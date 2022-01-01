УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11724 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
14 043 63

Зеленський призначив Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. ФОТО

З 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

Зазначається, що у 2001-2002 роках Юрій Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Союзна Республіка Югославія). З 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.

Крім того, повідомляється, що з червня 2014 року до січня 2015-го він виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Після того, як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Юрій Галушкін був призначений заступником командувача.

Читайте також: Данілов виступає за озброєння тероборони: "Легкої прогулянки для Росії не буде". ВIДЕО

З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року – заступника головного інспектора.

"За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) призначення (2287) ЗСУ (7544) тероборона (386)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
чому не генерал Кривонос.
який все це придумав?
тому що він не свій?
показати весь коментар
01.01.2022 08:51
+13
Потешные? Эти потешные в Чечне уничтожили практически всю боеспособную армию свинособакии, до сих пор ***** дань платит
показати весь коментар
01.01.2022 10:03
+11
В нас тепер держава в смартфоні. Ленка подивилась на обдовбаного Бубочку ранком та й виконала його обовязки. Тицьнула на кнопку.
показати весь коментар
01.01.2022 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та шо толку з цих потешних войск,ракети робить нада!
показати весь коментар
01.01.2022 08:21 Відповісти
Потешные? Эти потешные в Чечне уничтожили практически всю боеспособную армию свинособакии, до сих пор ***** дань платит
показати весь коментар
01.01.2022 10:03 Відповісти
Крилаті ракети потрібно робити як гарячі пиріжки.
показати весь коментар
01.01.2022 08:32 Відповісти
Класна в тебе "хотєлка"!
показати весь коментар
01.01.2022 12:26 Відповісти
З 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об'єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.

Крім того, повідомляється, що з червня 2014 року до січня 2015-го він виконував обов'язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Джерело:
досвідченого бойового генерала, інформує із посиланням на https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-priznachiv-komanduvachem-sil-teritorialn-72333 пресслужбу Офіса Президента. Джерело:
Пля. І де ж цей гінірал Галушкін досвіду набрався в бойових діях. Якраз червень - січень найактивніші бойові дії. А цей в штабі набирався досвіду.
показати весь коментар
01.01.2022 08:35 Відповісти
Тобі диванному вояці це не зрозуміти.
показати весь коментар
01.01.2022 08:51 Відповісти
А з цього моменту давай не диванний вояка детальніше.
Оскільки деякий період свого життя я пов'язав саме з ВДВ, і саме період за який йде розмова то хочу почути де, в яких діях Галушкін приймав безпосередню участь?? Ну то що в Красноармійську я знаю
показати весь коментар
01.01.2022 09:03 Відповісти
На сколько я знаю, он ученик Мардаря и сослуживец Церахто. Он и не должен был в окопах на передке сидеть.
Если в 25-й служил, заедь проведай Стельмаха, думаю он разъяснит
показати весь коментар
01.01.2022 14:19 Відповісти
Никогда Галушкин, НЕ СЛУЖИЛ в 25-й бригаде.
Он начинал в Хирове. Максимальная должность в войсках - командир зенитно-ракетной батареи. Капитан. Всё отстальное время в киевских штабах.
показати весь коментар
01.01.2022 16:07 Відповісти
Если внимательно почитаешь, я и не писал, что он там служил.
В 25-й служили те, кто его знают, и кто остался жить в городке.
Я писал человеку, который возможно служил в 25-й.
И Стельмах и Мардарь служили в Хирове. Церахто был в командировке в Косово. Мардарь преподавал тактику в НАОУ, Галушкин там учился.
Я его не знаю лично, но они его по любому знаю
показати весь коментар
01.01.2022 16:15 Відповісти
Я их ВСЕХ знаю)))
У двух, был в подчинении, а один мне преподавал)))
Но про Юрочку, я уж очень хорошо знаю.
показати весь коментар
01.01.2022 16:18 Відповісти
Они все на связи. Недавно ещё общался с Каземиром Серегой, оказалось он родственник моего друга.
В общем с Новым годом )
показати весь коментар
01.01.2022 16:31 Відповісти
И "Казика" знаю))) В бытность его, от КВ до командира РДР)))
показати весь коментар
01.01.2022 16:33 Відповісти
Ну, один з епізодів. Саме Юрій Галушкін особисто мінував злітну смугу Донецього аеропорту. Контузія.

