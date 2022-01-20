Зеленський прибув із візитом до Польщі. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, президент Республіки Польща Анджей Дуда прийматиме українського колегу у державній резиденції "Вісла".
Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів.
"Основною темою залишається питання безпеки" - резюмували в ОПУ.
Топ коментарі
+18 Andy Tiger
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"вовку та ленку - попердолило в Польше"
Как он выдал под посольством раши « хутин- ****!!!»
москаляку на Гиляку !!!
Зато вошёл в историю Украины как патриот и смелый украинец .
По скайпу мог поговорить, а сэкономленые на поездке миллионы армии отдать.
Земленский прилетел в Польшу на самолете Ан-148-100В, который, по апрельскому указу найвеличнішого, должны были передать в распоряжение Міністерства Оборони України.
Умывайтесь божьей росой, не стесняйтесь.
P.S.
До цього випадку преЗедент використовув цей самий літак для перельоту в Брюссель.
Дуже зручно. Вчергове відпіарився з "передачею" літака ВСУ, користується ним сам, а платить за обслуговування літака міністерство оборони?
Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами
З метою впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та підвищення ефективності використання державного майна постановляю:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами щодо передачі літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України.
2. Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності, зазначених у статті 1 цього Указу, з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
9 квітня 2021 року