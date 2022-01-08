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Новости Фото ДТП
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Пятимесячный младенец погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, - Нацполиция. ФОТО

На Коломыйщине произошло ДТП, в котором погибла пятимесячная девочка и травмировались трое взрослых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Ивано-Франковской области.

7 января около 18:50 произошла авария на перекрестке дорог Р-24 "Татаров-Каменец-Подольский" и Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга".

Правоохранители предварительно установили, что 30-летний водитель Toyota Rav 4 поворачивал с второстепенной дороги в деревне Ценява на главную и не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем Peugeot Expert. После столкновения транспортное средство Toyota отбросило в кювет. На место происшествия прибыли и спасатели.

В результате аварии погиб пятимесячный младенец из автомобиля Toyota, а также пострадали водитель и двое пассажиров - женщина и пожилой мужчина. Пострадавшие - жители Снятинщины, они доставлены в больницу. 57-летний водитель Peugeot Expert не травмировался, в автомобиле двигался сам. Оба водителя – трезвые.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Пятимесячный младенец погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, - Нацполиция 01
Пятимесячный младенец погиб в ДТП в Ивано-Франковской области, - Нацполиция 02

ДТП (7679) младенец (36) Нацполиция (16500) смерть (9232) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+5
"повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення" - причём здесь 90? ты в голову ударенная!!
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08.01.2022 12:13
+4
Судя по повреждениям буса Peugeot его скорость была намного меньше чем 90. Никакой скоростной режим не спасет от аленей, выезжающих неглядя со второстепенной дороги.
И ребенок погибший там не из за скоростного режима, а потому что был не в "корзинке" а на руках непривязанной ремнями мамы.
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08.01.2022 12:44
+3
Оце біда, жах. Нехай малеча з Богом спочиває
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08.01.2022 11:12
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Оце біда, жах. Нехай малеча з Богом спочиває
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08.01.2022 11:12 Ответить
90 на дорогах общего пользования и никаких ненаказуемых плюсов. И драть за скоросной режим нещадно. Иначе эта война на дорогах никогда не кончится.
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08.01.2022 11:54 Ответить
"повертав з другорядної дороги у селі Ценява на головну та не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення" - причём здесь 90? ты в голову ударенная!!
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08.01.2022 12:13 Ответить
цілодобове дальнє світло- ось, що допоможе...
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08.01.2022 12:20 Ответить
Я ожидал такого вопроса. Да причиной аварии послужило нарушение правил проезда перекрёстка, НО на РЕЗУЛЬТАТЫ дтп непосредственно влияет скростной режим. Не поленитесь прооосмотреть видео, там ответы на все ваши вопросы. И прекратите оскорблять незнакомых вам людей, взрослейте уже наконец.
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08.01.2022 12:22 Ответить
у твоих неадекватных выводов та же первопричина, что и у этого водятла, который не предоставил дорогу при выезде со второстепенной дороги - врождённая тупость и невнимательность
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08.01.2022 12:39 Ответить
Видео всетаки посмотрите.
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08.01.2022 12:46 Ответить
да нафик мне твоё видео! миллионы миллионов людей, каждый день, ездят быстрее 90 км/час и ничего не происходит! потому что единственно правильный ответ на вопрос из-за чего происходит ДТП - из-за невнимательности!
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08.01.2022 13:10 Ответить
Вы никогда за рулём не ошибались?
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08.01.2022 13:18 Ответить
И по каким дорогам(не в плане качества покрытия) и с какими результатами ездят миллионы миллионов?😁
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08.01.2022 13:23 Ответить
если у тебя так туго протекают мыслительные процессы, что нужно ограничение скорости для достаточной времени реакции - то тебя нужно изолировать, чтобы ты не создавала проблем окружающим!
таких неадекватов хватает, например дауны, которые останавливаются сразу же сойдя с эскалатора в метро, или идущих в шеренгу на всю ширину тротуара, или задумчиво рассматривающих витрину, стоя посередине торгового ряда, или даунов, покупающих жратву на заправках...
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08.01.2022 13:26 Ответить
При работе с человеческим фактором существует два пути избежания рисков:
-сделать совершение ошибки в принципе невозможным
-минимизировать последствия совершённой ошибки.

Переделать людей-способа НЕТ.
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08.01.2022 13:35 Ответить
да до тебя даже не доходит очевидный факт, что скорость не была причиной этого дтп!
тебе надо в специализированное заведение проверить наличие серого вещества в достаточном количестве
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08.01.2022 13:38 Ответить
Мой 2 пост в теме. Похоже аргументов у вас больше нет.
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08.01.2022 13:42 Ответить
А жаль, от человека читавшего Булгакова я ожидал большего.
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08.01.2022 13:47 Ответить
Время реакции 1с. У всех. Конструктивная особенность человека😁
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08.01.2022 13:37 Ответить
так ошибаться, чтобы убить живое существо - нет
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08.01.2022 13:23 Ответить
пам'ятай: зеленка, йод, бинт, гіпс, презерватив, спирт, йод, презерватив + жодного сексу- вбережуть від СНІДУ.
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08.01.2022 12:17 Ответить
Судя по повреждениям буса Peugeot его скорость была намного меньше чем 90. Никакой скоростной режим не спасет от аленей, выезжающих неглядя со второстепенной дороги.
И ребенок погибший там не из за скоростного режима, а потому что был не в "корзинке" а на руках непривязанной ремнями мамы.
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08.01.2022 12:44 Ответить
дитя явно нe в спeцкрiслi було
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08.01.2022 15:55 Ответить
Это да.
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08.01.2022 17:04 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=mQiS21hIC0w https://m.youtube.com/watch?v=mQiS21hIC0w


Посмотрите, может понравится не нарушать.
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08.01.2022 11:57 Ответить
Рассказывает неплохо, но у него есть одна проблема - он кац, и все что он может рассказать, это взгляд на мир через анус изнутри русской империи, которая не намного старше чем этот зрелый блогер
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08.01.2022 13:03 Ответить
Ну это не единственная его проблемма😁. Но документальные материалы у него замечательные и легкодоступные в усваяемости, что очень немаловажно.
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08.01.2022 13:20 Ответить
алe при лeгкiй усваяємостi ти приймаєш "взгляд на мир через анус изнутри русской империи". коло замкнулося ))))
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08.01.2022 16:00 Ответить
Не нужно повторять слова парторга кпсс повеяло.
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08.01.2022 17:03 Ответить
вiд тeбe? - так.
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08.01.2022 18:53 Ответить
ти знаєш як парторги говорили!? ото ти дрєвнє! можe в могилку пора?
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08.01.2022 19:04 Ответить
 
 