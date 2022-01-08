Пятимесячный младенец погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, - Нацполиция. ФОТО

На Коломыйщине произошло ДТП, в котором погибла пятимесячная девочка и травмировались трое взрослых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Ивано-Франковской области.

7 января около 18:50 произошла авария на перекрестке дорог Р-24 "Татаров-Каменец-Подольский" и Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга".

Правоохранители предварительно установили, что 30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал с второстепенной дороги в деревне Ценява на главную и не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем Peugeot Expert. После столкновения транспортное средство Toyota отбросило в кювет. На место происшествия прибыли и спасатели.

В результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota, а также пострадали водитель и двое пассажиров - женщина и пожилой мужчина. Пострадавшие - жители Снятинщины, они доставлены в больницу. 57-летний водитель Peugeot Expert не травмировался, в автомобиле двигался сам. Оба водителя – трезвые.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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