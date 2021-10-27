"З Колі хочуть зробити злочинця", - батько 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, не вважає його винним

Батько 16-річного Миколи Харківського, який був за кермом Infiniti Q50 під час смертельної ДТП у Харкові, називає все, що відбувається, "спланованою акцією".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє "KHARKIV Today".

"Ви хочете зайнятися чорним піаром? Зрозумійте мене правильно просто як батька. Я зараз не хочу говорити, бо все вийде проти мого сина. Уся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця. У машині було ще троє, і один з цих людей був за кермом. Ніхто не хотів його притягати та шукати. Мій син з місця події нікуди не подівся", - розповів Михайло Харківський.

Батько заявив, що не знає, хто був за кермом.

"Може бути і Микола, а може бути і не Микола був за кермом. Зараз мене захльостують емоції, я жодною мірою не виправдовую нікого, скоєно моторошний злочин, немає людини. Чому нічого не було викладено доброго, нічого хорошого про людину не сказали, а сказали тільки одне погане. Нічого не наводить на думку про те, що це все спланована акція?"

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На запитання, кому належить елітне авто, він відмовився відповідати. Але знає, що одразу після ДТП до поліції було подано заяву про викрадення автомобіля. Ким – не знає.

"Ця брехня, я - батько, мати заяви не подавала. Ця заява була подана офіційно, з батьків ніхто цього не заявляв. Заява була, так, я розмовляв зі слідчим", - додав Харківський.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.

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