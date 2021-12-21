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"Слуги народу" Фастовець та Векленко з групою "тітушок" намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні депутати Криворізької міської ради від "Слуги народу" Олександр Фастовець та Денис Векленко разом з групою молодиків намагались зірвати сесію Криворізької районної ради.

Про це пише місцеве видання "Свої", інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Ненормативна лексика!

21 грудня о 10.00 розпочалася сесія Криворізької районної ради. Головне питання на порядку денному - прийняття на баланс Криворізького району понад 5 000 гектарів земель комунального підприємства "Широківське", що розпалося. Рішення дозволить передати ці землі мешканцям Лозоватської та Новолатовської територіальних громад.

Як повідомляє місцеве видання "Свої", раніше передачу через суд намагалася заблокувати Лозоватська сільрада, на яку, начебто має вплив великий фермер та номер 1 криворізьких "слуг" Олександр Фастовець.

Сам Фастовець разом із депутатом міської ради Денисом Векленко прибули сьогодні до будівлі Криворізької райради. Їх супроводжували молоді люди, які зовні нагадують "тітушок". Натовп виламав двері до сесійної зали. Їх намагалася зупинити муніципальна гвардія, але Денис Векленко допоміг "тітушкам" увійти до зали, відштовхнувши одного з охоронців.

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У цей час один із співробітників міської поліції, що спостерігали за подіями, підійшов до трибуни і повідомив присутніх, що до поліції надійшло повідомлення про мінування. Людей попросили залишити будівлю. Незважаючи на вимогу поліцейських, голова Криворізької районної ради Віктор Мудрий оголосив сесію відкритою.

Тим часом Олександр Фастовець та Денис Векленко продовжили блокувати депутатські збори. Фастовець зайняв трибуну, і на запитання, чому він вийшов виступати перед депутатами, порушуючи запланований порядок денний, сказав усім "заспокоїтися".

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До зали увійшли правоохоронці та попросили всіх залишити приміщення, бо вже приїхали вибухотехніки. У роботі сесії оголосили перерву на три години.

Поки кінологи із собаками перевіряли наявність вибухівки, будівлю обгородили кілька машин поліції. Прибула карета швидкої допомоги та пожежна машина. За інформацією на 11.30 бомби в приміщенні не знайшли.

Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 01
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 02
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 03
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 04
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 05
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 06
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 07
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 08
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 09
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 10
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 11
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 12
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 13
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 14
Слуги народу Фастовець та Векленко з групою тітушок намагались зірвати сесію Криворізької райради, - ЗМІ 15

Кривий Ріг (1358) РДА (197) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+25
титуханы - позорное явление,их законодательно нужно разрешить валить на месте..
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21.12.2021 14:12
+12
У Кривому розі всі бахнуті чи тільки слуги урода?
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21.12.2021 14:14
+11
Зе депутати таке ж ***** як і їхній Зегосподар
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21.12.2021 14:21
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титуханы - позорное явление,их законодательно нужно разрешить валить на месте..
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21.12.2021 14:12 Відповісти
Тутишня должна отстреливаться.
С публикацией про это во всех СМИ. Тогда, после первой сотни отстреленных аленей, титушню занесут в "Красную книгу Украины".
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21.12.2021 14:47 Відповісти
«Титушки» (тітушки) - собирательный термин, возникший в мае 2013 года в Украине, первоначально для именования молодых людей, негласно используемых местными властями в качестве подстрекателей и наёмников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы. Отличительной чертой титушек является их поддержка со стороны структур местных властей и, как следствие - гарантированная безнаказанность и покровительство со стороны правоохранительных органов.

Активист - очень редкий тип личности. Активисты составляют менее одного процента населения, но оставляют яркий след в мире. У них врожденное чувство идеализма и моральности, а от других идеалистов их отличает решительность и целеустремленность. Активисты - это не ленивые мечтатели, а люди, которые способны предпринимать конкретные шаги для достижения своих целей и выполнения долгосрочной стратегии.

