16-річному підлітку з Харкова, що влаштував смертельну ДТП, призначили психіатричну експертизу

16-річному Миколі Харківському, який був за кермом Infiniti під час резонансної ДТП у Харкові, призначили психіатричну експертизу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 26 листопада повідомила у фейсбуці юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси потерпілих в аварії.

"Призначено психіатричну експертизу. Важлива обставина для підтвердження факту осудності особи. Ця експертиза призначається для визначення того, чи могла особа в момент скоєння кримінального правопорушення усвідомлювати свої дії та керувати ними", – йдеться у повідомленні.

Юристи зазначили, що експертиза "встановлює, чи страждає особа на захворювання психіки і чи міг хворобливий стан вплинути на його поведінку в момент скоєння правопорушення".

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Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський. В той же день він визнав провину.