Велике будівництво в‘язниць розпочнеться незабаром, - Малюська. ФОТОрепортаж
Міністр юстиції Денис Малюська опубліував візуалізацію майбутньої в'язниці, яку побудують у Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ малюнки "в'язниці майбутнього" міністр опублікував у фейсбуці.
Він підкреслив: "Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі і який ми збудуємо за рахунок надходжень від Великого розпродажу в‘язниць.
Велике будівництво в‘язниць розпочнеться вже незабаром!"
Малюська підкреслив: "Ну і щоб два рази не вставати - до дня введення в дію закону про олігархів залишилось 149 днів".
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