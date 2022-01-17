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Делегация Конгресса США прибыла с визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Викером прибыла с визитом в Киев.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Викером", - написал Кулеба.

Он добавил, что этот "своевременный" визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нужно ударить ядерной ракетой по штату Невада. Для демонстрации решительности", – депутат Госдумы РФ Федоров. ВИДЕО

Делегация Конгресса США прибыла с визитом в Киев 01
Делегация Конгресса США прибыла с визитом в Киев 02
Делегация Конгресса США прибыла с визитом в Киев 03
Делегация Конгресса США прибыла с визитом в Киев 04

конгресс (37) МИД (6966) США (26827) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+26
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17.01.2022 13:21
+20
Тетяна Чорновол Забудьте, що Порошенко - п'ятий Президент.
Він -сьомий!!!!
Отож начувайтеся ВСІ виконавці політичного замовлення тимчасового Зеленського!
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17.01.2022 13:27
+17
Де єрмак ?
Де зеленський ?
Їх же нема в країні.
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17.01.2022 13:17
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Ідітє работайтє, нєчєго тут майданіть
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17.01.2022 13:16 Ответить
США и НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев.
Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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17.01.2022 13:37 Ответить
Інтелектуали вимагають припинити розколювати суспільство перед лицем агресора і не переслідувати Порошенка

"Ми, представники незалежних експертних кіл та інтелектуальних спільнот України, вважаємо за необхідне висловитися стосовно внутрішньополітичної ситуації, що складається навколо кримінального переслідування Петра Порошенка. Не перебираючи на себе права на надання юридичної чи моральної оцінки, водночас вважаємо за абсолютно необхідне звернути увагу політичних еліт та широких верств громадськості на стратегічний аспект цієї справи".

https://docs.google.com/document/d/15Wvc2eHUgvum6y4NYaHCCMJ_dYh75HJWM4NEPuiXjk0/edit?fbclid=IwAR067UryPHCrBDxKHH6oO35-qz2v9tbnznC6J-ukKpuPMvPNljM2ANkbGsw Заява відкрита до підписання
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17.01.2022 13:17 Ответить
Президент Порошенко - Зеленскай, перестань употреблять наркотики!
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17.01.2022 13:18 Ответить
Де та пєтушня, яка розказувала про мародьорів?
Завод однокласниці Зеленського, дружини "слуги народу" Завітневича став постачальником запчастин для оновлених вантажівок "КрАЗа". ФОТО
http://censor.net/ua/n3310339
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17.01.2022 13:17 Ответить
А как хрюкали, что «у барыги фабрика а Липецке»…
а про то, что у рыга Колесникова (торговая марка Конти) все годы войны с раиссейработает кондитерская фабрика в Курске, не хрюкали.
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17.01.2022 13:31 Ответить
И не хрюкнут, ибо предатели и ренегаты.
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17.01.2022 13:36 Ответить
а ти в курсі,зебанат,що гнусаве чмо досі платить податки козломордії?чи то по.уй?
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17.01.2022 13:52 Ответить
Я уже в курсе, что ты дебил и повторяешь русскую пропаганду. Дай официальные данные (если остатки мозгов тебе позволят найти через интернет и реестры России) или не хрюкай.
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17.01.2022 13:55 Ответить
"https://www.currenttime.tv/a/29873338.html Еще два года назад в цехах липецкой фабрики «Рошен» кипела жизнь. Сейчас линии, на которых выпускали конфеты, завернуты в полиэтилен - предприятие законсервировано. Из 700 человек сотрудников, кто работал на фабрике перед остановкой производства весной 2017-го, остались чуть более пятидесяти: охранники и офисные сотрудники. Единственное, что делает предприятие - платит налоги в российский бюджет"

Нынешний глава «Рошена» Москалевский говорит, что корпорация просто не может не платить их: «В России есть налог на недвижимость. И от него невозможно уйти. Если вы не платите - вас объявляют банкротом».

