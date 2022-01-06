Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля посольства Казахстану в Києві відбулася акція на підтримку протестувальників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Протестувальники тримали в руках плакати із гаслами "Ні - диктатурі, так - солідарності" та "Бостандик".

На акції були присутні поліцейські, вони не втручалися в хід подій.

Учасники акції виголосили підтримку протестувальникам у Казахстані та вимагали від влади цієї країни передачі влади.

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Автор фото та відео Олег Богачук

































