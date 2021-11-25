Поліція допитала матір підозрюваного у ДТП в Харкові

Марина Дегтяр, мати 16-річного Миколи Харківського, який за кермом Infiniti на проспекті Гагаріна скоїв ДТП із загиблим, дала показання слідчому.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Дегтяр днями приїхала з-за кордону і дала показання, розказав журналістам прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. Що саме вона розповіла слідчому, прокурор не розкрив, зазначив, що досудове слідство триває, після чого справу скерують до суду.

За словами начальника облуправління поліції Станіслава Перліна, справу передадуть на розгляд суду "найближчим часом".

"Триває слідство. Призначені усі судові експертизи, частково судові експертизи вже отримані. Слідство має усі необхідні докази. Не бачу жодних проблем з розслідуванням справи. Справа буде найближчим часом розслідувана, направлена до суду", - сказав Перлін.

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За оцінкою Фільчакова, справа буде готова до передачі в суд за місяць-два.

Нагадаємо, у Харкові 26 жовтня 2021 року сталася смертельна ДТП. Автомобіль Infiniti на величезній швидкості врізався у Chevrolet. У ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. Пізніше було затримано підлітка-водія.

Виявилося, що 16-річний Микола Харківський регулярно порушував правила дорожнього руху, а також вихвалявся тим, що йому за це нічого не було. Батько хлопця вважає, що з його сина просто "хочуть зробити злочинця".

Юнак вже має судимість - у 2019 році отримав умовний термін за навмисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

28 жовтня суд заарештував 16-річного підлітка на два місяці без права застави.

19 листопада стало відомо, що експертиза підтвердила: за кермом був саме Микола Харківський. В той же день він визнав провину.