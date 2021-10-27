Смертельна ДТП у Харкові: у мережі з'явилося фото 16-річного хлопця, який був за кермом Infinitі. ВІДЕО+ФОТО
З'явилася перша фотографія нібито винуватця смертельного ДТП, під час якої автомобіль Infinitі на величезній швидкості врізався у Chevrolet.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Харьков LIVE.
"Той самий Харківський Микола Михайлович 2005 року народження. У свідомості, ходить сам. На фото чітко видно травми голови", - йдеться у повідомленні.
За інформацією каналу, батьки парубка є підприємцями. Мати є керівником ТОВ "Фінансова Ініціатива", а батько займається реалізацією м'ясних продуктів.
Машина була куплена та поставлена на облік близько тижня тому.
Фото: Telegram-канал Харьков 1654
Крім того Telegram-канал Харьков 1654 року оприлюднив у мережі відео з місця масштабної смертельної аварії. Ролики були опубліковані в ніч проти середи, 27 жовтня.
Так, на кадрах одного з них зображено 16-річного винуватця аварії, водія Infinitі Харківського Миколу Михайловича, який, згідно з відео, дістав легкі травми: він у свідомості може пересуватися.
Також зазначається, що хлопець два роки тому влаштував стрілянину в супермаркеті.
"Причина всьому – його погрози у бік дівчинки. Її мати захотіла поспілкуватися з ним, щоб вирішити проблему. На зустріч прийшла з сином. У ході суперечки Микола дістав зброю і кілька разів вистрілив в обох", - зазначає Telegram-канал.
Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infinitі на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.
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1. военные преступления
2. коррупция в особо крупных размерах
3. убийство при отягчающих обстоятельствах
4. вынесение судьей заведомо неправомерного решения
Отже, його батько - Міша Харьковскій? Кхе-кхе...
Родакам приємно що в них такий синарик ?
Чому ж ви виховуєте уродів... невже вам так легше у житті буде ?
Рафинированное дерьмо
Опущенный чмошный *****
Рожденное шлюхой чмо
Папаня ево просто *****
Обычный гнойный петух
Пусть сдохнут они все от рака
А может сразу от двух ..