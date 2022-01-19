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Ексзаступниця міністра соцполітики та ексчиновниця КМДА організували схему вимагання грошей у Київському дитячому діагностичному центрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила корупційну схему незаконного збагачення, яка діяла в Київському міському дитячому діагностичному центрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє преслужба ГУ СБ України у м. Києві та Київській області у фейсбуці.

До схеми причетні колишня топчиновниця КМДА, громадські діячі і ексзаступниця міністра соціальної політики України.

За попередньою інформацією, зловмисники займалися вимаганням коштів від співробітників установи. До протиправної діяльності вони залучили керівницю Центру та понад 10 осіб медперсоналу.

Щотижня співробітники діагностичного центру були зобов’язані платити відсотки з:

- лікування та надання медичних послуг в установі поза офіційним обліком;

- неофіційної винагороди за лікарські послуги від пацієнтів;

- невжиття заходів дисциплінарного впливу та не звільнення з роботи співробітників;

- сум, отриманих від орендаторів за понаднормове використання площ;

- прибутку від закупівлі товарів та послуг у підконтрольних постачальників за завищеними цінами;

- коштів, сплачених за внесення неправдивих відомостей до медичної інформаційної системи "Helsi" (щодо вакцинації осіб від COVID-19 без фактичного проведення вакцинації).

За оперативними даними, схема діяла понад 8 місяців.

Правоохоронці затримали директорку Київського міського дитячого діагностичного центру під час отримання від підлеглої чергового тижневого платежу у сумі 30 тис. грн.

Раніше задокументували отримання нею 24 тис. грн за не звільнення з роботи працівника медзакладу за надуманими підставами.

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У ході обшуків, проведених за місцем роботи та мешкання зловмисників, виявлено та вилучено:

- записи із чорновою бухгалтерією;

- банківські картки, через які проводилися розрахунки;

- грошові, ймовірно отримані протиправно.

Наразі директорці та лікарю діагностичного центру, ексраднику заступника голови КМДА з питань самоврядних повноважень та колишньому заступнику міністра соціальної політики України з питань євроінтеграції повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.

Ексзаступниця міністра соцполітики та ексчиновниця КМДА організували схему вимагання грошей у Київському дитячому діагностичному центрі, - СБУ 01
Ексзаступниця міністра соцполітики та ексчиновниця КМДА організували схему вимагання грошей у Київському дитячому діагностичному центрі, - СБУ 02
Ексзаступниця міністра соцполітики та ексчиновниця КМДА організували схему вимагання грошей у Київському дитячому діагностичному центрі, - СБУ 03
Ексзаступниця міністра соцполітики та ексчиновниця КМДА організували схему вимагання грошей у Київському дитячому діагностичному центрі, - СБУ 04
Ексзаступниця міністра соцполітики та ексчиновниця КМДА організували схему вимагання грошей у Київському дитячому діагностичному центрі, - СБУ 05
Ексзаступниця міністра соцполітики та ексчиновниця КМДА організували схему вимагання грошей у Київському дитячому діагностичному центрі, - СБУ 06
Фото: сайт СБУ

Ексзаступниця міністра соцполітики та ексчиновниця КМДА організували схему вимагання грошей у Київському дитячому діагностичному центрі, - СБУ 07

КМДА (2372) корупція (4689) СБУ (12857)


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Очень много медиков свои злоупотребления и вымогательства прикрывают благородством профессии и "бесконечным плачем" о маленьких зарплатах.
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19.01.2022 11:31 Відповісти
Майбутній кандидат у міністерки...
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19.01.2022 11:32 Відповісти
А вчера я в Днепре маме скорую вызывал!!! Давление за 200 поднялось!!! Спасибо огромное - Быстро приехали , накололи , поговорили!!!
Спасибо врачи!!!! Спасибо!!!!!
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19.01.2022 12:07 Відповісти
Да к сожалению с этим сталкиваются все. Большинство врачей берёт и берёт по многу… я одного своего одноклассника по Киевской школе, за пивком, стыдил за это, напоминая емуклятву Гиппократа, которую тот принимал ещё в мединституте, на что он мне ответил - клятвой сыт не будешь! И начал мне рассказывать сколько врачи на Западе получают… я с ним тогда поругался и сказал ему - ну и что ж ты тогда тут сидишь? вали на Запад или в Израиль и попробуй там свой диплом врача подтвердить (а это в развитых странах сделать очень трудно + отличное/хорошее знание английского или в Израиле иврита), это тут ты перед лохами щёки надуваешь!!! Короче разругались мы в пух и прах!
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19.01.2022 12:26 Відповісти
Так побори в лікарнях - це жахливо! Але ще гірше те, що навіть вимагаючі непомірні "подяки" з пацієнтів "лікарі" не здатні вилікувати людину!
І так, я за суворе покарання таких "лікарів"! І ще за широке висвітлення їх діяльності, щоб їх призвища і обличчя були всім відомі, а не так як тут у статті - невідомо про кого пишуть!
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19.01.2022 12:48 Відповісти
Вот же нелюдь... Упыри!
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19.01.2022 13:14 Відповісти
 
 