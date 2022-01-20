Зеленський прибув із візитом до Польщі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції "Вісла".

Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів.

"Основною темою залишається питання безпеки" - резюмували в ОПУ.

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