Липецкая фабрика «Рошен» остановила свою работу в апреле 2017 года, конфеты выпускали вплоть до последнего рабочего дня. В корпорации подчеркивают, что производство пришлось остановить «в силу влияния геополитических факторов», - так говорится в годовом отчете липецкого «Рошена» за 2017 год.
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17.01.2022 14:00 Ответить
Это же не поставка щебня, песка и двигателей крановых для строительства керченского моста агрессору. Тут, своё предприятие помогает экономике страны. Это же не расейские моторы для автобусов Богдан. Нет. А ты тут зраду усмотрел?
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17.01.2022 13:37 Ответить
Я дужє вибачаюсь, а в чому тут "кримінал"?!
Чи може цей завод постачає неякісну, браковану продукцію, чи у вас є інформація шо запчастини поставляють в тридорога?
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17.01.2022 13:58 Ответить
Де єрмак ?
Де зеленський ?
Їх же нема в країні.
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17.01.2022 13:17 Ответить
Один з них навіть не на Землі.
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17.01.2022 13:19 Ответить
Та воно ж нанюхане... під коксом
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17.01.2022 13:26 Ответить
Да и слава богу! Надеюсь, что не вернутся!)
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17.01.2022 13:37 Ответить
Бенин ЗЕленый нацюцюрнык буба криворогий и его бойфренд Дерьмак сдрыснули на Ростов и сняли у Бандюковича сарайчик на двоих.
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17.01.2022 13:53 Ответить
Не, не здрыснули. Зеленая жаба никому не нужна. Так что ждем новой акции под девизом "Зеленяку на гіляку!"
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17.01.2022 14:06 Ответить
Не біда що їх нема, біда якщо знайдуться.
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17.01.2022 15:14 Ответить
мо обнюхається коксу та здохне?
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17.01.2022 16:53 Ответить
в печерному суді напряглись
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17.01.2022 13:18 Ответить
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17.01.2022 13:20 Ответить
Більшість приїхала до Києва на ковідну тищу. Хрипло дякуємо Зе, що проплатив мітинг. Му-ха-ха!
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17.01.2022 13:22 Ответить
От що б вони без Зе робили. А так хоч Київ побачать .
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17.01.2022 13:34 Ответить
свинопес хто такий ЗЄ?
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17.01.2022 14:03 Ответить
Це той ,на кого ти і твої співсектанти щодня моляться . Без нього ваше жалюгідне життя повністю втратило би свій сенс . А так є ілюзія ,що ви займаєтесь чимось потрібним і навіть патріотичним ...
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17.01.2022 14:10 Ответить
ЗЄбанате ти в серіалі таке бачила?
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17.01.2022 14:16 Ответить
Відсутність елементарної логіки ,відсутність розділових знаків у писанині ,обмежений словниковий запас з переважанням матюків ... До соєвої буди беруть найбільш тупий та обмежений контингент , розумні би там не вижили ...
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17.01.2022 14:21 Ответить
Скажіть ЗЄбанате , а ви справді сподівалися на покращення, обираючи зрадника, крадія, клоуна і українофоба президентом?
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17.01.2022 14:24 Ответить
Я не був ні в 2014 ,ні в 2019 серед тих ,хто голосував за сизоносу свиню. Так що ти мене з кимось переплутав.
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17.01.2022 14:37 Ответить
свинопес саме тому ти в 2019 році віддав свій голос за наркомана?
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17.01.2022 14:41 Ответить
Саме тому я викреслив ОБОХ у виборчому бюлетні в 2019 . А тебе поставили раком ,залякавши ************ і ти мекаючи та лишаючи за собою ріденький понос , побіжав голосувати за сизоносого гетьмана. А по факту віддав голос за Зеленого Клована ,толеруючи подібні вибори без вибора.
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17.01.2022 16:58 Ответить
Маргінал тож соєсви-то всі,кому не подобається,що ЗЕбіл просирає Україну ?
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17.01.2022 14:26 Ответить
Просирає ,просирає і ніяк не просре . А ********* так на це сподіваються ...
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17.01.2022 14:38 Ответить
якісь наркоман дурачок таскає по Україні совковий мотлох

