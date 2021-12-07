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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti є осудним

Новини Цензор.НЕТ Події

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti є осудним

Психіатрична експертиза показала, що у 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у ДТП, внаслідок якого 1 особа загинула та троє постраждали, немає хронічних чи тимчасових порушень психічної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

"Результатом психіатричної експертизи встановлено, що 16-річний підозрюваний у ДТП... є осудним... Підозрюваний міг і може усвідомлювати свої дії та керувати ними", - розповів він.

Спікер прокуратури уточнив, що у справі призначено 15 експертиз. На даний момент є результати лише з двох з них (психіатричної та генетичної, яка підтвердила, що на момент ДТП за кермом Infiniti був підозрюваний).

Також читайте: 16-річному підлітку з Харкова, що влаштував смертельну ДТП, призначили психіатричну експертизу

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський. В той же день він визнав провину.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
Воно заслуговує сидіти і довго, разом з татусем!!!!!!! заодно і пол змінять!!!!!!
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07.12.2021 16:37
+7
Не удалось ублюдочной семейке купить справку о дебилизме малолетнего выродка. И никакие другие экспертизы и заключения купить не удастся. Это преступление под очень пристальным вниманием нескольких очень влиятельных и денежных харьковчан. Бюджет на адвокатскую помощь пострадавшим - неограниченный( по словам Юрия Сапронова)....Убийца обязательно сядет. На максимальный срок. Пусть разрабатывает себе очко пальцем - пригодится в многоместном бараке...
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07.12.2021 17:04
+5
Така резонансна ДТП, просто побоялись прокурори скинути.
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07.12.2021 16:42
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Воно заслуговує сидіти і довго, разом з татусем!!!!!!! заодно і пол змінять!!!!!!
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07.12.2021 16:37 Відповісти
пол сменить обоим, чтоб мразь не плодили
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07.12.2021 16:56 Відповісти
Така резонансна ДТП, просто побоялись прокурори скинути.
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07.12.2021 16:42 Відповісти
Він просто зебіл.
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07.12.2021 16:59 Відповісти
Не удалось ублюдочной семейке купить справку о дебилизме малолетнего выродка. И никакие другие экспертизы и заключения купить не удастся. Это преступление под очень пристальным вниманием нескольких очень влиятельных и денежных харьковчан. Бюджет на адвокатскую помощь пострадавшим - неограниченный( по словам Юрия Сапронова)....Убийца обязательно сядет. На максимальный срок. Пусть разрабатывает себе очко пальцем - пригодится в многоместном бараке...
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07.12.2021 17:04 Відповісти
Навіщо його садити?Примусово відправити в найгарячішу точку на Донбас, років на 5, і там його не шкодувати, затикати всі дірки, подохне, значить така у нього доля
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07.12.2021 17:17 Відповісти
Ага а он возьмёт и на второй-третий день/ночь убежит в рашку , а оттуда на историческую родину, и ловите его потом….
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07.12.2021 18:02 Відповісти
Встановити за ним цілодобовий нагляд і куди він нахер втече? А тільки смикнеться, відразу кулю в голову, типу рашенський снайпер відпрацював. А так він не буде сидіти, слідство буде йти нескінченно
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07.12.2021 19:43 Відповісти
хіба на розмінування.
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07.12.2021 18:36 Відповісти
Теж класний варіант
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07.12.2021 19:44 Відповісти
Та это все конечно классные пропозиции, только надо ещё 2года ждать , ему ведь еще 16 и он несовершеннолетний, вроде как и в армию не призовёшь. Даже если посадят на кичу то пока только на малолетку
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07.12.2021 19:50 Відповісти
какая малолетка!? с 14 лет наступает полная ответственность!
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07.12.2021 21:25 Відповісти
А навіщо чекати? Відправити добровільно-примусово сином полку, ось нехай і доживає до 18 років, якщо вийде
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08.12.2021 03:34 Відповісти
И вот поставь себя на место командира роты/взвода/отделения - тебе такой стремный (обезьяна с гранатой) сын полка нужен??? Ну вот и я о том же… нет только на зону вечным шнырём по уборке параши!!!
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08.12.2021 10:26 Відповісти
Протягом доби з цього півника зроблять більш-менш адеквата, а на зоні він буде балдеть за татові гроші, та й взагалі він до зони і не добреться, весь час буде перебувати за слідством
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08.12.2021 17:05 Відповісти
т.е. были какие-то сомнения? не получилось у папиков отмазать???
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07.12.2021 17:13 Відповісти
цей шмаркатий покидьок то квіточки
його татусь справжній злодій
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07.12.2021 18:16 Відповісти
Вы на наркоту взяли анализы, или еще реверансы расшаркиваете перед этим семейством ублюдков?!
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07.12.2021 18:37 Відповісти
какие еще 15 экспертиз? Это чмо уже давно должен в тюряге сидеть!
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07.12.2021 18:40 Відповісти
это хорошо.
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07.12.2021 19:33 Відповісти
A very meaningful event, I hope everything will go well candy crush soda
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08.12.2021 13:20 Відповісти
 
 