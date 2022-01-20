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Зеленский прибыл с визитом в Польшу. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. 

Как отмечается, президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции "Висла".

Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов.

"Основной темой остается вопрос безопасности" – резюмировали в ОПУ.

Зеленский прибыл с визитом в Польшу 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Дуда 20-21 января проведут консультации в Польше: Обсудят ситуацию в регионе

Зеленский прибыл с визитом в Польшу 02

Зеленский Владимир (20525) Польша (8441) Дуда Анджей (761) Офис Президента (1800)


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Топ комментарии
+18
Боже, бережи Польщу, це ж бідоносець
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20.01.2022 13:47
+17
Заголовки польских газет:
"вовку та ленку - попердолило в Польше"
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20.01.2022 13:44
+17
Дурне поїхало в турне...
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20.01.2022 13:51
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Свіжий сніжок.))
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20.01.2022 13:42 Ответить
Заголовки польских газет:
"вовку та ленку - попердолило в Польше"
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20.01.2022 13:44 Ответить
Боже, бережи Польщу, це ж бідоносець
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20.01.2022 13:47 Ответить
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20.01.2022 13:55 Ответить
Бідоносець, ну і якого ти туди поїхав. Поляки ще не відійшли від потужного урагану, що накрив країну. З твоєю вдачею, повінь, землетрус або інше стихійне лихо вдарить по Польщі. Тут і до гадалки не ходи.
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20.01.2022 13:47 Ответить
Ого! Какую харю наел Зельцман.
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20.01.2022 13:47 Ответить
за мороженной скумбрией поехал ?
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20.01.2022 13:49 Ответить
.. поїхало нещасне ганьбити Україну..!! Зараз намеле такого...що на голову не налізе. Але достеменно відомо у Польщі..як і повсюди...що президент України звичайний дурень. І тут нічого не зробиш!
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20.01.2022 13:49 Ответить
С 2019 года мир приобрёл новую геополитическую конфигурацию - он делится на страны, где Зеленский уже опозорился, и куда ещё не доехал…
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20.01.2022 14:06 Ответить
Польша закупила для своей армии больше тысячи дронов-камикадзе. Вовка закупил у Рашки и Китая художественной литературы и другой макулатуры на 9 млрд грн. Вовка, поучись у поляков как Родину защищать а не просить мира.
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20.01.2022 13:50 Ответить
Дурне поїхало в турне...
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20.01.2022 13:51 Ответить
Что хорошего в молодости президентов - так это желание попутешествовать. Остальное как получится...
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20.01.2022 13:52 Ответить
Під час візиту для України надважливо, щоб припіздєнт "нє взбалтнул лішнєво", а краще, мовчав.
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20.01.2022 13:54 Ответить
Порох там все порішав, а тепер і воно припхалось туди на готове

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20.01.2022 13:57 Ответить
Дурне дурному.
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20.01.2022 14:02 Ответить
Так йому ж цікаво. А що там порішаєм.
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20.01.2022 15:43 Ответить
Колись ввели у обіг вираз "театр одного актора" - це коли актор в єдиній особі зображав міні-спектакль (Райкін Карцев Жванецький) Тепер у нас вже буде "театр одного клоуна" - "ГоловБлазня" вивели з наркотичного кумару і повезли з гастролями в Європу! А коли вже він і з кумару виходить перестане то буде "зоопарк однієї зеленої макаки"
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20.01.2022 14:01 Ответить
Тьху,пля... Знову позоритись поїхав.
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20.01.2022 14:11 Ответить
Молодчина Президент!!!
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20.01.2022 14:13 Ответить
випхайте його взад, воно і Україні не потрібно, а Польщі так зовсім...
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20.01.2022 14:16 Ответить
Дещіца - лапочка
Как он выдал под посольством раши « хутин- ****!!!»
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20.01.2022 14:17 Ответить
Если бы все дипломаты Украины пели « хутин ****», то ВВП раши рухнуло бы за неделю в тартарары. И на армию у них бы денег не осталось .