Я тут швиденько накидав основні тези передвиборної програми Віслюка за якого ти голосував :
1.Закінчиться епоха брехні!
2.Закінчиться епоха бідності!
3.Кожному вчителю по 4000€.
4.З ****** домовлюся десь посередені.
5.Знижу тарифи.
6.Знижу податки.
7.Підніму пенсії.
8.Держдачі - дєткам.
9.Ніяких кортежів - велосипед надійний і зручний вид транспорту.
10.Ми всі будемо президенти.
11.Якщо я порушу закон то піду сам.
12.А іду я тільки на другий термін, ніякого третього не буде.
13.Я ваш вирок.
14.Зробимо їх ще раз!
15.Хужє нє будєт - зуб даю!
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17.01.2022 14:44 Ответить
Што ні дєлаєт дурак ,всьо он дєлаєт нє так ... Ти одразу почав з тупої брехні . Я за віслюка Зе не голосував . Про це я тут писав вже 100500 разів. Але у соєвих сектантів проблеми з пам'яттю ,рибка гуппі мудріша за них. А от ти за нього голосував. І я навіть можу це довести .
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17.01.2022 15:08 Ответить
свнпес то ти за Пороха голосував?
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17.01.2022 15:09 Ответить
Я ж казав ,що у вас , юродивих , пам'ять гірше ніж у рибки гуппі . Я тобі вже відповідав ,що за сизоносу свиню жодного разу не голосував. У виборчому бюлетні в 2019 році під час другого туру я викреслив ОБОХ . І переконаний ,що вчинив вірно . А подібні тобі придурки голосували за Петра і тішилися . А по факту проголосували за Зе .
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17.01.2022 16:53 Ответить
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17.01.2022 13:21 Ответить
а сопля так занят отдыхом в индийском океане, что даже ТАКУЮ делегацию встречать не приехал???
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17.01.2022 13:26 Ответить
Цікаво,А у них також перевіряли паспорти протягом 15-30хв.?🤔
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17.01.2022 13:27 Ответить
Справжні друзі України.
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17.01.2022 13:27 Ответить
Тетяна Чорновол Забудьте, що Порошенко - п'ятий Президент.
Він -сьомий!!!!
Отож начувайтеся ВСІ виконавці політичного замовлення тимчасового Зеленського!
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17.01.2022 13:27 Ответить
Чорновол себе ланцюгом до рейок (чи до Петрового літака) хоч не приковувала ?
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17.01.2022 13:35 Ответить
Куди ще вам до Тетяни...
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17.01.2022 13:40 Ответить
Та я і не сперечаюся . Мені далеко до неї .
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17.01.2022 13:45 Ответить
Звісно. Не вам погрожували вбивством бандити януковища. Не ви були на війні і не ви втратили дорогу людину.
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17.01.2022 13:47 Ответить
Отож. Тетяна - відданий патріот України.
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17.01.2022 13:52 Ответить
І патріот теж.
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17.01.2022 13:56 Ответить
І куди курва крашена підеш працювати після того ,як цей зелений цирк розбіжиться ?
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17.01.2022 13:42 Ответить
Піду на Рошен працювати ,буду піднімати економіку України . Українським стоматологам потрібні нові клієнти ,а продукція Рошену цьому сприятиме.
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17.01.2022 13:49 Ответить
в твого стоматологаЄ/ЗЄбаната така ******* анестезія, що ти хочєш провести під нею все життя?
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17.01.2022 13:56 Ответить
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17.01.2022 13:57 Ответить
А чого без Пашинського?
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17.01.2022 15:37 Ответить
НЕ МОЖУ ЗРОЗУМІТИ ДЕ ВЗЯЛИСЯ ОТТІ 73%
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17.01.2022 13:29 Ответить
З-під телевізора.
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17.01.2022 13:43 Ответить
у телека... за Зю голосовали обычные люди, у которых дом, работа и так по кругу. Им некогда следить за политикой и кто там что и куда. В этом плане опыт образа 1+1 по "Антонина" сыграл на 300%. Это мы, люди с интресом следить за политиками понимаем, что "ну как можно было голосовать за этого .... прости господи"? а люди невникающие видели короткие и четкие видосики с правильными акцентами от зезидента и скучные монологи Порошенко. В первом случае звучал бред, но ярко, живо цеплял за душу. Во втором правда, горькая зачастую и адекватный расклад что и куда, но кто в это вслушивается? Ведь четкие подколы и яркий тролинг больше запоминается.
