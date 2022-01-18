Затримано посадовця "Укргазвидобування", який вимагав 600 тис. грн хабаря, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва на одержанні неправомірної вигоди викрито головного фахівця сектору закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування" (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, АТ "Укргазвидобування" уклало з підприємством ряд договорів щодо поставки спецодягу протягом 90 днів з дати їх укладання. Однак через обставини, які не залежали від підприємства, виконання умов договорів у встановлені строки виявилось неможливим.

Враховуючи це, та з метою належного виконання договірних зобов’язань, товариством на адресу АТ "Укргазвидобування" були направлені відповідні листи з проханням підписання додаткових угод до договорів з метою перенесення строків їх виконання.





"У свою чергу, посадовець АТ "Укргазвидобування" зустрівся із представником підприємства та повідомив, що за безперешкодне підписання додаткових угод та перенесення строків поставки продукції необхідно надати йому 600 тис. грн", - зазначають у прокуратурі.

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Крім того, повідомляється, що під час контролю за вчиненням злочину посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України після одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. гривень. Наразі вказаній особі повідомлено про підозру, тривають слідчі дії, спрямовані на дослідження всіх обставин злочину.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження працівників центрального апарату СБУ.