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"З Колі хочуть зробити злочинця", - батько 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, не вважає його винним

Батько 16-річного Миколи Харківського, який був за кермом Infiniti Q50 під час смертельної ДТП у Харкові, називає все, що відбувається, "спланованою акцією".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє "KHARKIV Today".

"Ви хочете зайнятися чорним піаром? Зрозумійте мене правильно просто як батька. Я зараз не хочу говорити, бо все вийде проти мого сина. Уся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця. У машині було ще троє, і один з цих людей був за кермом. Ніхто не хотів його притягати та шукати. Мій син з місця події нікуди не подівся", - розповів Михайло Харківський.

Батько заявив, що не знає, хто був за кермом.

"Може бути і Микола, а може бути і не Микола був за кермом. Зараз мене захльостують емоції, я жодною мірою не виправдовую нікого, скоєно моторошний злочин, немає людини. Чому нічого не було викладено доброго, нічого хорошого про людину не сказали, а сказали тільки одне погане. Нічого не наводить на думку про те, що це все спланована акція?"

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На запитання, кому належить елітне авто, він відмовився відповідати. Але знає, що одразу після ДТП до поліції було подано заяву про викрадення автомобіля. Ким – не знає.

"Ця брехня, я - батько, мати заяви не подавала. Ця заява була подана офіційно, з батьків ніхто цього не заявляв. Заява була, так, я розмовляв зі слідчим", - додав Харківський.

Нагадаємо, у Харкові сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Шевроле. За попередніми даними, у ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали.

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Автор: 

ДТП (4483) Харків (5700)


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Топ коментарі
+69
папаша такой же отморозок как и его долбанутый сынуля....про политические преследования забыл сказать
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27.10.2021 14:10 Відповісти
+62
вот поэтому и сын такой у такого отца дебилоида! Он случайно не в харьковском осередке партии Зеленского? Подходит....
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27.10.2021 14:10 Відповісти
+44
А что хорошее можно сказать об ублюдке летящем по городу со скоростью 100, убившему людей и делавшему это сознательно и не первый раз? Папашка, да ты моральный урод, вырастивший морального урода.
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27.10.2021 14:11 Відповісти
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таких уродов даже бабы не ждут..
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27.10.2021 18:53 Відповісти
Коля был в машине, машину угнали, угадаем с ОДНОГО раза,КТО УГНАЛ ?? Думаю что ИНОПЛАНЕТЯНЕ хотят невиновного подставить. Ты ОТЕЦ МРАЗОТА и такую же МРАЗОТУ выплодил. Харьковчане !!!!!! ЧМЫРИТЕ этих ТВАРЕЙ, устройте СКОТАМ ** райскую** жизнь.
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27.10.2021 18:57 Відповісти
Прізвище змінив адназначна, щоб додати собі понтів. Мабуть був якимось Пупкіним чи Карпуком.

Дуже сподівають, що цього Моню таки примусять відповідати, звідки у його лічінки два стволи у автівці, де він здавав на права, та чому ці батьки дозволяли дитині скоювати тяжкі злочини. Батько та мамка повинні бути покарані, а виродка треба таки перевірити у психіатра, бо його поведінка неадекватна, скоріше за все цього хлопчика зробили на п'яну голову.
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27.10.2021 19:08 Відповісти
Должен быть суд присяжных из родствеников пострадавших в ДТП.
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27.10.2021 19:12 Відповісти
Ну купиш ты следака, ну сделаеш угон, но жить то как будеш??? Как ты **** жить будешь, зная что ты мразь воспитало сына ублюдка убийцу, тварь которая еще **** в 14 лет бл... людям в лицо стреляло? Как **** себя сейчас чувствует продажная судья проститутка? Не икается?
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27.10.2021 20:31 Відповісти
Цілком нормально. Вони інших за людей не вважають.
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28.10.2021 14:11 Відповісти
Вы действительно думаете что у богачей Украины может быть совесть?)))
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28.10.2021 15:37 Відповісти
знов експертам з Бокаріуса довелетьмя аналізи випити за бабки
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27.10.2021 23:02 Відповісти
Ща закончится тем, что за рулём инфинити был водитель шевроле
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28.10.2021 10:07 Відповісти
...і під кайфом.
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28.10.2021 12:47 Відповісти
А если бы ему сразу руки повыдергивали за стрельбу, глядишь и не было ДТП. А если б сразу вздернули на фонарном столбе, глядишь и папа по другому пел.
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28.10.2021 10:08 Відповісти
Сволочь старая - ты тоже преступник.
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28.10.2021 10:11 Відповісти
Пошли отмазки! Таких как этот отец , на фарш пускать надо, что бы воспитывали нормально
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28.10.2021 10:53 Відповісти
Коля має сидіти!!!
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28.10.2021 11:10 Відповісти
Бесполезная трата времени. Лучше его признать невменяемым, буйным психом, отправить на дурочку "без права переписки" и обкатывать на нём новые вакцины и таблетки. Опыты на мышках, это конечно здорово, но примат со 100%-ным совпадением внутреннего строения со строением организма Homo sapiens, это ведь просто находка для лаборантов
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28.10.2021 12:13 Відповісти
Та хто ж сумнівається що вкрали автомобіль разом з його *********? Ідіотизм у них сімейне..тому й такі наслідки.
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28.10.2021 12:22 Відповісти
Папаша не за те хвилюєшся. От попочку Коліка точно порвуть.
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28.10.2021 12:45 Відповісти
Як Зайцевій?
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28.10.2021 14:12 Відповісти


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28.10.2021 14:33 Відповісти
В башке дырка? У этого законченного недоноска дырка в башке от рождения. Судячи по его "подвигам" с 14 лет это уже вполне сформировавшееся тварь, место которой даже не на зоне. И выжила же падла, а люди погибли.
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28.10.2021 14:47 Відповісти
таких ублюдков надо кончать на месте......
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28.10.2021 17:30 Відповісти
Потому что полнейшая безнаказанность в стране. Убил человека заплатил и отдыхай. Уроды. Только смертная казнь.
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29.10.2021 14:47 Відповісти
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