Я очень надеюсь менеджеры которые будут заниматься пиаром пятого учтут этот нюанс с нашим народом и не станут нате же грабли... иначе еще 5 лет этого идиотизма страна может не выдержать
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17.01.2022 15:03 Ответить
Короче кажучи, 73% зебаранів просто аполітичні створіння, яким байдуже.
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17.01.2022 15:39 Ответить
нет, это люди, с которыми нам, порохоботам, надо работать как раз. Я и сам грешен терминами "зебил", но только к упоротым ватниками. Остальные обычные люди не всегда разбираются в полиике, и тут стоит не грубить, а обьяснять... но на цензоре их нет конечно) тут сплошная зеботва подляка)
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17.01.2022 15:46 Ответить
Я вибачаюсь, поняття не маю де ви живете. Може в вашому колі і люди, але не в моєму. В моєму зебіли. У мене відсотків 80 оточення, голосували за моніку. Хоча я перед виборами, розмовляв з ними, не не один раз. Пояснював що це буде просто опа, величезна опа, якщо не лох стане президентом. Наводив приклади, аргументи. І всі вони дружно кивали головою, так так, погоджуємося. Тільки Порох.
А після виборів призналися, що голосували за клоуна. А мені спеціально брихали щоб я відстав. І такі горді були, та ти що, їх же аж 73% от зараз буде кінець епохи бідності, своя людина ж президент. І після виборів я тільки зебілам їх і називаю. Зараз правда більшість щось вже тихо себе ведуть, є пару реальних зебілів, але там вже лікарня з решіткою тільки допоможе.
Я не називаю їх прямо в очі, а так. Коли заходе розмова про політику, то я просто нагадую що клоуна вибрали зебіли. А вони вже самі розуміють.
Тут на сайті пару тройка людей які признали що зробили помилку. Інші просто зеботи.
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17.01.2022 16:13 Ответить
Порох - сила!
Кокс - могила!
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17.01.2022 13:30 Ответить
Рисковые парни! Молодцы!
Начнется вторжение и свалить ведь не успеют.
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17.01.2022 13:32 Ответить
Візьмуть зброю до рук і будуть теж Україну боронити тоді.
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17.01.2022 13:36 Ответить
Смотрю онлайн РЕН.Выходит что во окупации Украины виновато не США а НАТО.Да и вооружиет Украину НАТО да и Грзию и страны которые окупироваи мокшане виновати НАТО.А вот о причине и слова да и о захвате чужих територий тоже ничего.Во всем виновато НАТО.
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17.01.2022 13:35 Ответить
Не смотрите это дерьмо! Если других каналов нет - вообще ничего не смотрите!)
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17.01.2022 13:41 Ответить
Новина про візит делегації сенату США ,а ******* вже усе тут засрали своїми По і Зе .
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17.01.2022 13:38 Ответить
свенпес так чимчикуй звідси.
Хто тебе тримає?
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17.01.2022 13:40 Ответить
в свинопса прапор Канади та Швейцарії це те саме?
Ти якийсь день бухаєш/нюхаєш?
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17.01.2022 14:29 Ответить
а вот в башнях кремля они устроил переполох.

что некоторые побежали в Сибирь к шаманам прятаться.
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17.01.2022 13:41 Ответить
На кулебу смотрят как на гамно.Наверное тоже видели видео как жену этого куколда её " члены партии" как шмару в баре разделить не могут, а потом вместе уходят.
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17.01.2022 13:42 Ответить
Шо ты тут бредишь нетрадиционное
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17.01.2022 13:45 Ответить
Гугл в помощь падло. А точно у вас же Яндекс. Ты хоть им пользоваться умеешь собакоподобный?
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17.01.2022 14:27 Ответить
Де там сливной бачок ?
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17.01.2022 13:45 Ответить
Дипломати дивуються та фіксують черговий зашквар у зелі проти Пороха через судівську та прокурорську протиправну діяльність в Україні!!!,
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17.01.2022 14:02 Ответить
Интересно а Верещук пригласили на встречу с американцами?
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17.01.2022 14:31 Ответить
 
 