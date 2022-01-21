УКР
Студент "замінував" криворізький коледж за допомогою спецслужб РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривому Розі затримали студента, який за допомогою російських спецслужб зробив неправдиве повідомлення про мінування Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Псевдомінером виявився студент іншого місцевого коледжу, який замовив мінування в адміністратора одного з російськдмініих закритих телеграм-чатів, що керується спецслужбами РФ. Наразі такі чати, що надають "послуги" з організації псевдомінувань, використовуються країною-агресором як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні", - йдеться в повідомленні.

Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу. Автор повідомлення представився "російським терористом" і вимагав 250 тис. грн викупу, "щоб теракту не сталося".

Правоохоронці відразу провели необхідні перевірки і не виявили жодних вибухових предметів та речовин у приміщенні навчального закладу.

Завдяки фаховим розшуковим заходам співробітники СБУ оперативно встановили особу псевдомінера і затримали його. Свій вчинок він мотивував тим, що бажав аби коледж було переведено на дистанційну форму навчання.

У зловмисника вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування з адміністратором телеграм-чату.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності") Кримінального кодексу України.

Також читайте: У Кривому Розі "замінували" усі школи

+27
Дебил недоразвитый, может пару лет в колонии и пойдут на пользу перевоспитания
21.01.2022 13:20 Відповісти
+17
отпустите!
вдруг это следующий преЗЕдент!
21.01.2022 13:20 Відповісти
+16
.....95-й квартальний......
21.01.2022 13:19 Відповісти
.....95-й квартальний......
21.01.2022 13:19 Відповісти
нє цe тiкток-покoлiння
21.01.2022 15:44 Відповісти
Кастрировать
21.01.2022 13:20 Відповісти
отпустите!
вдруг это следующий преЗЕдент!
21.01.2022 13:20 Відповісти
Я вижу что Кривой Рог богат на разнообразные недоразумения. Уже не в первый раз его обитатели отличаются умом и сообразительностью...
21.01.2022 13:36 Відповісти
Дебил недоразвитый, может пару лет в колонии и пойдут на пользу перевоспитания
21.01.2022 13:20 Відповісти
не допоможе, паспорт негромадянина на все нікчемне життя цього покидька було б більш ефективне
21.01.2022 13:36 Відповісти
это ещё что за тенденция? Типа чёрные и белые корридоры, разные документы для разных групп людей? Апартеид, слышали?
21.01.2022 14:25 Відповісти
Совпадение?Кривой Рог.Спецслужбы засРашки.
21.01.2022 13:25 Відповісти
10 лет надо дать за такое.
21.01.2022 13:26 Відповісти
А я б його перекваліфікував сапером і на розмінування. Щоб старався
21.01.2022 13:29 Відповісти
ясно.... а чего таких животных сразу же не призывают в армию спрашивается...? и вообще я не могу понять как работают военкоматы,(хотя естественно я всё понимаю....) все парни призывного возраста артисты так сказать танцоры и певци, всякие мрази блогеры мажорные....а их тысячи!!!! ни кто из них не был в армии...НИКТО! может у них плоскостопие у всех..... так я лично при совке с ним блин служил....((куда смотрят компитентные службы..... ясно что отмазываются все от армии...а кто и через кровать....
21.01.2022 13:26 Відповісти
кому такой "засланный казачок" в ВСУ нужен
21.01.2022 13:33 Відповісти
А Вы хотели бы такого имбицила себе в подчиненные?
21.01.2022 13:34 Відповісти
я в армии не был, но полагаю он бы у меня был пришвартован к мытью туалетов на постоянной основе, и не ради извевательства, а чтобы он там туалеты минировал, а не пытался там по телеграммам москалей звать.
21.01.2022 14:26 Відповісти
а вы что думаете там таких нет...? ещё и по хуже..... военные такие же люди как и все люди население страны.... все разные... вы что не читаете новости...? всякого разного добра хватает и там как на гражданке...ведь изначально все гражданские .а потом уже и военные... так что....
21.01.2022 14:35 Відповісти
Я не думаю, я знаю сколько геморроя такие имбецилы приносят своему начальству и сослуживцам. Поэтому и задал вопрос теоретику советских времен "надо в армию отправить, пусть перевоспитывают".
21.01.2022 14:52 Відповісти
Цей студент - майбутній АпАлчЄнець. При нагоді. Зробіть його "обмінним матеріалом".
21.01.2022 13:28 Відповісти
Пальцы рубить надо, чтобы по клавиатуре кнепать не мог.
21.01.2022 13:31 Відповісти
Абалдуй - из квартальной подворотни... на шо дурачЬОк надеялся.
21.01.2022 13:33 Відповісти
подвесить руснявого на проводе роутера
21.01.2022 13:34 Відповісти
кастрировать - досить.
21.01.2022 13:35 Відповісти
На глубине 5 км испытали яо, а дурачЬОк подумал , шо хутя пошел в наступление.
21.01.2022 13:35 Відповісти
Спасибо жители Кривбасса…
21.01.2022 13:39 Відповісти
Вот так они и школы минируют.
А видео им нужно для идентификации полиции и наших спецслужб? Как работают и реагируют?
Боже, какой моральный урод, этот студент и его друзья. Он же там пишите, что ОНИ отошли, значит он не один снимал видосик!
21.01.2022 13:46 Відповісти
Руки зв'язать,тротилову шашку в зад і підпалить,якщо зубами витягне- одпустить!
21.01.2022 13:49 Відповісти
Подождите, он ещё президентом станет😂😂
21.01.2022 13:58 Відповісти
Лупіть 500 тис.гривень штрафу , конфіскацію майна і 10-ку тюрми . Нехай шиє рукавиці поки не сплатити весь штраф 🤣🤣🤣
21.01.2022 14:11 Відповісти
ну надо что-то делать с этими идиотами, например отправлять на общественные работы или слать ***** в рашку, выдворять.
21.01.2022 14:11 Відповісти
21.01.2022 14:11 Відповісти
PHP не так уж и лёгк, он и для многих талантливых людей недоступен, а тут ещё про одарённых имебилов-программистов пишут. Не верится.
21.01.2022 14:30 Відповісти
Как то нетрудно догадаться, кто это такие "талантливые люди", для которых РНР "недоступен"....)))
21.01.2022 15:35 Відповісти
Тепер йому надовго забезпечена дистанційка)))
21.01.2022 14:27 Відповісти
Теперь отправится индивидуально на дистанционку
21.01.2022 14:30 Відповісти
Розраховуватись з ФСБ відосиками це так по "зеленому" так по **************. Зебіли ви це разом зробили!
21.01.2022 15:12 Відповісти
Я смотрю там, в Кривом, одни вундеркинды...
21.01.2022 15:20 Відповісти
Показательно наказать, чтобы другим было не повадно! По максималке, чтобы сидел!
Всю родню проверить на теневой бизнес, на неуплату налогов, в общем пройтись по полной программе! Написать статьи,показать по ТВ и распространить!
21.01.2022 16:23 Відповісти
По всій відповідальності притягнути!
21.01.2022 16:57 Відповісти
Оперативно спрацювали, трохи посидить, наступний раз такого робити не буде))))
21.01.2022 19:58 Відповісти
Ох, ці Російське недослужби, коли вже українців залишать в спокої.
21.01.2022 20:11 Відповісти
СБУшники молодці, оперативно зреагували, респект
21.01.2022 20:28 Відповісти
тик токарь 6го разряда
23.01.2022 16:27 Відповісти
 
 