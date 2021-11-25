Полиция допросила мать подозреваемого в ДТП в Харькове

Марина Дегтяр, мать 16-летнего Николая Харьковского, совершившего за рулем Infiniti на проспекте Гагарина ДТП с погибшим, дала показания следователю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Дегтяр на днях приехала из-за границы и дала показания, рассказал журналистам прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. Что именно она рассказала следователю, прокурор не раскрыл, отметил, что досудебное следствие продолжается, после чего дело будет направлено в суд.

По словам начальника облуправления полиции Станислава Перлина, дело будет передано на рассмотрение суда "в ближайшее время".

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"Продолжается следствие. Назначены все судебные экспертизы, частично судебные экспертизы уже получены. Следствие имеет все необходимые доказательства. Не вижу никаких проблем с расследованием дела. Дело будет в ближайшее время расследовано, направлено в суд", - сказал Перлин.

По оценке Фильчакова, дело будет готово к передаче в суд через месяц-два.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.