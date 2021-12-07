Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний водитель Infiniti является вменяемым

Психиатрическая экспертиза показала, что у 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в ДТП, в результате которого 1 человек погиб и трое пострадали, нет хронических или временных нарушений психической деятельности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Результатом психиатрической экспертизы установлено, что 16-летний подозреваемый в ДТП... является вменяемым... Подозреваемый мог и может осознавать свои действия и управлять ими", - сообщил он.

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Пресс-секретарь прокуратуры уточнил, что в деле назначено 15 экспертиз. На данный момент есть результаты только по двум из них (психиатрической и генетической, подтвердившей, что на момент ДТП за рулем Infiniti был подозреваемый).

Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.