Відповісти
Если они надеются написать с поляками совместную историю, то зря надеются. Поляки ещё те хитрованы.
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11.11.2021 10:54 Відповісти
ох ці гонорові пановє! склєроз їхнє все! ми такі хороші, а всє бякі.до болі нагадують запорєбриковців та кошерних триндаболів! хоча з останніми в поляків поки конфлікт
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11.11.2021 11:05 Відповісти
Человек приехал почтить память о закатованых поляках.Ничего более.Нельзя быть навязчивыми.У них сейчас война и первые лица не рискуют отлучаться.Пора понять непонятливым..
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11.11.2021 11:12 Відповісти
Шо дебіли, Пєтя нас з усіма посварив?
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11.11.2021 11:16 Відповісти
А все началось с простой формальности ...в москву тайно прилетел шеф Гестапо Мюллер для встречи с Лаврентием Берия 11 ноября 1938 года...Был заключен тайный соз между НКВД и ГЕСТАПО... "О тесном сотрудничестве и координации совместных операций за рубежом"...,это пото были еще 3 Брацких договора Молотов-Риббентроп...но это совсем другая позорная история советской краснпузой дряни и нацисткой Германии...
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11.11.2021 11:17 Відповісти
Западные страны не делили Польшу с Гитлером...Чувак проснись...
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11.11.2021 11:25 Відповісти
НКВДисты воевали еще в Испании 1936 года....след уловил?
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11.11.2021 11:27 Відповісти
Ну вот, а клоун нам тут что-то про "стратегическое партнерство с Польшей" чешет ...
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11.11.2021 11:18 Відповісти
Назначенцу Коломойского не до Навроцкого. Он пребывает в печали: Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет, - Дробович.
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11.11.2021 11:20 Відповісти
Бандеровцы напали на РАБссию еще 23 августа 1939 года,когда Йоахим фон Риббентроп прилетел в Москву....именно в этот день Степан Бандера стал врагом Мавзолейного ССсра и нацистской Германии...,Крысы Мавзолейные до сих пор побеждают Степан Андреевича....80 лет прошло...а паБЕДЫ нет... Стадо идиотов...
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11.11.2021 11:23 Відповісти
Зинченко провокатор. Если бы не сказал 10 раз слово "скандал" то о скандале никто бы и не знал
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11.11.2021 11:23 Відповісти
Зінченко молодець.
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11.11.2021 11:30 Відповісти
зеКолеги хотят чего ?
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11.11.2021 11:25 Відповісти
Исторический факт прот.Степан Бандера 30 июня 1941 года возобновил Независимость Украны от 1918 года...а 4 июля его арестовало ГЕСТАПО и отправило в концлагерь Заксенгаузен....

Точка...
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11.11.2021 11:31 Відповісти
Это очередной скандал/ Надо подождать. Поляки по примеру украинцев выберут в президенты мудрого еврея, который с Зеленским быстро договорится и скандалы закончатся.
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11.11.2021 11:53 Відповісти
 
 