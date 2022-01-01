Зеленський призначив Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. ФОТО
З 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
Зазначається, що у 2001-2002 роках Юрій Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Союзна Республіка Югославія). З 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.
Крім того, повідомляється, що з червня 2014 року до січня 2015-го він виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.
Після того, як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Юрій Галушкін був призначений заступником командувача.
З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року – заступника головного інспектора.
"За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів", - йдеться у повідомленні.
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Крім того, повідомляється, що з червня 2014 року до січня 2015-го він виконував обов'язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Джерело:
досвідченого бойового генерала, інформує із посиланням на https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-priznachiv-komanduvachem-sil-teritorialn-72333 пресслужбу Офіса Президента. Джерело:
Пля. І де ж цей гінірал Галушкін досвіду набрався в бойових діях. Якраз червень - січень найактивніші бойові дії. А цей в штабі набирався досвіду.
Оскільки деякий період свого життя я пов'язав саме з ВДВ, і саме період за який йде розмова то хочу почути де, в яких діях Галушкін приймав безпосередню участь?? Ну то що в Красноармійську я знаю
Если в 25-й служил, заедь проведай Стельмаха, думаю он разъяснит
Он начинал в Хирове. Максимальная должность в войсках - командир зенитно-ракетной батареи. Капитан. Всё отстальное время в киевских штабах.
В 25-й служили те, кто его знают, и кто остался жить в городке.
Я писал человеку, который возможно служил в 25-й.
И Стельмах и Мардарь служили в Хирове. Церахто был в командировке в Косово. Мардарь преподавал тактику в НАОУ, Галушкин там учился.
Я его не знаю лично, но они его по любому знаю
У двух, был в подчинении, а один мне преподавал)))
Но про Юрочку, я уж очень хорошо знаю.
В общем с Новым годом )
https://ajento.livejournal.com/149053.html
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2069398909995582
Эти фото постановочные. Всего их три. На двух ТИПА тянет, а на третьей, они с этим же бойцом улыбаясь перекуривают.
Про ордена, скромно промолчим....
Юрочка, всегда пользовался успехом в показухах. Он лично, был в бригадах, но не сделал НИ ОДНОГО выстрела, зато умудрился про..бать пистолет.
Его часто называли Гавнюшкиным.
Прогибщик и жополиз.
який все це придумав?
тому що він не свій?
Уявіть собі дають генералу наказ, який не співпадає з його політичними поглядами, що то за армія буде.
Тому в нас такий стан ВСУ, в обороні.
Галушкины галушкинцы ели галушки.
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2069398909995582