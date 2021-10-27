Смертельна ДТП у Харкові: підлітка-водія Infiniti затримано, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, - поліція. ВIДЕО

Поліція затримала водія, який спричинив смертельну аварію в Харкові. За фактом пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження. Внаслідок ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti перебувають у реанімаційному відділенні лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Автопригода сталася 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet.

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, трьох пасажирів Infiniti - двох чоловіків 19 років і 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні.

Водії обох транспортних засобів ознак алкогольного сп'яніння не мають.

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Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин події, відпрацьовуються записи з камер відеоспостереження.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водія Infiniti затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.