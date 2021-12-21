"Слуги народу" Фастовець та Векленко з групою "тітушок" намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні депутати Криворізької міської ради від "Слуги народу" Олександр Фастовець та Денис Векленко разом з групою молодиків намагались зірвати сесію Криворізької районної ради.
Про це пише місцеве видання "Свої", інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Ненормативна лексика!
21 грудня о 10.00 розпочалася сесія Криворізької районної ради. Головне питання на порядку денному - прийняття на баланс Криворізького району понад 5 000 гектарів земель комунального підприємства "Широківське", що розпалося. Рішення дозволить передати ці землі мешканцям Лозоватської та Новолатовської територіальних громад.
Як повідомляє місцеве видання "Свої", раніше передачу через суд намагалася заблокувати Лозоватська сільрада, на яку, начебто має вплив великий фермер та номер 1 криворізьких "слуг" Олександр Фастовець.
Сам Фастовець разом із депутатом міської ради Денисом Векленко прибули сьогодні до будівлі Криворізької райради. Їх супроводжували молоді люди, які зовні нагадують "тітушок". Натовп виламав двері до сесійної зали. Їх намагалася зупинити муніципальна гвардія, але Денис Векленко допоміг "тітушкам" увійти до зали, відштовхнувши одного з охоронців.
У цей час один із співробітників міської поліції, що спостерігали за подіями, підійшов до трибуни і повідомив присутніх, що до поліції надійшло повідомлення про мінування. Людей попросили залишити будівлю. Незважаючи на вимогу поліцейських, голова Криворізької районної ради Віктор Мудрий оголосив сесію відкритою.
Тим часом Олександр Фастовець та Денис Векленко продовжили блокувати депутатські збори. Фастовець зайняв трибуну, і на запитання, чому він вийшов виступати перед депутатами, порушуючи запланований порядок денний, сказав усім "заспокоїтися".
До зали увійшли правоохоронці та попросили всіх залишити приміщення, бо вже приїхали вибухотехніки. У роботі сесії оголосили перерву на три години.
Поки кінологи із собаками перевіряли наявність вибухівки, будівлю обгородили кілька машин поліції. Прибула карета швидкої допомоги та пожежна машина. За інформацією на 11.30 бомби в приміщенні не знайшли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С публикацией про это во всех СМИ. Тогда, после первой сотни отстреленных аленей, титушню занесут в "Красную книгу Украины".
Активист - очень редкий тип личности. Активисты составляют менее одного процента населения, но оставляют яркий след в мире. У них врожденное чувство идеализма и моральности, а от других идеалистов их отличает решительность и целеустремленность. Активисты - это не ленивые мечтатели, а люди, которые способны предпринимать конкретные шаги для достижения своих целей и выполнения долгосрочной стратегии.
Активисты склонны делать целью своей жизни помощь другим, но хотя таких людей часто можно встретить за работой, направленной на помощь другим или благотворительность, их настоящее стремление - добраться до самой сути проблемы, чтобы вопрос спасения людей вообще никогда не возникал.
за паечку росармейца наденут полицайскую форму аж бегом..
а если еще педорубликов подкинут - то хер таких верных псин для оккупантов найдёшь..
Так і живемо.