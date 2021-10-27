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Смертельна ДТП у Харкові: у мережі з'явилося фото 16-річного хлопця, який був за кермом Infinitі. ВІДЕО+ФОТО

З'явилася перша фотографія нібито винуватця смертельного ДТП, під час якої автомобіль Infinitі на величезній швидкості врізався у Chevrolet.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Харьков LIVE.

"Той самий Харківський Микола Михайлович 2005 року народження. У свідомості, ходить сам. На фото чітко видно травми голови", - йдеться у повідомленні.

Смертельна ДТП у Харкові: у мережі зявилося фото 16-річного хлопця, який був за кермом Infinitі 01

За інформацією каналу, батьки парубка є підприємцями. Мати є керівником ТОВ "Фінансова Ініціатива", а батько займається реалізацією м'ясних продуктів.

Машина була куплена та поставлена ​​на облік близько тижня тому.

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Смертельна ДТП у Харкові: у мережі зявилося фото 16-річного хлопця, який був за кермом Infinitі 02

Фото: Telegram-канал Харьков 1654

Крім того Telegram-канал Харьков 1654 року оприлюднив у мережі відео з місця масштабної смертельної аварії. Ролики були опубліковані в ніч проти середи, 27 жовтня.

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Так, на кадрах одного з них зображено 16-річного винуватця аварії, водія Infinitі Харківського Миколу Михайловича, який, згідно з відео, дістав легкі травми: він у свідомості може пересуватися.

Також зазначається, що хлопець два роки тому влаштував стрілянину в супермаркеті.

"Причина всьому – його погрози у бік дівчинки. Її мати захотіла поспілкуватися з ним, щоб вирішити проблему. На зустріч прийшла з сином. У ході суперечки Микола дістав зброю і кілька разів вистрілив в обох", - зазначає Telegram-канал.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infinitі на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.

Автор: 

ДТП (4482) Харків (5698)


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Топ коментарі
+56
Полная безнаказанность. Закон не работает. Если есть деньги или власть можно делать все. Трухин еще один пример.
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27.10.2021 08:07 Відповісти
+49
Ну і що з нього виросте? Вчений, хірург, вчитель? Приспати тварюку і все.
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27.10.2021 08:08 Відповісти
+30
Зайцева, теперь вот эта тварь...
Нужен портал, который будет отслеживать судьбу таких тварей.
От входа в тюрьму до выхода - и далее.
И еще - обязательно в таких случаях "пробивать" бизнес родителей.
Типа - по "вновь открывшимся обстоятельствам".
На 99.9% там все - криво.
Только так подобную мразь можно хоть немного поставить на место...
Но в реале - отмажут.
Це Україна, малятка...
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27.10.2021 08:10 Відповісти
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27.10.2021 10:54 Відповісти
Випадок з зайцевою нікого нічого не навчив. Без смертної кари ніц не буде. А закон цієї держави бандитів не захищає суспільство мазохістів
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27.10.2021 11:01 Відповісти
согласен. смертную казнь за ряд преступлений просто необходимо возвращать.

