Пять автомобилей столкнулись возле Житомира, есть пострадавшие. ФОТО

Из-за ДТП движение в направлении Бердичева перекрыто на двух полосах, водителям приходится объезжать через автозаправку.

Об этом сообщает патрульная полиция Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Авария произошла возле населенного пункта Сингуры на трассе Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

"Две полосы движения в направлении г. Бердичева перекрыты - объезд места происшествия организован через территорию АЗС UPG. Движение транспортных средств в направлении г. Житомира осуществляется по одной полосе", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи оформляют материалы ДТП, а патрульные инспекторы обеспечивают охрану места ДТП.

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