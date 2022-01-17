Делегация Конгресса США прибыла с визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Викером прибыла с визитом в Киев.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Викером", - написал Кулеба.

Он добавил, что этот "своевременный" визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ.

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