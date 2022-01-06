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Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У посольства Казахстана в Киеве прошла акция в поддержку протестующих.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами "Нет – диктатуре, да – солидарности" и "Бостандик".

На акции присутствовали полицейские, они не вмешивались в ход событий.

Участники акции выразили поддержку протестующим в Казахстане и потребовали от власти этой страны передачи власти.

Также смотрите: Силовики проводят "зачистку" Алматы от протестующих: задержаны около 2 тысяч демонстрантов. ВИДЕО

Автор фото и видео Олег Богачук

Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 01
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 02
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 03
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 04
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 05
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 06
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 07
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 08
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 09
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 10
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 11
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 12
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 13
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 14
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 15
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 16
Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим 17

Автор: 

Казахстан (781) посольство (1082) протест (5858) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+26
Молодцы
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06.01.2022 20:36
+16
Найкраща підтримка була б, якщо Україна закрила б посольства білорусі та кацапії в Україні.
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06.01.2022 20:42
+16
Борітесь і поборите.
Дуже вболіваю за казахів.
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06.01.2022 20:48
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jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1479186970324705285 25 мин



Последний ряд переговоров Байдена и пуйла наверняка включали в себя вопросы,связанные с регионом Казахстастан,Туркменистан,Узбекистан и т.д. Сегодняшние события в Казахстане для Вашингтона не являются неожиданностью. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо реакции США.
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06.01.2022 22:49 Ответить
jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1479191615952596996 7 мин



Учитывая,что 70% нефтедобычи в Казахстане принадлежит компаниям США,а происходящее в Казахстане не взволновало США,означает,что угрозы передела нефтедобычи в Казахстане для США НЕТ! Это весомый признак считать,что есть договоренность Байдена и пуйла по Казахстану.
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06.01.2022 22:50 Ответить
Дорогие мои, я задумался почему у нас получилось а в Беларуси нет. Потому что у нас к тому времени уже была сменяемость власти, а у белорусов - нет. Мы уже немного попробовали демократию на вкус - они нет. По этой же причине я не думаю, что у казахов получится, они выдвигают в основном экономические требования, но искренне желаю им победы. Чтобы быть свободными надо требовать не дешёвой колбасы или газа, а свободных выборов, сменяемости власти. и тогда получим и газ и дешёвою колбасу. Но любой протест - это шаг на пути к свободе. Свободу казахскому народу!!! Свободу не спинити!!! (свободу не остановить).
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06.01.2022 23:41 Ответить
Дорогие мои, я задумался почему у нас получилось а в Беларуси нет.

Стесняюсь спросить, а что получилось? Погнать сцаными тряпками яныка? А дальше? Крым отжали, половина Донбасса под контролем мордора + военные действия. Все просрано и во главе нарик из шапито. Запад все время не по-детски озабочен. Что получилось?
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07.01.2022 01:00 Ответить
Получилось сохранить демократию (сменяемость власти)-это очень важно. Т.к. если бы майдан не победил, у нас был бы строй как в Беларуси, Казахстане, России. То, что россия окупировала Крым и Донбас - это произошло бы в любом случае: в первом случае был бы мирный захват, но всей Украины, а во втором то что произошло. Россия нападает на те страны (постсоветские) где появляются хоть малейшие ростки демократии. Свободная успешная демократическая Украина - это смерть России. А клоуны приходят и уходят... Народ может ошибаться, это выбор свободных людей, это издержки свободы... Более совершенной модели, чем демократия, человечество не придумало.
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07.01.2022 15:26 Ответить
Думающо нам потрібно навести лад в своїй країні а вже потім виявляти підтримку іншим.Погодьтеся що найбідніша країна Европи виявляє підтримку казахам звучить якось дико.
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07.01.2022 07:41 Ответить
Думаю скоро СБУ прийде "поспілкуватись" до мінингувальників і пояснить їм, як Україна підтримує протести в Казахстані.
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07.01.2022 13:51 Ответить
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