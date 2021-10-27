УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини Відео Мажори на дорогах
30 197 126

Смертельна ДТП у Харкові: підлітка-водія Infiniti затримано, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ВIДЕО

Поліція затримала водія, який спричинив смертельну аварію в Харкові. За фактом пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження. Внаслідок ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti перебувають у реанімаційному відділенні лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Автопригода сталася 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet.

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti - двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.

Водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: у мережі з'явилося фото 16-річного хлопця, який був за кермом Infinitі. ВІДЕО+ФОТО

Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин події, відпрацьовуються записи з камер відеоспостереження.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водія Infiniti затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.

Автор: 

ДТП (4482) Харків (5698)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+43
Водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют - цитата
зачем у погибшего (который ехал себе тихо на зеленый...не на желтый!!! а на зеленый) брали анализ на алкоголь? чтоб на него повесить ДТП...
почему нет результатов анализа на наркотики у малолетнего убийцы ?
показати весь коментар
27.10.2021 09:59 Відповісти
+42
Отвечу, пожалуй, на риторические вопросы:
Потому, что Украина, стараниями собственного нарида с избирательным бюллетенем в одной руке и пакетом с водкой, гречкой и макулатурой в другой, НЕПРАВОВОЕ государство.
показати весь коментар
27.10.2021 10:05 Відповісти
+40
Условка вряд ли. Дадут пятишку, по УДО выйдет через три за хорошее поведение. И сидеть будет не как все, а принимать солнечные ванны вместе с Зайцевой, почти курорт.
показати весь коментар
27.10.2021 10:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
При чём тут политика? Ублюдок убил человека, а ты всё политику лепишь.
показати весь коментар
27.10.2021 15:40 Відповісти
Жаль, что этот опарыш выжил и даже почти не травмирован
показати весь коментар
27.10.2021 12:35 Відповісти
Ну так инфинити - довольно неплохая машина. Походу прочнее чем авео (или с чем оно там столкнулось)
показати весь коментар
27.10.2021 15:15 Відповісти
Лучше бы эта сопливая мразь подохла, чем не в чём невинный мужчина.
показати весь коментар
28.10.2021 15:15 Відповісти
яка тюрма, чого ми його маємо кормити. звичайна кастрація пилкою і пожиттєве позбавлення прав. і хай собі гуляє, ми же нє звєрі)
показати весь коментар
27.10.2021 13:02 Відповісти
О каком пожизненно лишение прав может идти речь? Этому сопляку лишь 16, чтоб получить права, надо 18 лет.
показати весь коментар
28.10.2021 15:21 Відповісти
Хозяїн авто теж має сісти за грати.... але не з 'суддями' хабарниками.
показати весь коментар
27.10.2021 14:18 Відповісти
Отец подонка уже начинает отмазывать ублюдка.
https://korrespondent.net/city/kharkov/4410801-smertelnoe-dtp-v-kharkove-otets-podrostka-predpolozhyl-splanyrovannuui-aktsyui
показати весь коментар
27.10.2021 15:39 Відповісти
тупой папаша не понимает, что сынок вырастет такой же мразью и спасибо от него не дождешься. Детей нужно воспитывать, а не пускать на самотек. Я своему мелкому легко мог бы купить плейстейшн, но тогда фиг бы он поступил в институт.

Очень жаль, что рядом с нами живут такие тупые уроды, которые ко всему прочему представляют угрозу обществу.
показати весь коментар
27.10.2021 18:13 Відповісти
Дронову повесили выезд на желтый свет. Интересно как мусора этого гамнюка отмазывать будут.
показати весь коментар
27.10.2021 16:48 Відповісти
а що на жовтий можна починати рух?
показати весь коментар
27.10.2021 19:17 Відповісти
А що за жовтий дають 10 років
показати весь коментар
27.10.2021 19:18 Відповісти
посадили не за жовтий, а за наслідок, бо це призвело до ДТП внасліок якої загинуло 2 і більше або отримали тяжкі тілесні, десь так.
показати весь коментар
27.10.2021 21:09 Відповісти
этому гаврику дали условный срок за то что искалечил женщину в трц 2 года назад.
показати весь коментар
27.10.2021 21:50 Відповісти
якщо не відбув те умовне, то добавлять до цього за ДТП із загиблим і тяжкими
показати весь коментар
28.10.2021 09:51 Відповісти
К ДТП привело то что шлюха летела на красный со скоростью света.
показати весь коментар
28.10.2021 18:21 Відповісти
який причинний зв'язок із проїздом на червоне світло і зміною напрямку руху, що призвело до загибелі людей? всі машини, що їдуть на червоне світло наїзджають на людей? якби той гондон не спішив, то та тп пролетіла б собі далі і може десь і втулилась в якийсь стовб, але сама, а так, купу людей вбила, і він теж в тому винен.
показати весь коментар
28.10.2021 23:11 Відповісти
Жадь, что погибший в тот момент был не за рулем КАМАЗА)
показати весь коментар
27.10.2021 19:14 Відповісти
Я - наївний, пробачте, але: як ця істота, що тільки-но досягла 16 років(!) уже начебто давнеько водить авто?! Та ще й хвалиться, що не одне уже розбив! Адже право на це наступає з 18 років, так?
показати весь коментар
27.10.2021 20:09 Відповісти
для холопов, ой , простите, граждан Украины не голубых кровей.
показати весь коментар
27.10.2021 21:56 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2021 21:03 Відповісти
а де там написано, що підпадає під амністію? з цього скріна, якраз бачу, що не попадає.
показати весь коментар
27.10.2021 21:15 Відповісти
он еще не осужден.
показати весь коментар
27.10.2021 21:57 Відповісти
Этой сволочи, надо давать не до 8 лет, а как минимум - 18. Чтоб другим таким как он, неповадно было. Тогда бы возможно, такого бардака и не было бы, да и чтоб отсидел от звонка до звонка.
показати весь коментар
28.10.2021 15:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 