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Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti является вменяемым

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti является вменяемым

Психиатрическая экспертиза показала, что у 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в ДТП, в результате которого 1 человек погиб и трое пострадали, нет хронических или временных нарушений психической деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП... является вменяемым... Подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими", - сообщил он.

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Пресс-секретарь прокуратуры уточнил, что в деле назначено 15 экспертиз. На данный момент есть результаты только по двум из них (психиатрической и генетической, подтвердившей, что на момент ДТП за рулем Infiniti был подозреваемый).

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.
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Топ комментарии
+14
Воно заслуговує сидіти і довго, разом з татусем!!!!!!! заодно і пол змінять!!!!!!
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07.12.2021 16:37
+7
Не удалось ублюдочной семейке купить справку о дебилизме малолетнего выродка. И никакие другие экспертизы и заключения купить не удастся. Это преступление под очень пристальным вниманием нескольких очень влиятельных и денежных харьковчан. Бюджет на адвокатскую помощь пострадавшим - неограниченный( по словам Юрия Сапронова)....Убийца обязательно сядет. На максимальный срок. Пусть разрабатывает себе очко пальцем - пригодится в многоместном бараке...
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07.12.2021 17:04
+5
Така резонансна ДТП, просто побоялись прокурори скинути.
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07.12.2021 16:42
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Воно заслуговує сидіти і довго, разом з татусем!!!!!!! заодно і пол змінять!!!!!!
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07.12.2021 16:37 Ответить
пол сменить обоим, чтоб мразь не плодили
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07.12.2021 16:56 Ответить
Така резонансна ДТП, просто побоялись прокурори скинути.
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07.12.2021 16:42 Ответить
Він просто зебіл.
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07.12.2021 16:59 Ответить
Не удалось ублюдочной семейке купить справку о дебилизме малолетнего выродка. И никакие другие экспертизы и заключения купить не удастся. Это преступление под очень пристальным вниманием нескольких очень влиятельных и денежных харьковчан. Бюджет на адвокатскую помощь пострадавшим - неограниченный( по словам Юрия Сапронова)....Убийца обязательно сядет. На максимальный срок. Пусть разрабатывает себе очко пальцем - пригодится в многоместном бараке...
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07.12.2021 17:04 Ответить
Навіщо його садити?Примусово відправити в найгарячішу точку на Донбас, років на 5, і там його не шкодувати, затикати всі дірки, подохне, значить така у нього доля
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07.12.2021 17:17 Ответить
Ага а он возьмёт и на второй-третий день/ночь убежит в рашку , а оттуда на историческую родину, и ловите его потом….
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07.12.2021 18:02 Ответить
Встановити за ним цілодобовий нагляд і куди він нахер втече? А тільки смикнеться, відразу кулю в голову, типу рашенський снайпер відпрацював. А так він не буде сидіти, слідство буде йти нескінченно
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07.12.2021 19:43 Ответить
хіба на розмінування.
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07.12.2021 18:36 Ответить
Теж класний варіант
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07.12.2021 19:44 Ответить
Та это все конечно классные пропозиции, только надо ещё 2года ждать , ему ведь еще 16 и он несовершеннолетний, вроде как и в армию не призовёшь. Даже если посадят на кичу то пока только на малолетку
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07.12.2021 19:50 Ответить
какая малолетка!? с 14 лет наступает полная ответственность!
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07.12.2021 21:25 Ответить
А навіщо чекати? Відправити добровільно-примусово сином полку, ось нехай і доживає до 18 років, якщо вийде
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08.12.2021 03:34 Ответить
И вот поставь себя на место командира роты/взвода/отделения - тебе такой стремный (обезьяна с гранатой) сын полка нужен??? Ну вот и я о том же… нет только на зону вечным шнырём по уборке параши!!!
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08.12.2021 10:26 Ответить
Протягом доби з цього півника зроблять більш-менш адеквата, а на зоні він буде балдеть за татові гроші, та й взагалі він до зони і не добреться, весь час буде перебувати за слідством
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08.12.2021 17:05 Ответить
т.е. были какие-то сомнения? не получилось у папиков отмазать???
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07.12.2021 17:13 Ответить
цей шмаркатий покидьок то квіточки
його татусь справжній злодій
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07.12.2021 18:16 Ответить
Вы на наркоту взяли анализы, или еще реверансы расшаркиваете перед этим семейством ублюдков?!
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07.12.2021 18:37 Ответить
какие еще 15 экспертиз? Это чмо уже давно должен в тюряге сидеть!
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07.12.2021 18:40 Ответить
это хорошо.
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07.12.2021 19:33 Ответить
A very meaningful event, I hope everything will go well candy crush soda
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08.12.2021 13:20 Ответить
 
 