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Задержан чиновник "Укргаздобычи", требовавший 600 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева на получении неправомерной выгоды разоблачен главный специалист сектора закупки материалов АО "Укргаздобыча" (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева. 

Согласно материалам досудебного расследования, АО "Укргаздобыча" заключило с предприятием ряд договоров по поставке спецодежды в течение 90 дней с даты их заключения. Однако из-за обстоятельств, которые не зависели от предприятия, выполнение условий договоров в установленные сроки оказалось невозможным.

Учитывая это и с целью надлежащего выполнения договорных обязательств, обществом в адрес АО "Укргаздобыча" были направлены соответствующие письма с просьбой подписания дополнительных соглашений в договоры с целью перенесения сроков их выполнения.

Задержан чиновник Укргаздобычи, требовавший 600 тыс. грн взятки, - прокуратура 01
Задержан чиновник Укргаздобычи, требовавший 600 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

"В свою очередь, чиновник АО "Укргаздобыча" встретился с представителем предприятия и сообщил, что за беспрепятственное подписание дополнительных соглашений и перенос сроков поставки продукции необходимо предоставить ему 600 тыс. грн", - отмечают в прокуратуре.

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Кроме того, сообщается, что при контроле за совершением преступления должностного лица задержали в порядке ст. 208 УПК РФ после получения первой части неправомерной выгоды в размере 400 тыс. гривен. В настоящее время указанному лицу сообщено о подозрении, продолжаются следственные действия, направленные на исследование всех обстоятельств преступления.

Разоблачены правонарушения прокурорами совместно со следователями Подольского УП ГУ ЧП в г. Киеве при оперативном сопровождении работников центрального аппарата СБУ.

Задержан чиновник Укргаздобычи, требовавший 600 тыс. грн взятки, - прокуратура 03

взятка (6166) Киев (25577) прокуратура (5020) Укргаздобыча (150)


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Топ комментарии
+2
100% його за демпінг затримали!
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18.01.2022 11:42
+2
Шо там з братом Єрмака - вже сидить?
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18.01.2022 11:44
+2
І нафіг той газ видобувати, не дивно що видобуток газу падає...
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18.01.2022 11:45
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100% його за демпінг затримали!
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18.01.2022 11:42 Ответить
Шо там з братом Єрмака - вже сидить?
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18.01.2022 11:44 Ответить
сидит, в ресторане Ишак
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18.01.2022 11:50 Ответить
а шо з Трухановим?
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18.01.2022 12:06 Ответить
І нафіг той газ видобувати, не дивно що видобуток газу падає...
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18.01.2022 11:45 Ответить
такое уже впечатление что любого высокопосадовця можно задерживать на перёд до ещё совершения преступления .так как он по любому его совершит.... наопережение для профилактики...хаха . вот падлы уже уже все взяточники и вымогатели....((
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18.01.2022 12:00 Ответить
больше чем уверен и тебя туда поставь - лопатой грести, и за мешками бегать не будешь успевать.. все в сломанном и вскормленном жажде денег в стране, в которой 80 % населения на грани бедности.... среднего класса нет - есть богатство и кутеж и есть бедность и поиск средств к сществованию себя, семьи и детей...
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18.01.2022 12:05 Ответить
я считаю расстрелять по законам военного времени! другим не повадно, работал над ослаблением Украины в газовом плане перед лицом коварнейшого безумного врага - россии!
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18.01.2022 12:08 Ответить
Писаки - "задержали в порядке ст. 208 УПК РФ " - читайте, что написали.
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18.01.2022 12:15 Ответить
208 УПК РФ)...
По чьим законам живёт редакция цензора?
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18.01.2022 12:16 Ответить
мелковато
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18.01.2022 12:43 Ответить
Ведь не для себя старался.....для обчества! За его спиной такие глыбы !? Та и гроши смешные ,пару ночей в Буковеле...
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18.01.2022 12:53 Ответить
 
 