https://ajento.livejournal.com/149053.html
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2069398909995582
показати весь коментар
01.01.2022 15:11 Відповісти
Это полных 3,14 здёжь. Ничего он там не минировал и в аэропорту не был. НИ РАЗУ. Да и образование у него )))) Ну короче к минированию, он имеет такое же отношение, как к балету.
Эти фото постановочные. Всего их три. На двух ТИПА тянет, а на третьей, они с этим же бойцом улыбаясь перекуривают.
показати весь коментар
01.01.2022 16:10 Відповісти
И дистанционно, он тоже не "руководил проведением мероприятий, по выводу ВПП из строя".
Про ордена, скромно промолчим....
показати весь коментар
01.01.2022 16:14 Відповісти
Нигде.
Юрочка, всегда пользовался успехом в показухах. Он лично, был в бригадах, но не сделал НИ ОДНОГО выстрела, зато умудрился про..бать пистолет.
Его часто называли Гавнюшкиным.
Прогибщик и жополиз.
показати весь коментар
01.01.2022 16:06 Відповісти
З 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Джерело:
показати весь коментар
01.01.2022 08:52 Відповісти
чому не генерал Кривонос.
який все це придумав?
тому що він не свій?
показати весь коментар
01.01.2022 08:51 Відповісти
Той обрав шлях політика, в армії усе построєно на виконанні наказів.
Уявіть собі дають генералу наказ, який не співпадає з його політичними поглядами, що то за армія буде.
показати весь коментар
01.01.2022 08:55 Відповісти
Так цьому дали наказ не більше 2 магазинів з набоями в ДАП заїжджати, і цей сумлінно його виконував. Видавали НЕ більше!
показати весь коментар
01.01.2022 09:14 Відповісти
Министр обороны Украины Верещук против этой кандидатуры, люди должны быть проверены ,чтобы эти батальоны на Киев не пошли
показати весь коментар
01.01.2022 09:36 Відповісти
Ну хоть не СБУшник, как наш новый глава ДБР. В СБУ просто традиционно селекция кротов и крышевателей.
показати весь коментар
01.01.2022 09:18 Відповісти
А як щодо міських партизанів? Їм зброя потрібна? Чи вони будуть з рогаток стріляти?
показати весь коментар
01.01.2022 09:26 Відповісти
За поняттями шмарклі вони мають бути озброєні лише рогатками. Навіть патріот Порошенко не бажав озброювати добровольців, то хто із злодіїв погодиться озброювати територіальну оборону?
показати весь коментар
01.01.2022 10:24 Відповісти
Кому потрібна той може піти зброярську крамницю і придбати.
показати весь коментар
01.01.2022 10:40 Відповісти
И сразу стать на учет в ФСБ!
показати весь коментар
01.01.2022 12:41 Відповісти
По телефону будуть минировать сауны и гостинницы оккупантов!
показати весь коментар
01.01.2022 12:40 Відповісти
А где фото, анонсированное в заголовке?
показати весь коментар
01.01.2022 09:27 Відповісти
Був Галушко,став Галушкін.
показати весь коментар
01.01.2022 09:38 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 09:42 Відповісти
А форма-то не уставная, знаки различия не чёрного цвета!) А человек в главной инспекции Минобороны сколько лет просидел.) Любого солдата или сержанта за такое вы...бали бы в хвост и в гриву!
показати весь коментар
01.01.2022 11:24 Відповісти
мда, бригадний генерал, це нагадаю звання між полковником та генерал-майором
показати весь коментар
01.01.2022 13:57 Відповісти
Вот так взял и подписал указ 01.01.2022,голова в салате,а рука то пишет....
показати весь коментар
01.01.2022 09:43 Відповісти
В нас тепер держава в смартфоні. Ленка подивилась на обдовбаного Бубочку ранком та й виконала його обовязки. Тицьнула на кнопку.
показати весь коментар
01.01.2022 09:48 Відповісти
А шо, оно бывает не обдолбаное?
показати весь коментар
01.01.2022 10:05 Відповісти
Та ніби то підходить на цю посаду, організаційної роботи по створенню структури тероборони років на 2 не менше
показати весь коментар
01.01.2022 09:45 Відповісти
Там підходить тільки якщо показав лояльність до Осла. Решта здібностей не головне.
Тому в нас такий стан ВСУ, в обороні.
показати весь коментар
01.01.2022 10:10 Відповісти
Эта банда будет сдавать Украину под бравурную музыку.
показати весь коментар
01.01.2022 10:14 Відповісти
