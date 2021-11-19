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16-летний подозреваемый в ДТП в Харькове признал вину

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

16-летний подозреваемый в ДТП в Харькове признал вину

16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский во время допроса 19 ноября признал свою вину в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, в котором погиб 58-летний водитель Chevrolet.

Об этом "Суспільному" сообщила защитница подозреваемого Инна Данилова. Ранее она утверждала, что Харьковский не помнит, был ли он за рулем в день аварии, передает Цензор.НЕТ.

"На тот момент это действительно было так - он не помнил. Но прошло время, его подлечили, привели в чувство. Поймите правильно, он перенес шок, стресс, которые были после ДТП. Не каждый день такое случается. И уже логично, обоснованно смог предоставить показания", - сказала Данилова.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский.
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Топ комментарии
+11
Тьотя Інна Данілова-ти дурна?...Так не тримай людей за дурнів.
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19.11.2021 19:22
+10
Что за чушь несёшь, адвокат, - "не мог вспомнить", всё он хорошо помнил, только дурочку включил, думал, что это проканает. Ну, а теперь будешь дальше его защищать, будешь твердить, мол он ещё малолетка, не надо ему жизнь ломать. Будешь суд просить не лишать его свободы из-за его возраста. А он тварь, человека жизни лишил, так это по твоему не так важно, да???
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19.11.2021 19:43
+8
Утром была новость о том, что экспертиза показала, что именно он был за рулём автомобиля. И только после этого он признал свою вину? Это уже не смягчающее обстоятельство так как признал после того, как не было шансов откосить.
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19.11.2021 20:13
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Тьотя Інна Данілова-ти дурна?...Так не тримай людей за дурнів.
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19.11.2021 19:22 Ответить
тавишо
поцілуйте гниду в сраку!
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19.11.2021 19:23 Ответить
Угу. Пока ему светили нары, он ничего не помнил. А как только предложили условно, сразу память вернулась.
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19.11.2021 19:30 Ответить
там не будет "условно" в любом случае - у него уже есть условная судимость, плюс систематические нарушения ПДД. а
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19.11.2021 19:43 Ответить
Побачимо...
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19.11.2021 19:47 Ответить
16-річний підозрюваний у ДТП в Харкові визнав провину Джерело: https://censor.net/ua/n3300582,
а не просто його фізично завалити ???
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19.11.2021 19:53 Ответить
как не будет ? уже договорились.
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19.11.2021 21:12 Ответить
ага нe пам"ятає. прoсто рота прикрили до "можe що вигорe"
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19.11.2021 19:39 Ответить
Что за чушь несёшь, адвокат, - "не мог вспомнить", всё он хорошо помнил, только дурочку включил, думал, что это проканает. Ну, а теперь будешь дальше его защищать, будешь твердить, мол он ещё малолетка, не надо ему жизнь ломать. Будешь суд просить не лишать его свободы из-за его возраста. А он тварь, человека жизни лишил, так это по твоему не так важно, да???
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19.11.2021 19:43 Ответить
Адвокат несет то, за что ей платят.
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19.11.2021 20:00 Ответить
...в шоке?...под шконку в попке 100500 раз...
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19.11.2021 19:55 Ответить
Утром была новость о том, что экспертиза показала, что именно он был за рулём автомобиля. И только после этого он признал свою вину? Это уже не смягчающее обстоятельство так как признал после того, как не было шансов откосить.
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19.11.2021 20:13 Ответить
всё так! сознанка нихера не своевременная.
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19.11.2021 20:16 Ответить
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19.11.2021 20:14 Ответить
Та поздно уже. Родочков давайте-ка тоже к ответу!
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19.11.2021 20:17 Ответить
Дадут МИНИМАЛКУ и быстренько ПО ДОСРОЧНОМУ на волю !!! ( он же не велосипед украл !!! )
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19.11.2021 20:28 Ответить
Простить и отпустить, и дать авто по мощнее что-бы головку не поранил.
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19.11.2021 21:06 Ответить
"Зрозумійте правильно, він переніс шок, стрес, які були після ДТП. Не кожного дня таке трапляється. Й вже логічно, обґрунтовано зміг надати покази"......да,да, мы понимаем....
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19.11.2021 21:14 Ответить
да отпустите его уже, он же не коноплю выращивал, шо вы как дети ,
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19.11.2021 21:16 Ответить
А, тоді нормально. Обіцяв, що більше не буде. Можна відпускати.
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19.11.2021 21:23 Ответить
"Не кожного дня таке трапляється" - ще цього не хватало, щоб кожного дня він когось збивав!
Хоч би думала, що говорить
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19.11.2021 21:32 Ответить
не каждый день такое случается? Ну спасибо и на этом
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19.11.2021 22:37 Ответить
 
 