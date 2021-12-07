Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti є осудним

Психіатрична експертиза показала, що у 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у ДТП, внаслідок якого 1 особа загинула та троє постраждали, немає хронічних чи тимчасових порушень психічної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Результатом психіатричної експертизи встановлено, що 16-річний підозрюваний у ДТП... є осудним... Підозрюваний міг і може усвідомлювати свої дії та керувати ними", - розповів він.

Спікер прокуратури уточнив, що у справі призначено 15 експертиз. На даний момент є результати лише з двох з них (психіатричної та генетичної, яка підтвердила, що на момент ДТП за кермом Infiniti був підозрюваний).

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський. В той же день він визнав провину.