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Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля посольства Казахстану в Києві відбулася акція на підтримку протестувальників.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Протестувальники тримали в руках плакати із гаслами "Ні - диктатурі, так - солідарності" та "Бостандик".

На акції були присутні поліцейські, вони не втручалися в хід подій.

Учасники акції виголосили підтримку протестувальникам у Казахстані та вимагали від влади цієї країни передачі влади.

Дивіться: Силовики проводять "зачистку" Алмати від протестувальників: затримано близько 2 тисяч мітингувальників. ВIДЕО

Автор фото та відео Олег Богачук

Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 01
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 02
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 03
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 04
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 05
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 06
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 07
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 08
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 09
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 10
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 11
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 12
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 13
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 14
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 15
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 16
Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам 17

Автор: 

Казахстан (873) посольство (945) протест (2398) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+26
Молодцы
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06.01.2022 20:36
+16
Найкраща підтримка була б, якщо Україна закрила б посольства білорусі та кацапії в Україні.
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06.01.2022 20:42
+16
Борітесь і поборите.
Дуже вболіваю за казахів.
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06.01.2022 20:48
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jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1479186970324705285 25 мин



Последний ряд переговоров Байдена и пуйла наверняка включали в себя вопросы,связанные с регионом Казахстастан,Туркменистан,Узбекистан и т.д. Сегодняшние события в Казахстане для Вашингтона не являются неожиданностью. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо реакции США.
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06.01.2022 22:49 Відповісти
jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1479191615952596996 7 мин



Учитывая,что 70% нефтедобычи в Казахстане принадлежит компаниям США,а происходящее в Казахстане не взволновало США,означает,что угрозы передела нефтедобычи в Казахстане для США НЕТ! Это весомый признак считать,что есть договоренность Байдена и пуйла по Казахстану.
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06.01.2022 22:50 Відповісти
Дорогие мои, я задумался почему у нас получилось а в Беларуси нет. Потому что у нас к тому времени уже была сменяемость власти, а у белорусов - нет. Мы уже немного попробовали демократию на вкус - они нет. По этой же причине я не думаю, что у казахов получится, они выдвигают в основном экономические требования, но искренне желаю им победы. Чтобы быть свободными надо требовать не дешёвой колбасы или газа, а свободных выборов, сменяемости власти. и тогда получим и газ и дешёвою колбасу. Но любой протест - это шаг на пути к свободе. Свободу казахскому народу!!! Свободу не спинити!!! (свободу не остановить).
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06.01.2022 23:41 Відповісти
Дорогие мои, я задумался почему у нас получилось а в Беларуси нет.

Стесняюсь спросить, а что получилось? Погнать сцаными тряпками яныка? А дальше? Крым отжали, половина Донбасса под контролем мордора + военные действия. Все просрано и во главе нарик из шапито. Запад все время не по-детски озабочен. Что получилось?
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07.01.2022 01:00 Відповісти
Получилось сохранить демократию (сменяемость власти)-это очень важно. Т.к. если бы майдан не победил, у нас был бы строй как в Беларуси, Казахстане, России. То, что россия окупировала Крым и Донбас - это произошло бы в любом случае: в первом случае был бы мирный захват, но всей Украины, а во втором то что произошло. Россия нападает на те страны (постсоветские) где появляются хоть малейшие ростки демократии. Свободная успешная демократическая Украина - это смерть России. А клоуны приходят и уходят... Народ может ошибаться, это выбор свободных людей, это издержки свободы... Более совершенной модели, чем демократия, человечество не придумало.
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07.01.2022 15:26 Відповісти
Думающо нам потрібно навести лад в своїй країні а вже потім виявляти підтримку іншим.Погодьтеся що найбідніша країна Европи виявляє підтримку казахам звучить якось дико.
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07.01.2022 07:41 Відповісти
Думаю скоро СБУ прийде "поспілкуватись" до мінингувальників і пояснить їм, як Україна підтримує протести в Казахстані.
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07.01.2022 13:51 Відповісти
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