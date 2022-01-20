Зеленский прибыл с визитом в Польшу. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции "Висла".

Главы государств проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов.

"Основной темой остается вопрос безопасности" – резюмировали в ОПУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Дуда 20-21 января проведут консультации в Польше: Обсудят ситуацию в регионе