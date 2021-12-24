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У справі про ДТП з 16-річним водієм у Харкові завершено слідство

У справі про ДТП з 16-річним водієм у Харкові завершено слідство

Слідство завершило розслідування обставин смертельного ДТП, яке неповнолітній Микола Харківський скоїв 26 жовтня 2021 року на проспекті Гагаріна у Харкові.

Про це повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє сторону дітей загиблого водія іншої автівки, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прийнято рішення про завершення досудового розслідування. У порядку статті 290 КПК України стороні захисту та стороні потерпілих надано можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження", - зазначили у компанії.

Юристи зазначили, що Харківського звинувачують в порушенні ПДР, що призвело до смерті людини (ч. 2 ст. 286 ККУ) а також у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ).

Також в окремому провадженні розслідується ймовірне незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ).

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"Орієнтовно в наступний четверг, обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде направлено до суду для розгляду. Після надходження обвинувального акта, у суду буде 5 днів для призначення дати підготовчого судового засідання", - зазначили у компанїі.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

Автор: 

ДТП (4465) підлітки (394) Харків (5561)


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Топ коментарі
+7
Во быстро, а с Трухиным даже не могут определить с какой стороны был руль.
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24.12.2021 20:17
+7
Да и был ли он вообще этот руль😁
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24.12.2021 20:19
+5
Надо не только гнусного подростка усыплять, но и его долбанутого папашу. Потому как, именно папаша воспитал убийцу - отморозка. На совести папаши смерть невинного человека....
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24.12.2021 22:02
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Во быстро, а с Трухиным даже не могут определить с какой стороны был руль.
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24.12.2021 20:17 Відповісти
Да и был ли он вообще этот руль😁
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24.12.2021 20:19 Відповісти
А ещё был ли автомобиль вообще!
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24.12.2021 20:22 Відповісти
А был ли Трухин на этом свете !?
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24.12.2021 20:25 Відповісти
Все бьіло в паралельном мире. Все вопросьі туда.
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24.12.2021 20:27 Відповісти
Скорее за рулём был Сруль.а потом он вышел.но никто не знает куда .таким образом Трухин вроде бы и не при чём.

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24.12.2021 21:37 Відповісти
З Трухіним усе складно.
По-перше, не відомо хто був за кермом, бо в поліції кажуть що всі камери були вимкнені, але винних не шукають, бо тими камерами опікується... Поліція! Вийшли самі на себе.
По-друге, Трухіна взагалі не було за кермом, бо він прогулювався поруч, а автівкою керував рептилоїд з Марсу, але довести це не можливо, бо всі камери були вимкнені і далі, як у п.1
По-третє, не можуть вирішити питання: чи виписувати штраф Трухіну за перевищення швидкості пішої ходи, бо час, за який він опинився на місці аварії, дає швидкість у понад 100 км/год. До книги рекордів України теж внести не можуть, бо камери не працювали і далі знов п.1

До того ж, пройшло АЖ 4 місяці! Всі вже все забули! То ж тільки винних в іловайському котлі , що був роки тому, можна знайти за 1,5 місяці, а тут ну ніяк!

А ще всіляки галушки обурюються... Не до Трухіна вже
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24.12.2021 20:41 Відповісти
Я, в его годы, даже раньше -- на Батином Горбатом, а потом Ушастом по Киеву чудил... -- ещё в школу не ходил -- водил.
Потом с Друганом уганялками баловались...
Слава Перуну -- в Армию вовремя забрали -- менты домой пришли, а я уже в Забайкалье... -- хрен достанешь! *)
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24.12.2021 20:39 Відповісти
Ну тогда ты самый настоящий д@*****!
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24.12.2021 23:23 Відповісти
Мало того долбо..б в квадрате, ума не хватает чтоб понять , что Цензор это не ВКонтакте, тут таких понтовитыхигопников чмырят
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25.12.2021 11:49 Відповісти
ох і придумав же ж батько синові прізвище...
Никола Харьковский
мрогали виколю
помогите, хулигани зрения лишают
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24.12.2021 20:44 Відповісти
Надо не только гнусного подростка усыплять, но и его долбанутого папашу. Потому как, именно папаша воспитал убийцу - отморозка. На совести папаши смерть невинного человека....
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24.12.2021 22:02 Відповісти
Да наказать этого сопляка по полной, другим чтоб неповадно было. Да и папаша его видать ещё тот фрукт, сыночка-убийцу так выгораживает, как видно, два сапога - пара.
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24.12.2021 23:20 Відповісти
 
 