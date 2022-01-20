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Зеленський прибув із візитом до Польщі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента. 

Як зазначається, президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції "Вісла".

Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів.

"Основною темою залишається питання безпеки" - резюмували в ОПУ.

Зеленський прибув із візитом до Польщі 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Дуда 20-21 січня проведуть консультації у Польщі: Обговорять безпекову ситуацію в регіоні

Зеленський прибув із візитом до Польщі 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) Польща (8540) Дуда Анджей (777) Офіс Президента (2027)


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Топ коментарі
+18
Боже, бережи Польщу, це ж бідоносець
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20.01.2022 13:47
+17
Заголовки польских газет:
"вовку та ленку - попердолило в Польше"
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20.01.2022 13:44
+17
Дурне поїхало в турне...
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20.01.2022 13:51
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Свіжий сніжок.))
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20.01.2022 13:42 Відповісти
Заголовки польских газет:
"вовку та ленку - попердолило в Польше"
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20.01.2022 13:44 Відповісти
Боже, бережи Польщу, це ж бідоносець
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20.01.2022 13:47 Відповісти
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20.01.2022 13:55 Відповісти
Бідоносець, ну і якого ти туди поїхав. Поляки ще не відійшли від потужного урагану, що накрив країну. З твоєю вдачею, повінь, землетрус або інше стихійне лихо вдарить по Польщі. Тут і до гадалки не ходи.
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20.01.2022 13:47 Відповісти
Ого! Какую харю наел Зельцман.
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20.01.2022 13:47 Відповісти
за мороженной скумбрией поехал ?
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20.01.2022 13:49 Відповісти
.. поїхало нещасне ганьбити Україну..!! Зараз намеле такого...що на голову не налізе. Але достеменно відомо у Польщі..як і повсюди...що президент України звичайний дурень. І тут нічого не зробиш!
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20.01.2022 13:49 Відповісти
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
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20.01.2022 14:06 Відповісти
Польша закупила для своей армии больше тысячи дронов-камикадзе. Вовка закупил у Рашки и Китая художественной литературы и другой макулатуры на 9 млрд грн. Вовка, поучись у поляков как Родину защищать а не просить мира.
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20.01.2022 13:50 Відповісти
Дурне поїхало в турне...
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20.01.2022 13:51 Відповісти
Что хорошего в молодости президентов - так это желание попутешествовать. Остальное как получится...
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20.01.2022 13:52 Відповісти
Під час візиту для України надважливо, щоб припіздєнт "нє взбалтнул лішнєво", а краще, мовчав.
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20.01.2022 13:54 Відповісти
Порох там все порішав, а тепер і воно припхалось туди на готове

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20.01.2022 13:57 Відповісти
Дурне дурному.
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20.01.2022 14:02 Відповісти
Так йому ж цікаво. А що там порішаєм.
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20.01.2022 15:43 Відповісти
Колись ввели у обіг вираз "театр одного актора" - це коли актор в єдиній особі зображав міні-спектакль (Райкін Карцев Жванецький) Тепер у нас вже буде "театр одного клоуна" - "ГоловБлазня" вивели з наркотичного кумару і повезли з гастролями в Європу! А коли вже він і з кумару виходить перестане то буде "зоопарк однієї зеленої макаки"
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20.01.2022 14:01 Відповісти
Тьху,пля... Знову позоритись поїхав.
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20.01.2022 14:11 Відповісти
Молодчина Президент!!!
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20.01.2022 14:13 Відповісти
випхайте його взад, воно і Україні не потрібно, а Польщі так зовсім...
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20.01.2022 14:16 Відповісти
Дещіца - лапочка
Как он выдал под посольством раши « хутин- ****!!!»
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20.01.2022 14:17 Відповісти
Если бы все дипломаты Украины пели « хутин ****», то ВВП раши рухнуло бы за неделю в тартарары. И на армию у них бы денег не осталось .

москаляку на Гиляку !!!
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20.01.2022 14:19 Відповісти
це саме те за шо я обожнюю жінок - вони піснями все вирішать!
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20.01.2022 14:27 Відповісти
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20.01.2022 14:38 Відповісти
Ага! І втратив можливість стать міністром закордонних справ України! Дипломат на те і дипломат щоб вміть вилізти з ситуацій коли прямої відповіді дать чи прямої дії вчинить не можна!
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20.01.2022 14:34 Відповісти
Так неизвестно был бы он при Порошенко министром Там назначались совсем другие . Каждая метла по своему метёт .
Зато вошёл в историю Украины как патриот и смелый украинец .
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20.01.2022 14:39 Відповісти
Якраз він і планувався! Але ота "виходка" все змінила - він сам себе призначив "персоною нон грата" у стосунках з країною главу якої публічно образив І як йому потім зустрічаться було-б з офіційними особами цієї країни? Подібні "ляпсуси" бували і в іші часи - але дуже рідко бо призводили не тільки до дипломатичних скандалів але й до воєн!
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20.01.2022 15:04 Відповісти
изменился. дорожку, как мы видим, к трапу не заказал ))
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20.01.2022 14:17 Відповісти
Вопрос трудоустройства граждан решает.
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20.01.2022 14:17 Відповісти
Клоун вообще думает начинать работать??? Этот бездельник мао того, что из внутренних отпусков и отдыхов не вылазит, он за казенный счет по миру катается...
По скайпу мог поговорить, а сэкономленые на поездке миллионы армии отдать.
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20.01.2022 14:20 Відповісти
Поїхав на заробітки....Всі гроші в Буковелі потратив і скумбрія дешева закінчилась...Якщо побачите Зєлю в Бедронці, дайте йому в морду будь ласка.... Дякую!
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20.01.2022 14:28 Відповісти
Та воно ж не президент (і ніколи ним не було) - так тільки на халяву катається, щоб потім було що згадати, коли "сяде" за зраду.
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20.01.2022 14:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM он ещё танцует? (с)
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20.01.2022 14:52 Відповісти
@GrishaSilence





Земленский прилетел в Польшу на самолете Ан-148-100В, который, по апрельскому указу найвеличнішого, должны были передать в распоряжение Міністерства Оборони України.

Умывайтесь божьей росой, не стесняйтесь.

P.S.
До цього випадку преЗедент використовув цей самий літак для перельоту в Брюссель.
Дуже зручно. Вчергове відпіарився з "передачею" літака ВСУ, користується ним сам, а платить за обслуговування літака міністерство оборони?
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20.01.2022 15:02 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №154/2021

Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами

З метою впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та підвищення ефективності використання державного майна постановляю:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами щодо передачі літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України.

2. Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності, зазначених у статті 1 цього Указу, з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 квітня 2021 року
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20.01.2022 15:05 Відповісти
Дурне поїхало в турне... а де Лєнка?
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20.01.2022 15:03 Відповісти
Погналася у супермаркет за скумбрією
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20.01.2022 15:41 Відповісти
Лєнка пєрєсєлєнка з папамамой оформлює субсидію на сейшелах.
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20.01.2022 15:46 Відповісти
О господи взяв би його хтось за ніжки та ує бав об асфальт голівонькою, щоб оце воно недоношене більше ніколи не ганьбило нашу неньку.
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20.01.2022 15:34 Відповісти
А Вовка то в броніку. Сміливий, чортяка.
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20.01.2022 15:48 Відповісти
польские макароны по 13 грн в атб агонь
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20.01.2022 15:58 Відповісти
 
 