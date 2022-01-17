Делегация Конгресса США прибыла с визитом в Киев. ФОТОрепортаж
Двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Викером прибыла с визитом в Киев.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Рад приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Викером", - написал Кулеба.
Он добавил, что этот "своевременный" визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ.
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Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
"Ми, представники незалежних експертних кіл та інтелектуальних спільнот України, вважаємо за необхідне висловитися стосовно внутрішньополітичної ситуації, що складається навколо кримінального переслідування Петра Порошенка. Не перебираючи на себе права на надання юридичної чи моральної оцінки, водночас вважаємо за абсолютно необхідне звернути увагу політичних еліт та широких верств громадськості на стратегічний аспект цієї справи".
https://docs.google.com/document/d/15Wvc2eHUgvum6y4NYaHCCMJ_dYh75HJWM4NEPuiXjk0/edit?fbclid=IwAR067UryPHCrBDxKHH6oO35-qz2v9tbnznC6J-ukKpuPMvPNljM2ANkbGsw Заява відкрита до підписання
Завод однокласниці Зеленського, дружини "слуги народу" Завітневича став постачальником запчастин для оновлених вантажівок "КрАЗа". ФОТО
http://censor.net/ua/n3310339
а про то, что у рыга Колесникова (торговая марка Конти) все годы войны с раиссейработает кондитерская фабрика в Курске, не хрюкали.
Нынешний глава «Рошена» Москалевский говорит, что корпорация просто не может не платить их: «В России есть налог на недвижимость. И от него невозможно уйти. Если вы не платите - вас объявляют банкротом».
Липецкая фабрика «Рошен» остановила свою работу в апреле 2017 года, конфеты выпускали вплоть до последнего рабочего дня. В корпорации подчеркивают, что производство пришлось остановить «в силу влияния геополитических факторов», - так говорится в годовом отчете липецкого «Рошена» за 2017 год.
Чи може цей завод постачає неякісну, браковану продукцію, чи у вас є інформація шо запчастини поставляють в тридорога?
Де зеленський ?
Їх же нема в країні.
Я тут швиденько накидав основні тези передвиборної програми Віслюка за якого ти голосував :
1.Закінчиться епоха брехні!
2.Закінчиться епоха бідності!
3.Кожному вчителю по 4000€.
4.З ****** домовлюся десь посередені.
5.Знижу тарифи.
6.Знижу податки.
7.Підніму пенсії.
8.Держдачі - дєткам.
9.Ніяких кортежів - велосипед надійний і зручний вид транспорту.
10.Ми всі будемо президенти.
11.Якщо я порушу закон то піду сам.
12.А іду я тільки на другий термін, ніякого третього не буде.
13.Я ваш вирок.
14.Зробимо їх ще раз!
15.Хужє нє будєт - зуб даю!
Він -сьомий!!!!
Отож начувайтеся ВСІ виконавці політичного замовлення тимчасового Зеленського!
Я очень надеюсь менеджеры которые будут заниматься пиаром пятого учтут этот нюанс с нашим народом и не станут нате же грабли... иначе еще 5 лет этого идиотизма страна может не выдержать
А після виборів призналися, що голосували за клоуна. А мені спеціально брихали щоб я відстав. І такі горді були, та ти що, їх же аж 73% от зараз буде кінець епохи бідності, своя людина ж президент. І після виборів я тільки зебілам їх і називаю. Зараз правда більшість щось вже тихо себе ведуть, є пару реальних зебілів, але там вже лікарня з решіткою тільки допоможе.
Я не називаю їх прямо в очі, а так. Коли заходе розмова про політику, то я просто нагадую що клоуна вибрали зебіли. А вони вже самі розуміють.
Тут на сайті пару тройка людей які признали що зробили помилку. Інші просто зеботи.
Кокс - могила!
Начнется вторжение и свалить ведь не успеют.
Хто тебе тримає?
Ти якийсь день бухаєш/нюхаєш?
что некоторые побежали в Сибирь к шаманам прятаться.