Смертельна ДТП у Харкові: у мережі з'явилося фото 16-річного хлопця, який був за кермом Infinitі. ВІДЕО+ФОТО

З'явилася перша фотографія нібито винуватця смертельного ДТП, під час якої автомобіль Infinitі на величезній швидкості врізався у Chevrolet.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Харьков LIVE.

"Той самий Харківський Микола Михайлович 2005 року народження. У свідомості, ходить сам. На фото чітко видно травми голови", - йдеться у повідомленні.

За інформацією каналу, батьки парубка є підприємцями. Мати є керівником ТОВ "Фінансова Ініціатива", а батько займається реалізацією м'ясних продуктів.

Машина була куплена та поставлена ​​на облік близько тижня тому.

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Фото: Telegram-канал Харьков 1654

Крім того Telegram-канал Харьков 1654 року оприлюднив у мережі відео з місця масштабної смертельної аварії. Ролики були опубліковані в ніч проти середи, 27 жовтня.

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Так, на кадрах одного з них зображено 16-річного винуватця аварії, водія Infinitі Харківського Миколу Михайловича, який, згідно з відео, дістав легкі травми: він у свідомості може пересуватися.

Також зазначається, що хлопець два роки тому влаштував стрілянину в супермаркеті.

"Причина всьому – його погрози у бік дівчинки. Її мати захотіла поспілкуватися з ним, щоб вирішити проблему. На зустріч прийшла з сином. У ході суперечки Микола дістав зброю і кілька разів вистрілив в обох", - зазначає Telegram-канал.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infinitі на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.