1. военные преступления
2. коррупция в особо крупных размерах
3. убийство при отягчающих обстоятельствах
4. вынесение судьей заведомо неправомерного решения
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27.10.2021 19:03 Відповісти
Вот это 4-вёртое должно быть на первом месте
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27.10.2021 19:51 Відповісти
п.4 100%.
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27.10.2021 21:59 Відповісти
На першому місці має бути узаконення суду лінча.
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27.10.2021 22:04 Відповісти
Тот самый Харьковский Николай Михайлович... ©
Отже, його батько - Міша Харьковскій? Кхе-кхе...
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27.10.2021 11:07 Відповісти
На голові живого місця немає, але, кажуть, мізки не затронуті, бо їх лікарі ще не знайшли
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27.10.2021 11:08 Відповісти
Там у кайкавє усє такіє. Вистачає один раз побачити як ці кретини їдуть у букавєль на вихадниє!
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27.10.2021 22:01 Відповісти
Только условная " белая стрела" может решить подобные ситуации...
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27.10.2021 11:18 Відповісти
какие еще гэбэшные байки вы знаете?
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27.10.2021 11:46 Відповісти
родителей этого малолетнего упыря к ответу
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27.10.2021 11:41 Відповісти
Жил-поживал мелкий упырёнок, гадил где мог, тренировался кровушку посасывать, а тут старшие упыри ему подарочек подогнали не по возрасту .... и стал упырёнок широко известным, вот только интересно какая будет награда - дадут чеснока понюхать, святой водичкой побрызгают .... или осиновый кол в дупу забьют ?
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27.10.2021 12:27 Відповісти
лютая дич от мажорвы опять как лет 5 назад
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27.10.2021 13:06 Відповісти
скажут ковид у него или припадок эпилепсии и вообще он высерок герой труда..
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27.10.2021 13:07 Відповісти
Гнида 16летняя, таких на месте убивать надо, пока их друзья не приехали (менты)
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27.10.2021 13:12 Відповісти
Классика, родители типа бизнесмены, сын бездарь и прожигатель денег. Пока они зарабатывают, воруют, у них без воспитания растёт раковая опухоль общества.
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27.10.2021 13:33 Відповісти
при нашей продажной фемиде, можете не сомневаться, этот подонок будет на свободе, колорады папа с мамой выкупят эту малолетнюю скотину, а прокуроры еще ы будут в дальнейшем крышевать.
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27.10.2021 14:14 Відповісти
Тобто вбивцю вже кілька разів відмазали.
Родакам приємно що в них такий синарик ?
Чому ж ви виховуєте уродів... невже вам так легше у житті буде ?
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27.10.2021 15:26 Відповісти
Тому що вони ж самі такі, а яблуко від яблуні далеко не падає.
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27.10.2021 17:36 Відповісти
Охеревший мажор, он и на зоне будет в шоколаде.
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27.10.2021 15:50 Відповісти
Богатії будуть чавити бідних як хробаків.
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27.10.2021 15:59 Відповісти
Шкода, що не здох.
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27.10.2021 16:34 Відповісти
Конченные мажоры. Стрелять надо на месте таких...
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27.10.2021 17:01 Відповісти
Батьки цього виродка повинні бути покарані так, щоб у жодного іншого татка чи мамки навіть не з'явилось бажання купувати своїй лічинці автівку, аба вчити її водити та дозволяти сідати за кермо до 18 років.
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27.10.2021 17:35 Відповісти
Тільки суд лінча спасе цю країну!
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27.10.2021 22:03 Відповісти
А що за стрілянину по людях з незаконної зброї вже в Україні не саджають?!
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27.10.2021 17:39 Відповісти
Зачем девушка ищет адвоката для погибшего отца. Ей в данный момент нужно искать человека с онкологией которому уже терять нечего. Думаю он решит вопрос и с родителями а если будет необходимость то и с их стороны адвокатами.
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27.10.2021 18:49 Відповісти
Снова на те же грабли.При Януковиче так начиналось, законов нет, а есть "свои"как сказала нынешняя власть., они вне закона.Вспомните Николаев, Врадиевку..как начиналось, ещё пару таких выстрелов в лицо..и снова Майдан
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27.10.2021 19:03 Відповісти
малолетки его опустят за 5 минут
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27.10.2021 19:03 Відповісти
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27.10.2021 19:55 Відповісти
Николай Михайлович Харьковский
Рафинированное дерьмо
Опущенный чмошный *****
Рожденное шлюхой чмо
Папаня ево просто *****
Обычный гнойный петух
Пусть сдохнут они все от рака
А может сразу от двух ..
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28.10.2021 00:27 Відповісти
А потім хлопчик виросте та піде у політику. Знайдуться 73% які за нього проголосують.
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28.10.2021 07:57 Відповісти
он и сейчас больше на горбачева похож
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28.10.2021 12:13 Відповісти
А 73% тут каким лесом? Из таких в лучшем случае очередные Кивы вырастут
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28.10.2021 17:32 Відповісти
Злые вы! Ребёнок осознал и больше не будет!
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28.10.2021 17:29 Відповісти
вот что-то про зайцеву ничего не слышно...возможно уже отпустили. Тоже ведь Харьков.
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28.10.2021 18:11 Відповісти
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