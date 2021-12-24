По делу о ДТП с 16-летним водителем в Харькове завершено следствие

Следствие завершило расследование обстоятельств смертельного ДТП, которое несовершеннолетний Николай Харьковский совершил 26 октября 2021 года на проспекте Гагарина в Харькове.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", представляющая сторону детей погибшего водителя второго автомобиля, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня принято решение о завершении досудебного расследования. В порядке статьи 290 УПК Украины стороне защиты и стороне потерпевших предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - отметили в компании.

Юристы отметили, что Харьковский обвиняется в нарушении ПДД, что привело к смерти человека (ч. 2 ст. 286 УКУ), а также в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УКУ).

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Также в отдельном производстве расследуется вероятное незаконное завладение транспортным средством (ст. 289 УКУ).

"Ориентировочно в следующий четверг обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд для рассмотрения. После поступления обвинительного акта у суда будет 5 дней для назначения даты подготовительного судебного заседания", - отметили в компании.

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.