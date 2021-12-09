Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська опубліував візуалізацію майбутньої в'язниці, яку побудують у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ малюнки "в'язниці майбутнього" міністр опублікував у фейсбуці.

Він підкреслив: "Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень від Великого розпродажу в‘язниць.

Велике будівництво в‘язниць розпочнеться вже незабаром!"

Малюська підкреслив: "Ну і щоб два рази не вставати - до дня введення в дію закону про олігархів залишилось 149 днів".

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