Активисты склонны делать целью своей жизни помощь другим, но хотя таких людей часто можно встретить за работой, направленной на помощь другим или благотворительность, их настоящее стремление - добраться до самой сути проблемы, чтобы вопрос спасения людей вообще никогда не возникал.
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22.12.2021 14:50 Відповісти
- Наших в городе много? - спросил Остап напрямик. - Каково настроение в городе ? - При наличии отсутствия: - сказал Виктор Михайлович. (с)
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21.12.2021 14:55 Відповісти
У Кривому розі всі бахнуті чи тільки слуги урода?
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21.12.2021 14:14 Відповісти
Вопрос риторический, как я понимаю?
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21.12.2021 14:24 Відповісти
Та може ж є якісь свідомі.
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21.12.2021 14:39 Відповісти
Угу... Как те, которых отрядили в ВР...
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21.12.2021 14:44 Відповісти
Та нє, ті точно не свідомі.
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21.12.2021 15:46 Відповісти
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21.12.2021 14:30 Відповісти
Зелену тітушню зібрати в купу,обмундирувати,дати зброю і - на передову під керівництвом гавного гавнокомандувача Зєлі виконувати його обіцянку закінчити війну за рік...
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21.12.2021 14:16 Відповісти
Так это сепары в тылу. Разве что сзади них пулеметчиков поставить.
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21.12.2021 14:59 Відповісти
100%
за паечку росармейца наденут полицайскую форму аж бегом..
а если еще педорубликов подкинут - то хер таких верных псин для оккупантов найдёшь..
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21.12.2021 16:36 Відповісти
Вседозволенность,наплевательское отношение к законам, и поведение гопников, это у "слуг народа" уже профессиональное.
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21.12.2021 14:18 Відповісти
Слуги народа в своем репертуаре. Дальше будет хуже и жестче.
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21.12.2021 14:19 Відповісти
Зе депутати таке ж ***** як і їхній Зегосподар
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21.12.2021 14:21 Відповісти
беспредельщики... короче....гопота...
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21.12.2021 14:24 Відповісти
партия слуга урода превращается просто в уродов
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21.12.2021 14:27 Відповісти
А хіба можна від сявоти чекати чогось путнього?
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21.12.2021 14:30 Відповісти
Настав час народу брати вила в руки і виносити це зелене сміття на звалище.
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21.12.2021 14:31 Відповісти
5000 га, за це можна і не такий концерт влаштувати.
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21.12.2021 14:34 Відповісти
отожбо ...
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21.12.2021 17:54 Відповісти
зато вечером СВАТЫ !
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21.12.2021 14:42 Відповісти
Трудяться слуги народу в поті лиця свого на благо вибравшого їх народу...
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21.12.2021 14:46 Відповісти
Зеленський копіює режим Януковича, ми бачимо все: зебрехню, зекорупцію, зарплати в конвертах які відмили на контрабанді, переслідування критиків так званого президента, тепер появились зетітушки.
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21.12.2021 14:46 Відповісти
При Порошенку все було так само.
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22.12.2021 13:04 Відповісти
Вибори 2019. Перемогу отримав мАладой реіонал і партія "мАладих регионалов".
Так і живемо.
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21.12.2021 14:51 Відповісти
90-е отдыхают.
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21.12.2021 14:56 Відповісти
За этими гнидами стои Зеля!
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21.12.2021 14:58 Відповісти
Геть зебл@дюшник!
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21.12.2021 15:01 Відповісти
Я так понимаю в Украине, если кто и имеет власть, то это БЕСПРЕДЕЛ в лице разъяренного Бандита и его "титушек".
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21.12.2021 15:50 Відповісти
Зе Янукович, Зе грабіж, Зе узурпація, Зе Бєспрєдєл - нові обличчя Зе влади.
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21.12.2021 17:10 Відповісти
агов зЄля - кого куди в яку ЕС та НАТО ....- хоча я на 100 % впевнений що і ви "КОРИТНІ" цього не хочете - а просто імітуете діяльність щоб дали бабло та підтримували вас ....
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21.12.2021 17:53 Відповісти
Де будуть ці "херої" та поліція, що їх захищає, коли стане по-справжньому гаряче? Питання риторичне.
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21.12.2021 18:06 Відповісти
шапито из больших полустарых небедных дядек неопределенной принадлежности цирк уродив
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21.12.2021 19:36 Відповісти
Нещодавно, в Полтаві, такі ж гниди, тітушки, блокували Андрія Полтаву. Чому ці паскуди не отримують по морді до тих пір, доки не зникнуть, як вид?
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21.12.2021 20:49 Відповісти
Они просто хотели проголосовать чтобы ЕС и НАТО вступили в партию СН
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21.12.2021 21:22 Відповісти
 
 