Банду нужно обезвредить, желательно полностью ликвидировать. И чем раньше, тем лучше!)
показати весь коментар
01.01.2022 11:42 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 10:45 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2022 10:46 Відповісти
А кто бы сомневался??
показати весь коментар
01.01.2022 11:43 Відповісти
Тільки мене бентежать російські прізвища в керівництві України,і тим більше української армії і силових структур?
показати весь коментар
01.01.2022 11:33 Відповісти
Мене бентежить цей "бойовий" пенс. Задля утримання на посаді буде вилизувати від п'ят до хребта
показати весь коментар
01.01.2022 11:44 Відповісти
Справа не прізвищах, а в ставленні до України і ЗСУ. Щодо цього командира я не маю якоїсь змістовної і конкретної інформації.
показати весь коментар
01.01.2022 11:49 Відповісти
Тобто українські прізвища хріново ставляться до України і ЗСУ? Між іншим, у радянському союзі традиційно керівні посади в Україні массово займали російські прізвища,а там де треба мантулити як раби-там чомусь було засилля українських прізвищ.Щось подібне я відслідковую і зараз в Україні,і мені це не подобається.Схоже на диверсію 5-ї прокацапської колони.Баканов,Рєзніков,Разумков,Галушкін...Їх величезна кількість у структурах влади.Кацапські прізвища повинні бути об'єктом більш щільної уваги і перевірки спецслужб України,а у нас Баканов очолює СБУ.Хто небудь перевіряє цих людей на предмет завербованих "кротів" і кацапської агентури?
показати весь коментар
01.01.2022 13:58 Відповісти
Галушкін - українське прізвище, якщо ви знаєте, що таке галушка. Сам Юрій Алімович з-під Полтави, точніше Хорол Полтавської області.
показати весь коментар
01.01.2022 15:14 Відповісти
Українське прізвище-Галушка.Може його предки і були колись Галушками, але в часи совка "модно" було змінювати українські прізвища на кацапський лад. А тепер сам чорт не розбере,хто є ким насправді.
показати весь коментар
01.01.2022 15:25 Відповісти
А ви в курсі звідки родом Дмитрий Козак?
показати весь коментар
01.01.2022 22:28 Відповісти
Я навіть в курсі звідки Терешкова. І що? У неї теж контузія від російських снарядів?
показати весь коментар
01.01.2022 23:14 Відповісти
Сухачов-директор ДБР. А чому не якийсь умовний марчук або петренко?
показати весь коментар
01.01.2022 14:02 Відповісти
Он татарин
показати весь коментар
01.01.2022 14:20 Відповісти
Юрия Галушкина сослали в партизаны. Зато теперь партизан можно называть "галушкинцы":
Галушкины галушкинцы ели галушки.
показати весь коментар
01.01.2022 11:53 Відповісти
Москалі можуть перемогти нас через багаторазову перевагу в авіації, танках, живій силі. Але щоб закріпити успіх, їм необхідно ввести наземні війська (мотопіхоту). І ось тут територіальні війська ( просто кажучи- партизани) можуть зіграти неоцінену роль. Таку, що в російських окупантів буквально земля буде горіти під ногами, а груз 200 (цинкові гроби) підуть в Росію ешелонами...
показати весь коментар
01.01.2022 12:02 Відповісти
А Ви знаєте, хто поліз в "партизани"? Мусорська кодла з досвідом роботи до 2013 року та "стара гвардія", яка розвалювала та розкрадала ЗСУ до війни. А у східних областях ситуація ще гірша!
показати весь коментар
01.01.2022 12:27 Відповісти
Машка-шпійонка доложила ?
показати весь коментар
01.01.2022 14:33 Відповісти
Треба розповісти знайомим територіалам, що вони - "мусорська кобла з досвідом роботи до 2013", а то вони здуру все життя комп'ютери ремонтують та програми пишуть.
показати весь коментар
01.01.2022 15:17 Відповісти
Згоден, далеко не всі. Але дуже багато. Спираюсь на особистий досвід.
показати весь коментар
01.01.2022 22:30 Відповісти
Цікаво, а що про цього бригадного генерала Галушкіна кажуть ті, хто знає його особисто?
показати весь коментар
01.01.2022 12:50 Відповісти
То, что он грамотный офицер с опытом планирования удачно выполненных рейдовых операций в тылу врага
показати весь коментар
01.01.2022 14:23 Відповісти
https://ajento.livejournal.com/149053.html
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2069398909995582
показати весь коментар
01.01.2022 15:15 Відповісти
 
 