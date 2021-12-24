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По делу о ДТП с 16-летним водителем в Харькове завершено следствие

По делу о ДТП с 16-летним водителем в Харькове завершено следствие

Следствие завершило расследование обстоятельств смертельного ДТП, которое несовершеннолетний Николай Харьковский совершил 26 октября 2021 года на проспекте Гагарина в Харькове.

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", представляющая сторону детей погибшего водителя второго автомобиля, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня принято решение о завершении досудебного расследования. В порядке статьи 290 УПК Украины стороне защиты и стороне потерпевших предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - отметили в компании.

Юристы отметили, что Харьковский обвиняется в нарушении ПДД, что привело к смерти человека (ч. 2 ст. 286 УКУ), а также в заведомо ложном сообщении о совершении преступления (ч. 1 ст. 383 УКУ).

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Также в отдельном производстве расследуется вероятное незаконное завладение транспортным средством (ст. 289 УКУ).

"Ориентировочно в следующий четверг обвинительный акт в уголовном производстве будет направлен в суд для рассмотрения. После поступления обвинительного акта у суда будет 5 дней для назначения даты подготовительного судебного заседания", - отметили в компании.

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.

Автор: 

ДТП (7671) подростки (432) Харьков (7449)


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Топ комментарии
+7
Во быстро, а с Трухиным даже не могут определить с какой стороны был руль.
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24.12.2021 20:17
+7
Да и был ли он вообще этот руль😁
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24.12.2021 20:19
+5
Надо не только гнусного подростка усыплять, но и его долбанутого папашу. Потому как, именно папаша воспитал убийцу - отморозка. На совести папаши смерть невинного человека....
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24.12.2021 22:02
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Во быстро, а с Трухиным даже не могут определить с какой стороны был руль.
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24.12.2021 20:17 Ответить
Да и был ли он вообще этот руль😁
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24.12.2021 20:19 Ответить
А ещё был ли автомобиль вообще!
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24.12.2021 20:22 Ответить
А был ли Трухин на этом свете !?
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24.12.2021 20:25 Ответить
Все бьіло в паралельном мире. Все вопросьі туда.
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24.12.2021 20:27 Ответить
Скорее за рулём был Сруль.а потом он вышел.но никто не знает куда .таким образом Трухин вроде бы и не при чём.

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24.12.2021 21:37 Ответить
З Трухіним усе складно.
По-перше, не відомо хто був за кермом, бо в поліції кажуть що всі камери були вимкнені, але винних не шукають, бо тими камерами опікується... Поліція! Вийшли самі на себе.
По-друге, Трухіна взагалі не було за кермом, бо він прогулювався поруч, а автівкою керував рептилоїд з Марсу, але довести це не можливо, бо всі камери були вимкнені і далі, як у п.1
По-третє, не можуть вирішити питання: чи виписувати штраф Трухіну за перевищення швидкості пішої ходи, бо час, за який він опинився на місці аварії, дає швидкість у понад 100 км/год. До книги рекордів України теж внести не можуть, бо камери не працювали і далі знов п.1

До того ж, пройшло АЖ 4 місяці! Всі вже все забули! То ж тільки винних в іловайському котлі , що був роки тому, можна знайти за 1,5 місяці, а тут ну ніяк!

А ще всіляки галушки обурюються... Не до Трухіна вже
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24.12.2021 20:41 Ответить
Я, в его годы, даже раньше -- на Батином Горбатом, а потом Ушастом по Киеву чудил... -- ещё в школу не ходил -- водил.
Потом с Друганом уганялками баловались...
Слава Перуну -- в Армию вовремя забрали -- менты домой пришли, а я уже в Забайкалье... -- хрен достанешь! *)
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24.12.2021 20:39 Ответить
Ну тогда ты самый настоящий д@*****!
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24.12.2021 23:23 Ответить
Мало того долбо..б в квадрате, ума не хватает чтоб понять , что Цензор это не ВКонтакте, тут таких понтовитыхигопников чмырят
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25.12.2021 11:49 Ответить
ох і придумав же ж батько синові прізвище...
Никола Харьковский
мрогали виколю
помогите, хулигани зрения лишают
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24.12.2021 20:44 Ответить
Надо не только гнусного подростка усыплять, но и его долбанутого папашу. Потому как, именно папаша воспитал убийцу - отморозка. На совести папаши смерть невинного человека....
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24.12.2021 22:02 Ответить
Да наказать этого сопляка по полной, другим чтоб неповадно было. Да и папаша его видать ещё тот фрукт, сыночка-убийцу так выгораживает, как видно, два сапога - пара.
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24.12.2021 23:20 Ответить
 
 