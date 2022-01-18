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Новини Фото Хабарники
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Затримано посадовця "Укргазвидобування", який вимагав 600 тис. грн хабаря, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито головного фахівця сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування" (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва. 

Згідно із матеріалами досудового розслідування, АТ "Укргазвидобування" уклало з підприємством ряд договорів щодо поставки спецодягу протягом 90 днів з дати їх укладання. Однак через обставини, які не залежали від підприємства, виконання умов договорів у встановлені строки виявилось неможливим.

Враховуючи це, та з метою належного виконання договірних зобов’язань, товариством на адресу АТ "Укргазвидобування" були направлені відповідні листи з проханням підписання додаткових угод до договорів з метою перенесення строків їх виконання.

Затримано посадовця Укргазвидобування, який вимагав 600 тис. грн хабаря, - прокуратура 01
Затримано посадовця Укргазвидобування, який вимагав 600 тис. грн хабаря, - прокуратура 02

"У свою чергу, посадовець АТ "Укргазвидобування" зустрівся із представником підприємства та повідомив, що за безперешкодне підписання додаткових угод та перенесення строків поставки продукції необхідно надати йому 600 тис. грн", - зазначають у прокуратурі.

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Крім того, повідомляється, що під час контролю за вчиненням злочину посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. гривень. Наразі вказаній особі повідомлено про підозру, тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження працівників центрального апарату СБУ.

Затримано посадовця Укргазвидобування, який вимагав 600 тис. грн хабаря, - прокуратура 03

Автор: 

хабар (4711) Київ (19534) прокуратура (3685) Укргазвидобування (1026)


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Топ коментарі
+2
100% його за демпінг затримали!
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18.01.2022 11:42
+2
Шо там з братом Єрмака - вже сидить?
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18.01.2022 11:44
+2
І нафіг той газ видобувати, не дивно що видобуток газу падає...
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18.01.2022 11:45
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100% його за демпінг затримали!
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18.01.2022 11:42 Відповісти
Шо там з братом Єрмака - вже сидить?
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18.01.2022 11:44 Відповісти
сидит, в ресторане Ишак
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18.01.2022 11:50 Відповісти
а шо з Трухановим?
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18.01.2022 12:06 Відповісти
І нафіг той газ видобувати, не дивно що видобуток газу падає...
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18.01.2022 11:45 Відповісти
такое уже впечатление что любого высокопосадовця можно задерживать на перёд до ещё совершения преступления .так как он по любому его совершит.... наопережение для профилактики...хаха . вот падлы уже уже все взяточники и вымогатели....((
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18.01.2022 12:00 Відповісти
больше чем уверен и тебя туда поставь - лопатой грести, и за мешками бегать не будешь успевать.. все в сломанном и вскормленном жажде денег в стране, в которой 80 % населения на грани бедности.... среднего класса нет - есть богатство и кутеж и есть бедность и поиск средств к сществованию себя, семьи и детей...
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18.01.2022 12:05 Відповісти
я считаю расстрелять по законам военного времени! другим не повадно, работал над ослаблением Украины в газовом плане перед лицом коварнейшого безумного врага - россии!
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18.01.2022 12:08 Відповісти
Писаки - "задержали в порядке ст. 208 УПК РФ " - читайте, что написали.
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18.01.2022 12:15 Відповісти
208 УПК РФ)...
По чьим законам живёт редакция цензора?
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18.01.2022 12:16 Відповісти
мелковато
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18.01.2022 12:43 Відповісти
Ведь не для себя старался.....для обчества! За его спиной такие глыбы !? Та и гроши смешные ,пару ночей в Буковеле...
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18.01.2022 12:53 Відповісти
 
 