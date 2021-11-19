16-річний підозрюваний у ДТП в Харкові визнав провину

16-річний водій Infiniti Микола Харківський під час допиту 19 листопада визнав свою провину у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, в якій загинув 58-річний водій Chevrolet.

Про це "Суспільному" повідомила захисниця підозрюваного Інна Данілова. Раніше вона стверджувала, що Харківський не пам'ятає, чи був він за кермом у день аварії, передає Цензор.НЕТ.

"На той момент це дійсно було так - він не пам'ятав. Але минув час, його підлікували, привели до тями. Зрозумійте правильно, він переніс шок, стрес, які були після ДТП. Не кожного дня таке трапляється. Й вже логічно, обґрунтовано зміг надати покази", - сказала Данілова.

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський.