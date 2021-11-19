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16-річний підозрюваний у ДТП в Харкові визнав провину

Новини Цензор.НЕТ Події

16-річний підозрюваний у ДТП в Харкові визнав провину

16-річний водій Infiniti Микола Харківський під час допиту 19 листопада визнав свою провину у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна, в якій загинув 58-річний водій Chevrolet.

Про це "Суспільному" повідомила захисниця підозрюваного Інна Данілова. Раніше вона стверджувала, що Харківський не пам'ятає, чи був він за кермом у день аварії, передає Цензор.НЕТ.

"На той момент це дійсно було так - він не пам'ятав. Але минув час, його підлікували, привели до тями. Зрозумійте правильно, він переніс шок, стрес, які були після ДТП. Не кожного дня таке трапляється. Й вже логічно, обґрунтовано зміг надати покази", - сказала Данілова.

Читайте: Мати 16-річного винуватця ДТП у Харкові: Хочу, щоби закон був один для всіх

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

ЗМІ вдалося з'ясувати його особу. Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Тьотя Інна Данілова-ти дурна?...Так не тримай людей за дурнів.
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19.11.2021 19:22
+10
Что за чушь несёшь, адвокат, - "не мог вспомнить", всё он хорошо помнил, только дурочку включил, думал, что это проканает. Ну, а теперь будешь дальше его защищать, будешь твердить, мол он ещё малолетка, не надо ему жизнь ломать. Будешь суд просить не лишать его свободы из-за его возраста. А он тварь, человека жизни лишил, так это по твоему не так важно, да???
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19.11.2021 19:43
+8
Утром была новость о том, что экспертиза показала, что именно он был за рулём автомобиля. И только после этого он признал свою вину? Это уже не смягчающее обстоятельство так как признал после того, как не было шансов откосить.
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19.11.2021 20:13
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Тьотя Інна Данілова-ти дурна?...Так не тримай людей за дурнів.
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19.11.2021 19:22 Відповісти
тавишо
поцілуйте гниду в сраку!
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19.11.2021 19:23 Відповісти
Угу. Пока ему светили нары, он ничего не помнил. А как только предложили условно, сразу память вернулась.
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19.11.2021 19:30 Відповісти
там не будет "условно" в любом случае - у него уже есть условная судимость, плюс систематические нарушения ПДД. а
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19.11.2021 19:43 Відповісти
Побачимо...
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19.11.2021 19:47 Відповісти
16-річний підозрюваний у ДТП в Харкові визнав провину Джерело: https://censor.net/ua/n3300582,
а не просто його фізично завалити ???
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19.11.2021 19:53 Відповісти
как не будет ? уже договорились.
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19.11.2021 21:12 Відповісти
ага нe пам"ятає. прoсто рота прикрили до "можe що вигорe"
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19.11.2021 19:39 Відповісти
Что за чушь несёшь, адвокат, - "не мог вспомнить", всё он хорошо помнил, только дурочку включил, думал, что это проканает. Ну, а теперь будешь дальше его защищать, будешь твердить, мол он ещё малолетка, не надо ему жизнь ломать. Будешь суд просить не лишать его свободы из-за его возраста. А он тварь, человека жизни лишил, так это по твоему не так важно, да???
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19.11.2021 19:43 Відповісти
Адвокат несет то, за что ей платят.
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19.11.2021 20:00 Відповісти
...в шоке?...под шконку в попке 100500 раз...
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19.11.2021 19:55 Відповісти
Утром была новость о том, что экспертиза показала, что именно он был за рулём автомобиля. И только после этого он признал свою вину? Это уже не смягчающее обстоятельство так как признал после того, как не было шансов откосить.
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19.11.2021 20:13 Відповісти
всё так! сознанка нихера не своевременная.
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19.11.2021 20:16 Відповісти
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19.11.2021 20:14 Відповісти
Та поздно уже. Родочков давайте-ка тоже к ответу!
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19.11.2021 20:17 Відповісти
Дадут МИНИМАЛКУ и быстренько ПО ДОСРОЧНОМУ на волю !!! ( он же не велосипед украл !!! )
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19.11.2021 20:28 Відповісти
Простить и отпустить, и дать авто по мощнее что-бы головку не поранил.
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19.11.2021 21:06 Відповісти
"Зрозумійте правильно, він переніс шок, стрес, які були після ДТП. Не кожного дня таке трапляється. Й вже логічно, обґрунтовано зміг надати покази"......да,да, мы понимаем....
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19.11.2021 21:14 Відповісти
да отпустите его уже, он же не коноплю выращивал, шо вы как дети ,
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19.11.2021 21:16 Відповісти
А, тоді нормально. Обіцяв, що більше не буде. Можна відпускати.
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19.11.2021 21:23 Відповісти
"Не кожного дня таке трапляється" - ще цього не хватало, щоб кожного дня він когось збивав!
Хоч би думала, що говорить
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19.11.2021 21:32 Відповісти
не каждый день такое случается? Ну спасибо и на этом
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19.11.2021 22:37 Відповісти
 
 