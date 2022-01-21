Студент "замінував" криворізький коледж за допомогою спецслужб РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривому Розі затримали студента, який за допомогою російських спецслужб зробив неправдиве повідомлення про мінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Псевдомінером виявився студент іншого місцевого коледжу, який замовив мінування в адміністратора одного з російськдмініих закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ. Наразі такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні", - йдеться в повідомленні.

Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу. Автор повідомлення представився "російським терористом" і вимагав 250 тис. грн викупу, "щоб теракту не сталося".

Правоохоронці відразу провели необхідні перевірки і не виявили жодних вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу.

Завдяки фаховим розшуковим заходам співробітники СБУ оперативно встановили особу псевдомінера і затримали його. Свій вчинок він мотивував тим, що бажав аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності") Кримінального кодексу України.