москаляку на Гиляку !!!
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20.01.2022 14:19 Ответить
це саме те за шо я обожнюю жінок - вони піснями все вирішать!
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20.01.2022 14:27 Ответить
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20.01.2022 14:38 Ответить
Ага! І втратив можливість стать міністром закордонних справ України! Дипломат на те і дипломат щоб вміть вилізти з ситуацій коли прямої відповіді дать чи прямої дії вчинить не можна!
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20.01.2022 14:34 Ответить
Так неизвестно был бы он при Порошенко министром Там назначались совсем другие . Каждая метла по своему метёт .
Зато вошёл в историю Украины как патриот и смелый украинец .
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20.01.2022 14:39 Ответить
Якраз він і планувався! Але ота "виходка" все змінила - він сам себе призначив "персоною нон грата" у стосунках з країною главу якої публічно образив І як йому потім зустрічаться було-б з офіційними особами цієї країни? Подібні "ляпсуси" бували і в іші часи - але дуже рідко бо призводили не тільки до дипломатичних скандалів але й до воєн!
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20.01.2022 15:04 Ответить
изменился. дорожку, как мы видим, к трапу не заказал ))
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20.01.2022 14:17 Ответить
Вопрос трудоустройства граждан решает.
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20.01.2022 14:17 Ответить
Клоун вообще думает начинать работать??? Этот бездельник мао того, что из внутренних отпусков и отдыхов не вылазит, он за казенный счет по миру катается...
По скайпу мог поговорить, а сэкономленые на поездке миллионы армии отдать.
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20.01.2022 14:20 Ответить
Поїхав на заробітки....Всі гроші в Буковелі потратив і скумбрія дешева закінчилась...Якщо побачите Зєлю в Бедронці, дайте йому в морду будь ласка.... Дякую!
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20.01.2022 14:28 Ответить
Та воно ж не президент (і ніколи ним не було) - так тільки на халяву катається, щоб потім було що згадати, коли "сяде" за зраду.
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20.01.2022 14:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S2PTxdqLIrM он ещё танцует? (с)
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20.01.2022 14:52 Ответить
@GrishaSilence





Земленский прилетел в Польшу на самолете Ан-148-100В, который, по апрельскому указу найвеличнішого, должны были передать в распоряжение Міністерства Оборони України.

Умывайтесь божьей росой, не стесняйтесь.

P.S.
До цього випадку преЗедент використовув цей самий літак для перельоту в Брюссель.
Дуже зручно. Вчергове відпіарився з "передачею" літака ВСУ, користується ним сам, а платить за обслуговування літака міністерство оборони?
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20.01.2022 15:02 Ответить
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №154/2021

Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами

З метою впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та підвищення ефективності використання державного майна постановляю:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони України та Державного управління справами щодо передачі літака Ан-148-100В (заводський номер 01-09) і вертольота Мі-8МТВ-1 (заводський номер 804М01), що перебувають в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства оборони України.

2. Кабінету Міністрів України та Державному управлінню справами забезпечити передачу в установленому порядку об'єктів державної власності, зазначених у статті 1 цього Указу, з управління Державного управління справами до сфери управління Міністерства оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 квітня 2021 року
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20.01.2022 15:05 Ответить
Дурне поїхало в турне... а де Лєнка?
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20.01.2022 15:03 Ответить
Погналася у супермаркет за скумбрією
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20.01.2022 15:41 Ответить
Лєнка пєрєсєлєнка з папамамой оформлює субсидію на сейшелах.
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20.01.2022 15:46 Ответить
О господи взяв би його хтось за ніжки та ує бав об асфальт голівонькою, щоб оце воно недоношене більше ніколи не ганьбило нашу неньку.
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20.01.2022 15:34 Ответить
А Вовка то в броніку. Сміливий, чортяка.
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20.01.2022 15:48 Ответить
польские макароны по 13 грн в атб агонь
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20.01.2022 15:58 Ответить
 
 