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Новини Події ДТП
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ДТП (4213) Харків (3911)

16-річному підлітку з Харкова, що влаштував смертельну ДТП, призначили психіатричну експертизу

Новини Цензор.НЕТ Події

16-річному підлітку з Харкова, що влаштував смертельну ДТП, призначили психіатричну експертизу

16-річному Миколі Харківському, який був за кермом Infiniti під час резонансної ДТП у Харкові, призначили психіатричну експертизу.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це 26 листопада повідомила у фейсбуці юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси потерпілих в аварії.

"Призначено психіатричну експертизу. Важлива обставина для підтвердження факту осудності особи. Ця експертиза призначається для визначення того, чи могла особа в момент скоєння кримінального правопорушення усвідомлювати свої дії та керувати ними", – йдеться у повідомленні.

Юристи зазначили, що експертиза "встановлює, чи страждає особа на захворювання психіки і чи міг хворобливий стан вплинути на його поведінку в момент скоєння правопорушення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція допитала матір підозрюваного у ДТП в Харкові

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський. В той же день він визнав провину.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
О! А вот и она! Амнистия....
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26.11.2021 20:14
+13
Вы на наркоту взяли у него анализы?
Или еще пляшете вокруг него, прикрываясь несовершенством законодательства?
Ждете, когда кровь очистится.
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26.11.2021 20:16
+10
Призначити потрібно експертизу насамперед батьку - жиду Харківському який несе 100% відповідальність за всі дії свого вилупка якого він виховав в дусі жидівської зверхності, нарцисизму і зневаги до життя оточуючих. Він з ранього дитинства вчив малого "купувати друзів", корумпувати своє оточення і ... зневажати всіх за продажність....
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26.11.2021 20:27
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О! А вот и она! Амнистия....
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26.11.2021 20:14 Відповісти
нет. сразу назначили, чтобы потом адвокат не затягивал процесс
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26.11.2021 20:15 Відповісти
запишут шизофреником и поедет лечиться за бугор ...
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27.11.2021 09:44 Відповісти
Скорее Амнезия и Дежавю.
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27.11.2021 11:19 Відповісти
Вы на наркоту взяли у него анализы?
Или еще пляшете вокруг него, прикрываясь несовершенством законодательства?
Ждете, когда кровь очистится.
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26.11.2021 20:16 Відповісти
колысь полудурков лишали девственности прямо во дворах,по месту жительства...
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26.11.2021 20:18 Відповісти
Ще моральну призначте. Бо людина може бути фізично та психічно здоровою, але скотина скотиною.
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26.11.2021 20:18 Відповісти
пусть попутно на банковую смотаются
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26.11.2021 20:19 Відповісти
Призначити потрібно експертизу насамперед батьку - жиду Харківському який несе 100% відповідальність за всі дії свого вилупка якого він виховав в дусі жидівської зверхності, нарцисизму і зневаги до життя оточуючих. Він з ранього дитинства вчив малого "купувати друзів", корумпувати своє оточення і ... зневажати всіх за продажність....
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26.11.2021 20:27 Відповісти
Ну вот и всплыл козырь старый, ясный, понятный, провереный и конечно надёжный. Ну что же? Значит пока не закипело до отказа. Завтра следующий.
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26.11.2021 20:38 Відповісти
цe як у людоiда копатися у мозку пiсля того як вiн усe життя iв людeй.
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26.11.2021 21:10 Відповісти
Признают, что он долбо@б и отпустят.
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26.11.2021 22:33 Відповісти
Два месяца в спецпалате на дурке, новый особняк у главврача и - неподсуден по причине невменяемости.
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26.11.2021 22:38 Відповісти
по 10 к$ за барана, ну может надбавка за предыдущие фортеля, на особняк не натянет , за особняк признают виновным погибшего ...
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27.11.2021 09:48 Відповісти
вердиХт: "Под фЭном был невменяем! Рафик не виноват!!!"
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27.11.2021 01:04 Відповісти
А я все думал как этого гонщика отмажут. А вон оно как.
Хозяйке на заметку: если вы сбиваете человека на смерть, вы уже судимы но хвастаетесь что ничего вам за это не будет - косите дальше на дурачка, пройдите экспертизу, с главврачом дурки потом легче договориться.
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27.11.2021 12:54 Відповісти
Зайцева лоховкой выглдит..
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28.11.2021 08:55 Відповісти
 
 