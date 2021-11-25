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Поліція допитала матір підозрюваного у ДТП в Харкові

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція допитала матір підозрюваного у ДТП в Харкові

Марина Дегтяр, мати 16-річного Миколи Харківського, який за кермом Infiniti на проспекті Гагаріна скоїв ДТП із загиблим, дала показання слідчому.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Дегтяр днями приїхала з-за кордону і дала показання, розказав журналістам прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Що саме вона розповіла слідчому, прокурор не розкрив, зазначив, що досудове слідство триває, після чого справу скерують до суду.

За словами начальника облуправління поліції Станіслава Перліна, справу передадуть на розгляд суду "найближчим часом".

"Триває слідство. Призначені усі судові експертизи, частково судові експертизи вже отримані. Слідство має усі необхідні докази. Не бачу жодних проблем з розслідуванням справи. Справа буде найближчим часом розслідувана, направлена до суду", - сказав Перлін.

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За оцінкою Фільчакова, справа буде готова до передачі в суд за місяць-два.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський. В той же день він визнав провину.

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Щось згадалось про яблуню та яблуко...
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25.11.2021 17:14 Відповісти
Как говорят в полиции - ,,шоб ты жил на одну зарплату,, !
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25.11.2021 21:00 Відповісти
Марина Дегтярь, мать 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове, заявила, что никогда не передавала своему сыну право управлять машиной. Чтобы у отпрыска не возникло желания сесть за руль, женщина даже забрала второй комплект ключей и документы на машину с собой в Германию.

«Это машина семьи, которая оформлена на мое имя. До этого у меня была другая машина, но она устарела и постоянно ломалась, ее продали и купили эту», - отметила Марина Дегтярь.

На время своего отъезда в Германию женщина отогнала автомобиль к частному мастеру для проведения техобслуживания.

В то же время Марина Дегтярь отметила, что готова принять любое решение суда, так как закон должен быть одинаков для всех.

«Мы примем любое решение суда, каким бы оно ни было. Хочу, чтобы закон был одинаков для всех людей. В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает», - резюмировала Марина Дегтярь.
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25.11.2021 17:20 Відповісти
Я не понял. К чему в твоем тексте столько много букв? И что ты предлагаешь? Если посадить мамашу вместе с сыном. То я за.
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25.11.2021 17:42 Відповісти
Чого її допоашувати? Був пріцидент, коли мале муйло посилало на куй поліцейський наряд. Треба наказувати місцеву поліцію, батьків о.уєвшого мажора і його самого років на десять общаку, щоб правильні пацани навчили його , як жити по людські. Якось так. Я не юрист ... Ну ви зрозуміли Рідкий юрист не підор, чи підораска Але всі професії почесні
Але підор зараз , як почесне звання
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25.11.2021 18:33 Відповісти
А коли запитають мати Трухина?
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25.11.2021 18:36 Відповісти
Или мамашу Кривошеева, или на худой конец мамашу Фирташа младшего?
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25.11.2021 18:47 Відповісти
200 доларів принесла?
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25.11.2021 18:46 Відповісти
и пакет с пирожными.
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25.11.2021 18:48 Відповісти
 
 