По делу о ДТП с 16-летним водителем в Харькове завершено следствие
Следствие завершило расследование обстоятельств смертельного ДТП, которое несовершеннолетний Николай Харьковский совершил 26 октября 2021 года на проспекте Гагарина в Харькове.
Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", представляющая сторону детей погибшего водителя второго автомобиля, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня принято решение о завершении досудебного расследования. В порядке статьи 290 УПК Украины стороне защиты и стороне потерпевших предоставлена возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - отметили в компании.
Юристы отметили, что Харьковский обвиняется в нарушении ПДД, что привело к смерти человека (ч. 2 ст. 286 УКУ), а также в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УКУ).
Также в отдельном производстве расследуется вероятное незаконное завладение транспортным средством (ст. 289 УКУ).
"Ориентировочно в следующий четверг обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд для рассмотрения. После поступления обвинительного акта у суда будет 5 дней для назначения даты подготовительного судебного заседания", - отметили в компании.
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.
19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.
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По-перше, не відомо хто був за кермом, бо в поліції кажуть що всі камери були вимкнені, але винних не шукають, бо тими камерами опікується... Поліція! Вийшли самі на себе.
По-друге, Трухіна взагалі не було за кермом, бо він прогулювався поруч, а автівкою керував рептилоїд з Марсу, але довести це не можливо, бо всі камери були вимкнені і далі, як у п.1
По-третє, не можуть вирішити питання: чи виписувати штраф Трухіну за перевищення швидкості пішої ходи, бо час, за який він опинився на місці аварії, дає швидкість у понад 100 км/год. До книги рекордів України теж внести не можуть, бо камери не працювали і далі знов п.1
До того ж, пройшло АЖ 4 місяці! Всі вже все забули! То ж тільки винних в іловайському котлі , що був роки тому, можна знайти за 1,5 місяці, а тут ну ніяк!
А ще всіляки галушки обурюються... Не до Трухіна вже
Потом с Друганом уганялками баловались...
Слава Перуну -- в Армию вовремя забрали -- менты домой пришли, а я уже в Забайкалье... -- хрен достанешь! *)
Никола Харьковский
мрогали виколю
помогите, хулигани зрения лишают