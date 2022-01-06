Украинцы у посольства Казахстана выразили поддержку протестующим. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
У посольства Казахстана в Киеве прошла акция в поддержку протестующих.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".
Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами "Нет – диктатуре, да – солидарности" и "Бостандик".
На акции присутствовали полицейские, они не вмешивались в ход событий.
Участники акции выразили поддержку протестующим в Казахстане и потребовали от власти этой страны передачи власти.
Автор фото и видео Олег Богачук
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@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1479186970324705285 25 мин
Последний ряд переговоров Байдена и пуйла наверняка включали в себя вопросы,связанные с регионом Казахстастан,Туркменистан,Узбекистан и т.д. Сегодняшние события в Казахстане для Вашингтона не являются неожиданностью. Об этом свидетельствует отсутствие какой-либо реакции США.
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1479191615952596996 7 мин
Учитывая,что 70% нефтедобычи в Казахстане принадлежит компаниям США,а происходящее в Казахстане не взволновало США,означает,что угрозы передела нефтедобычи в Казахстане для США НЕТ! Это весомый признак считать,что есть договоренность Байдена и пуйла по Казахстану.
Стесняюсь спросить, а что получилось? Погнать сцаными тряпками яныка? А дальше? Крым отжали, половина Донбасса под контролем мордора + военные действия. Все просрано и во главе нарик из шапито. Запад все время не по-детски озабочен. Что получилось?