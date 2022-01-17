Делегація Конгресу США прибула з візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Двопартійна делегація Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером прибула з візитом до Києва.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером", - написав Кулеба.

Він додав, що цей "вчасний" візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ.

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