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Новини Фото ДТП
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П'ятимісячне немовля загинуло у ДТП на Івано-Франківщині, - Нацполіція. ФОТО

На Коломийщині сталася ДТП, у якій загинула п'ятимісячна дівчинка і травмувалися троє дорослих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Івано-Франківської області.

7 січня близько 18:50 сталася аварія на перехресті доріг Р-24 "Татарів-Кам’янець-Подільський" і Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига".

Правоохоронці попердньо встановили, що 30-річний водій Toyota Rav 4 повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Expert. Після зіткнення транспортний засіб Toyota відкинуло у кювет. На місце події прибули й рятувальники.

Внаслідок аварії загинуло п’ятимісячне немовля з автомобіля Toyota, а також постраждали водій і двоє пасажирів - жінка і літній чоловік. Потерпілі - мешканці Снятинщини, їх доставлено до лікарні. 57-річний керманич Peugeot Expert не травмувався, в автомобілі рухався сам. Обидва водії - тверезі.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Пятимісячне немовля загинуло у ДТП на Івано-Франківщині, - Нацполіція 01
Пятимісячне немовля загинуло у ДТП на Івано-Франківщині, - Нацполіція 02

Автор: 

ДТП (4473) немовля (30) Нацполіція (15207) смерть (6759) Івано-Франківська область (952)


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Топ коментарі
+5
"повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення" - причём здесь 90? ты в голову ударенная!!
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08.01.2022 12:13
+4
Судя по повреждениям буса Peugeot его скорость была намного меньше чем 90. Никакой скоростной режим не спасет от аленей, выезжающих неглядя со второстепенной дороги.
И ребенок погибший там не из за скоростного режима, а потому что был не в "корзинке" а на руках непривязанной ремнями мамы.
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08.01.2022 12:44
+3
Оце біда, жах. Нехай малеча з Богом спочиває
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08.01.2022 11:12
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Оце біда, жах. Нехай малеча з Богом спочиває
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08.01.2022 11:12 Відповісти
90 на дорогах общего пользования и никаких ненаказуемых плюсов. И драть за скоросной режим нещадно. Иначе эта война на дорогах никогда не кончится.
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08.01.2022 11:54 Відповісти
"повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення" - причём здесь 90? ты в голову ударенная!!
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08.01.2022 12:13 Відповісти
цілодобове дальнє світло- ось, що допоможе...
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08.01.2022 12:20 Відповісти
Я ожидал такого вопроса. Да причиной аварии послужило нарушение правил проезда перекрёстка, НО на РЕЗУЛЬТАТЫ дтп непосредственно влияет скростной режим. Не поленитесь прооосмотреть видео, там ответы на все ваши вопросы. И прекратите оскорблять незнакомых вам людей, взрослейте уже наконец.
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08.01.2022 12:22 Відповісти
у твоих неадекватных выводов та же первопричина, что и у этого водятла, который не предоставил дорогу при выезде со второстепенной дороги - врождённая тупость и невнимательность
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08.01.2022 12:39 Відповісти
Видео всетаки посмотрите.
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08.01.2022 12:46 Відповісти
да нафик мне твоё видео! миллионы миллионов людей, каждый день, ездят быстрее 90 км/час и ничего не происходит! потому что единственно правильный ответ на вопрос из-за чего происходит ДТП - из-за невнимательности!
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08.01.2022 13:10 Відповісти
Вы никогда за рулём не ошибались?
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08.01.2022 13:18 Відповісти
И по каким дорогам(не в плане качества покрытия) и с какими результатами ездят миллионы миллионов?😁
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08.01.2022 13:23 Відповісти
если у тебя так туго протекают мыслительные процессы, что нужно ограничение скорости для достаточной времени реакции - то тебя нужно изолировать, чтобы ты не создавала проблем окружающим!
таких неадекватов хватает, например дауны, которые останавливаются сразу же сойдя с эскалатора в метро, или идущих в шеренгу на всю ширину тротуара, или задумчиво рассматривающих витрину, стоя посередине торгового ряда, или даунов, покупающих жратву на заправках...
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08.01.2022 13:26 Відповісти
При работе с человеческим фактором существует два пути избежания рисков:
-сделать совершение ошибки в принципе невозможным
-минимизировать последствия совершённой ошибки.

Переделать людей-способа НЕТ.
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08.01.2022 13:35 Відповісти
да до тебя даже не доходит очевидный факт, что скорость не была причиной этого дтп!
тебе надо в специализированное заведение проверить наличие серого вещества в достаточном количестве
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08.01.2022 13:38 Відповісти
Мой 2 пост в теме. Похоже аргументов у вас больше нет.
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08.01.2022 13:42 Відповісти
А жаль, от человека читавшего Булгакова я ожидал большего.
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08.01.2022 13:47 Відповісти
Время реакции 1с. У всех. Конструктивная особенность человека😁
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08.01.2022 13:37 Відповісти
так ошибаться, чтобы убить живое существо - нет
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08.01.2022 13:23 Відповісти
пам'ятай: зеленка, йод, бинт, гіпс, презерватив, спирт, йод, презерватив + жодного сексу- вбережуть від СНІДУ.
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08.01.2022 12:17 Відповісти
Судя по повреждениям буса Peugeot его скорость была намного меньше чем 90. Никакой скоростной режим не спасет от аленей, выезжающих неглядя со второстепенной дороги.
И ребенок погибший там не из за скоростного режима, а потому что был не в "корзинке" а на руках непривязанной ремнями мамы.
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08.01.2022 12:44 Відповісти
дитя явно нe в спeцкрiслi було
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08.01.2022 15:55 Відповісти
Это да.
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08.01.2022 17:04 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=mQiS21hIC0w https://m.youtube.com/watch?v=mQiS21hIC0w


Посмотрите, может понравится не нарушать.
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08.01.2022 11:57 Відповісти
Рассказывает неплохо, но у него есть одна проблема - он кац, и все что он может рассказать, это взгляд на мир через анус изнутри русской империи, которая не намного старше чем этот зрелый блогер
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08.01.2022 13:03 Відповісти
Ну это не единственная его проблемма😁. Но документальные материалы у него замечательные и легкодоступные в усваяемости, что очень немаловажно.
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08.01.2022 13:20 Відповісти
алe при лeгкiй усваяємостi ти приймаєш "взгляд на мир через анус изнутри русской империи". коло замкнулося ))))
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08.01.2022 16:00 Відповісти
Не нужно повторять слова парторга кпсс повеяло.
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08.01.2022 17:03 Відповісти
вiд тeбe? - так.
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08.01.2022 18:53 Відповісти
ти знаєш як парторги говорили!? ото ти дрєвнє! можe в могилку пора?
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08.01.2022 19:04 Відповісти
 
 