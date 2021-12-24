У справі про ДТП з 16-річним водієм у Харкові завершено слідство
Слідство завершило розслідування обставин смертельного ДТП, яке неповнолітній Микола Харківський скоїв 26 жовтня 2021 року на проспекті Гагаріна у Харкові.
Про це повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє сторону дітей загиблого водія іншої автівки, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні прийнято рішення про завершення досудового розслідування. У порядку статті 290 КПК України стороні захисту та стороні потерпілих надано можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження", - зазначили у компанії.
Юристи зазначили, що Харківського звинувачують в порушенні ПДР, що призвело до смерті людини (ч. 2 ст. 286 ККУ) а також у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ).
Також в окремому провадженні розслідується ймовірне незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ).
"Орієнтовно в наступний четверг, обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде направлено до суду для розгляду. Після надходження обвинувального акта, у суду буде 5 днів для призначення дати підготовчого судового засідання", - зазначили у компанїі.
Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.
ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".
Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.
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По-перше, не відомо хто був за кермом, бо в поліції кажуть що всі камери були вимкнені, але винних не шукають, бо тими камерами опікується... Поліція! Вийшли самі на себе.
По-друге, Трухіна взагалі не було за кермом, бо він прогулювався поруч, а автівкою керував рептилоїд з Марсу, але довести це не можливо, бо всі камери були вимкнені і далі, як у п.1
По-третє, не можуть вирішити питання: чи виписувати штраф Трухіну за перевищення швидкості пішої ходи, бо час, за який він опинився на місці аварії, дає швидкість у понад 100 км/год. До книги рекордів України теж внести не можуть, бо камери не працювали і далі знов п.1
До того ж, пройшло АЖ 4 місяці! Всі вже все забули! То ж тільки винних в іловайському котлі , що був роки тому, можна знайти за 1,5 місяці, а тут ну ніяк!
А ще всіляки галушки обурюються... Не до Трухіна вже
Потом с Друганом уганялками баловались...
Слава Перуну -- в Армию вовремя забрали -- менты домой пришли, а я уже в Забайкалье... -- хрен достанешь! *)
Никола Харьковский
мрогали виколю
помогите, хулигани зрения лишают