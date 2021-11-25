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Полиция допросила мать подозреваемого в ДТП в Харькове

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция допросила мать подозреваемого в ДТП в Харькове

Марина Дегтяр, мать 16-летнего Николая Харьковского, совершившего за рулем Infiniti на проспекте Гагарина ДТП с погибшим, дала показания следователю.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

Дегтяр на днях приехала из-за границы и дала показания, рассказал журналистам прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. Что именно она рассказала следователю, прокурор не раскрыл, отметил, что досудебное следствие продолжается, после чего дело будет направлено в суд.

По словам начальника облуправления полиции Станислава Перлина, дело будет передано на рассмотрение суда "в ближайшее время".

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"Продолжается следствие. Назначены все судебные экспертизы, частично судебные экспертизы уже получены. Следствие имеет все необходимые доказательства. Не вижу никаких проблем с расследованием дела. Дело будет в ближайшее время расследовано, направлено в суд", - сказал Перлин.

По оценке Фильчакова, дело будет готово к передаче в суд через месяц-два.

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Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.

СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.

У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.

28 октября суд отправил его под арест без права залога.

19 ноября стало известно, что экспертиза подтвердила: за рулем находился именно Николай Харьковский. В тот же день он признал вину.

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Щось згадалось про яблуню та яблуко...
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25.11.2021 17:14 Ответить
Как говорят в полиции - ,,шоб ты жил на одну зарплату,, !
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25.11.2021 21:00 Ответить
Марина Дегтярь, мать 16-летнего Николая Харьковского, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Харькове, заявила, что никогда не передавала своему сыну право управлять машиной. Чтобы у отпрыска не возникло желания сесть за руль, женщина даже забрала второй комплект ключей и документы на машину с собой в Германию.

«Это машина семьи, которая оформлена на мое имя. До этого у меня была другая машина, но она устарела и постоянно ломалась, ее продали и купили эту», - отметила Марина Дегтярь.

На время своего отъезда в Германию женщина отогнала автомобиль к частному мастеру для проведения техобслуживания.

В то же время Марина Дегтярь отметила, что готова принять любое решение суда, так как закон должен быть одинаков для всех.

«Мы примем любое решение суда, каким бы оно ни было. Хочу, чтобы закон был одинаков для всех людей. В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает», - резюмировала Марина Дегтярь.
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25.11.2021 17:20 Ответить
Я не понял. К чему в твоем тексте столько много букв? И что ты предлагаешь? Если посадить мамашу вместе с сыном. То я за.
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25.11.2021 17:42 Ответить
Чого її допоашувати? Був пріцидент, коли мале муйло посилало на куй поліцейський наряд. Треба наказувати місцеву поліцію, батьків о.уєвшого мажора і його самого років на десять общаку, щоб правильні пацани навчили його , як жити по людські. Якось так. Я не юрист ... Ну ви зрозуміли Рідкий юрист не підор, чи підораска Але всі професії почесні
Але підор зараз , як почесне звання
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25.11.2021 18:33 Ответить
А коли запитають мати Трухина?
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25.11.2021 18:36 Ответить
Или мамашу Кривошеева, или на худой конец мамашу Фирташа младшего?
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25.11.2021 18:47 Ответить
200 доларів принесла?
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25.11.2021 18:46 Ответить
и пакет с пирожными.
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25.11.2021 18:48 Ответить
 
 