У справі про ДТП з 16-річним водієм у Харкові завершено слідство

Слідство завершило розслідування обставин смертельного ДТП, яке неповнолітній Микола Харківський скоїв 26 жовтня 2021 року на проспекті Гагаріна у Харкові.

Про це повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє сторону дітей загиблого водія іншої автівки, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прийнято рішення про завершення досудового розслідування. У порядку статті 290 КПК України стороні захисту та стороні потерпілих надано можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження", - зазначили у компанії.

Юристи зазначили, що Харківського звинувачують в порушенні ПДР, що призвело до смерті людини (ч. 2 ст. 286 ККУ) а також у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ).

Також в окремому провадженні розслідується ймовірне незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ).

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"Орієнтовно в наступний четверг, обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде направлено до суду для розгляду. Після надходження обвинувального акта, у суду буде 5 днів для призначення дати підготовчого судового засідання", - зазначили у компанїі.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.