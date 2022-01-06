Українці біля посольства Казахстану висловили підтримку протестувальникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Біля посольства Казахстану в Києві відбулася акція на підтримку протестувальників.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Протестувальники тримали в руках плакати із гаслами "Ні - диктатурі, так - солідарності" та "Бостандик".
На акції були присутні поліцейські, вони не втручалися в хід подій.
Учасники акції виголосили підтримку протестувальникам у Казахстані та вимагали від влади цієї країни передачі влади.
Автор фото та відео Олег Богачук
Топ коментарі
+26 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар06.01.2022 20:36
+16 время
показати весь коментар06.01.2022 20:42
+16 Ksenia VB
показати весь коментар06.01.2022 20:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@jackdorseydono1
·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1479186970324705285 25 мин
Последний ряд переговоров Байдена и пуйла наверняка включали в себя вопросы,связанные с регионом Казахстастан,Туркменистан,Узбекистан и т.д. Сегодняшние события в Казахстане для Вашингтона не являются неожиданностью. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо реакции США.
@jackdorseydono1
·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1479191615952596996 7 мин
Учитывая,что 70% нефтедобычи в Казахстане принадлежит компаниям США,а происходящее в Казахстане не взволновало США,означает,что угрозы передела нефтедобычи в Казахстане для США НЕТ! Это весомый признак считать,что есть договоренность Байдена и пуйла по Казахстану.
Стесняюсь спросить, а что получилось? Погнать сцаными тряпками яныка? А дальше? Крым отжали, половина Донбасса под контролем мордора + военные действия. Все просрано и во главе нарик из шапито. Запад все время не по-детски озабочен. Что получилось?