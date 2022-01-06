Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У посольства Казахстана в Киеве прошла акция в поддержку протестующих.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами "Нет – диктатуре, да – солидарности" и "Бостандик".

На акции присутствовали полицейские, они не вмешивались в ход событий.

Участники акции выразили поддержку протестующим в Казахстане и потребовали от власти этой страны передачи власти.

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Автор фото и видео Олег Богачук

































