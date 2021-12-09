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Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська опубліував візуалізацію майбутньої в'язниці, яку побудують у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ малюнки "в'язниці майбутнього" міністр опублікував у фейсбуці. 

Він підкреслив: "Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень від Великого розпродажу в‘язниць.

Велике будівництво в‘язниць розпочнеться вже незабаром!"

Малюська підкреслив: "Ну і щоб два рази не вставати - до дня введення в дію закону про олігархів залишилось 149 днів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська пропонує купити колонію під коворкінг: "Навіть ночувати на роботі можна"

Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 01
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 02
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 03
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 04
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 05
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 06
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 07
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 08
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 09
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 10
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 11
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 12
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 13
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська 14

Автор: 

в’язниця (440) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+37
Вітааю! Бубочка подбав про своє майбутнє!
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09.12.2021 19:06
+32
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09.12.2021 19:32
+26
Вместо того, чтобы строить школы - они строят тюрьмы
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09.12.2021 19:11
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Не позорьтесь - це передруковка з кацапського сайту ?, хоч би позорний УАЗ Буханку замазали ))

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09.12.2021 20:28 Відповісти
Ага, дроги побудували, школи відремонтуввали, в містах люди пють чисту воду, садочки утеплені, люди на рак хворію в 10 раз менше - можна вже й готелетюрми будувати... куди плюнути?
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09.12.2021 20:29 Відповісти
все так красиво, что аж самому сесть хочется 😬
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09.12.2021 20:39 Відповісти
а чо? у тeплому накормлять помитись поспати - усe є ))))) на волi у багатьох цього нe має.
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09.12.2021 22:50 Відповісти
На це і розраховано. Це ще одна технологія по знищенню українського суспільства.
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10.12.2021 02:02 Відповісти
И уже пивасик на столе у окна! Классно!
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09.12.2021 20:41 Відповісти
Чтоже такое произошло, то Малюська продавал тюрьмы закрывал их, все свои силы тратил на то,чтобы сделать тюрьмы суперкомфортными для главарей преступного мира-для бандитов, грабителей, убийц, а теперь хочет "строить тюрьмы"?
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09.12.2021 20:46 Відповісти
1100% що не буде так,
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09.12.2021 20:49 Відповісти
Велике будівництво в'язниць розпочнеться вже незабаром! (c)

Боже !!! Що це ? 🤦‍♀️
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09.12.2021 20:55 Відповісти
большое обещание.
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09.12.2021 21:07 Відповісти
Для себе і своєї зеленої погані стараються. А то прийдеться ЗЕбілу в перепоненій "хаті" у пахана Бені під шконкою жить)))
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09.12.2021 20:58 Відповісти
так все таки що будують СИЗО чи ТЮРМУ, міністр ти наш недовчений
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09.12.2021 21:02 Відповісти
Ідіоти,закривають і продають добрі колонії.Продають за безцінь,а нові вкрадуть міліарди.В любій з проданих колоній можна було добудувати спортзал,і зробити це набагато скоріше і дешевше.Та і СІЗО давно можна було б перенести в колонії,щоб не мучити людей,в скотських умовах.Просто в нас судді і прокурори бояться виїхати на виїздне засідання.Я за скорочення чисельності тюрем,но не за рахунок побудови нових.
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09.12.2021 21:03 Відповісти
вы наверное ремонт никогда не делали.
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09.12.2021 22:41 Відповісти
по-моему, у кого-то большая любовь к прилагательному "большой, большая, большое". Может закончиться большим пшиком.
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09.12.2021 21:05 Відповісти
это ж платно я так понимаю будет ?)))
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09.12.2021 21:15 Відповісти
Очень хорошо, как раз успеете к окончанию каденции игрока на рояле, потом на себе и испытаете
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09.12.2021 21:15 Відповісти
Долпоепы блеать! В стране сотни тысяч детей ходят в разваленные детсады и школы, спортсмены тренируются в непригодных залах, а эти конченые зедегенераты о тюрьмах мечтают. Что за конченых имбицилов навыбирали 73%!
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09.12.2021 21:32 Відповісти
*****, це самі необхідні витрати зараз!!! Нахер ту обороноздатність - їм зеленооким жабам тюрми подавай, та ще й комфортабельні, **************........
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09.12.2021 21:34 Відповісти
❗❗❗
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09.12.2021 22:36 Відповісти
Сначала малюська тюрьмы продавал. Теперь строит новые. Двойной гешефт, ****. Ну как, 73-х процентные, нормально поржали?
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09.12.2021 22:07 Відповісти
У зеленского будет лучшая камера
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09.12.2021 22:20 Відповісти
Ублюдки детских садиков не хватает и школ, а они тюрмы строят!
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09.12.2021 22:36 Відповісти
Зелений Миздобул посилає наріду меседж: - «Порушуйте закон, не бійтеся, ось тут ви нормально відпочинете».
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10.12.2021 02:00 Відповісти
И две кружки пива на 3 фото.
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09.12.2021 23:06 Відповісти
То чай з пінкою в бокалі ,не прискіпуйтеся.
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10.12.2021 05:22 Відповісти
И на четвертом то же
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09.12.2021 23:07 Відповісти
А для чого така розкіш зекам? Навіть Пабло Єскобар збудував собі в'язницю значно скромнішу, бо у звичайній в'язниці він не хотів сидіти.
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10.12.2021 01:57 Відповісти
Пиво в камере - просто эпично
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10.12.2021 13:37 Відповісти
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