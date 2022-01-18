Задержан чиновник "Укргаздобычи", требовавший 600 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева на получении неправомерной выгоды разоблачен главный специалист сектора закупки материалов АО "Укргаздобыча" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Согласно материалам досудебного расследования, АО "Укргаздобыча" заключило с предприятием ряд договоров по поставке спецодежды в течение 90 дней с даты их заключения. Однако из-за обстоятельств, которые не зависели от предприятия, выполнение условий договоров в установленные сроки оказалось невозможным.

Учитывая это и с целью надлежащего выполнения договорных обязательств, обществом в адрес АО "Укргаздобыча" были направлены соответствующие письма с просьбой подписания дополнительных соглашений в договоры с целью перенесения сроков их выполнения.





"В свою очередь, чиновник АО "Укргаздобыча" встретился с представителем предприятия и сообщил, что за беспрепятственное подписание дополнительных соглашений и перенос сроков поставки продукции необходимо предоставить ему 600 тыс. грн", - отмечают в прокуратуре.

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Кроме того, сообщается, что при контроле за совершением преступления должностного лица задержали в порядке ст. 208 УПК РФ после получения первой части неправомерной выгоды в размере 400 тыс. гривен. В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении, продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств преступления.

Разоблачены правонарушения прокурорами совместно со следователями Подольского УП ГУ ЧП в г. Киеве при оперативном сопровождении работников центрального аппарата СБУ.