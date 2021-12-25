Громадянина Туреччини, підозрюваного у смертельній ДТП, внаслідок якої загинула 11-річна дівчинка, екстрадовано до України, - Офіс генпрокурора

Департамент міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора із залученням каналів Інтерполу забезпечив прийом на території України запитуваної особи – громадянина Турецької Республіки, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 286 КК України).

ПРо це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За результатами екстрадиційної процедури компетентні органи Республіки Болгарія задовольнили запит української сторони про його видачу.

За даними слідства, у жовтні 2019 року сталася ДТП, у якій загинула 11-річна дівчинка, яка у цей час стояла на тротуарі. Під час проїзду перехрестя на дозволений сигнал світлофора та здійснення повороту автомобіль, за кермом якого був іноземець, не надав дорогу мотоциклу під керуванням мешканця Хмельниччини, який удвічі перевищив дозволену швидкість руху. Через порушення швидкісного режиму водій мотоциклу допустив зіткнення з автомобілем. Внаслідок цього мотоцикл відкинуло на пішохода.

"Після ДТП підозрюваний громадянин Турецької Республіки, переховуючись від органів досудового розслідування, виїхав за межі України, перебував у міжнародному розшуку та місяць тому був затриманий на території Республіки Болгарія. Підозрюваного екстрадовано до України і наразі за клопотанням Хмельницької обласної прокуратури до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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У кримінальному провадженні відносно іноземця тривають слідчі дії та вживаються заходи до завершення досудового розслідування.

Також раніше вироком Хмельницького міськрайонного суду водію мотоцикла уже призначено покарання – 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Рішення суду першої інстанції наразі оскаржується стороною захисту в апеляційному порядку.