Зеленский прибыл с визитом в Польшу. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции "Висла".
Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов.
"Основной темой остается вопрос безопасности" – резюмировали в ОПУ.
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"вовку та ленку - попердолило в Польше"
Как он выдал под посольством раши « хутин- ****!!!»
москаляку на Гиляку !!!
Зато вошёл в историю Украины как патриот и смелый украинец .
По скайпу мог поговорить, а сэкономленые на поездке миллионы армии отдать.
Земленский прилетел в Польшу на самолете Ан-148-100В, который, по апрельскому указу найвеличнішого, должны были передать в распоряжение Міністерства Оборони України.
Умывайтесь божьей росой, не стесняйтесь.
P.S.
До цього випадку преЗедент використовув цей самий літак для перельоту в Брюссель.
Дуже зручно. Вчергове відпіарився з "передачею" літака ВСУ, користується ним сам, а платить за обслуговування літака міністерство оборони?
Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами
З метою впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та підвищення ефективності використання державного майна постановляю:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами щодо передачі літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України.
2. Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності, зазначених у статті 1 цього Указу, з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
9 квітня 2021 року