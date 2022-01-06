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П’ять автомобілів зіштовхнулися біля Житомира, є постраждалі. ФОТО

Через ДТП рух у напрямку Бердичева перекрито на двох смугах, водіям доводиться об’їжджати через автозаправку.

Про це повідомляє патрульна поліція Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія сталася біля населеного пункту Сінгури на трасі Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський.

"Дві смуги руху у напрямку м. Бердичева перекрито - об'їзд місця пригоди організовано через територію АЗС UPG. Рух транспортних засобів у напрямку м. Житомира здійснюється однією смугою", - йдеться у повідомленні.

Зараз слідчі оформлюють матеріали ДТП, а патрульні інспектори забезпечують охорону місця ДТП.

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П’ять автомобілів зіштовхнулися біля Житомира, є постраждалі 01

Автор: 

ДТП (4471) Житомир (577) патрульна поліція (1442)


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Ібо нефуй нестись в авто і втикати в телефон.
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06.01.2022 20:26 Відповісти
 
 