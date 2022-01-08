П'ятимісячне немовля загинуло у ДТП на Івано-Франківщині, - Нацполіція. ФОТО
На Коломийщині сталася ДТП, у якій загинула п'ятимісячна дівчинка і травмувалися троє дорослих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Івано-Франківської області.
7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Р-24 "Татарів-Кам’янець-Подільський" і Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига".
Правоохоронці попердньо встановили, що 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert. Після зіткнення транспортний засіб Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули й рятувальники.
Внаслідок аварії загинуло п’ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів - жінка і літній чоловік. Потерпілі - мешканці Снятинщини, їх доставлено до лікарні. 57-річний керманич Peugeot Expert не травмувався, в автомобілі рухався сам. Обидва водії - тверезі.
Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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таких неадекватов хватает, например дауны, которые останавливаются сразу же сойдя с эскалатора в метро, или идущих в шеренгу на всю ширину тротуара, или задумчиво рассматривающих витрину, стоя посередине торгового ряда, или даунов, покупающих жратву на заправках...
-сделать совершение ошибки в принципе невозможным
-минимизировать последствия совершённой ошибки.
Переделать людей-способа НЕТ.
тебе надо в специализированное заведение проверить наличие серого вещества в достаточном количестве
И ребенок погибший там не из за скоростного режима, а потому что был не в "корзинке" а на руках непривязанной ремнями мамы.
Посмотрите, может понравится не нарушать.