Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Глави держави.
Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.
У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і курсанти вищих військових навчальних закладів.
Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля однойменної залізничної станції (між Бахмачем і Ніжином). Українські сили налічували близько тисячі осіб і складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва ("Курінь смерті").
Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тис. солдатів та балтійських матросів, а безпосередню участь у бою взяли до 3 тис. осіб.
Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі.
Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати ворога могли сягати до 1500 убитих і поранених.
Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук ворога, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі.
У 1918 році за рішенням Центральної Ради тіла полеглих у бою під Крутами вояків-студентів урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві.
Пам'ятник Героям Крут на Аскольдовій могилі виконано у формі гранітного хреста з тризубом. На ньому розміщено цитату з Євангелія від Йоана "Найбільша любов – життя покласти за друзів".
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От ви бачите там "хамське яєчко"? Ні? І я ні. А воно є.
- Так! Я не понял - почему не звучит перевод моего выступления на пресс-конференции для иностранных журналистов?
- В.О. ! Вже третій перекладач застрелився від безпорадності в спробах перекласти ваші слова!
Выводят наркологи Захарченко в очередной раз из запоя. Более-менее «очухавшись», спрашивает врача:
- Доктор, чего я на этот раз натворил?
- Да-а-а…, нажрались вы с Эдиком Басуриным «на пару», славно… Басурину привиделось кровавое жертвоприношение Перуну, совершённое «укропами», а вас на державотворчество потянуло, как Ленина в 1917м. Тот забрался на броневик и начал какую-то «хрень» нести про мировую революцию, а Вы - о создании какой-то «Малороссии»…
- Ффу-у-у… Пора с пьянками «завязывать… Так и до «зелёных чертей» и «мух с глазами человечьими» допиться можно…
с паганой овцы...
- Отаман Орел-Гальчевський.
-да
- а жизнь за родину отдаш?
-нет!
-А почему?
-а кто тогда родину любить будет?
і нехай их крутить від Крут.
Водночас президент України Леонід Кравчук наголосив: "Цей акт має нагадати усім, що Україна веде свій родовід, свою політичну, державницьку біографію від історичних часів, які надають силу і велич нашому народові, - від часів Київської Русі, Козацько-Гетьманської держави й Української Народної Республіки".
На мою думку, президент, парламент та уряд мають виявити політичну волю, й ухвалити відвідний політико-правовий акт.
У разі його прийняття Україна, по-перше, зафіксувала б період існування так званої Української Радянської Соціалістичної Республіки у складі СРСР як окупаційний, з усіма політико-правовими наслідками, які з цього випливають.
У цей контекст вкладається ухвалений Верховною Радою закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", який можна було б удосконалити під кутом зору не лише декомунізації суспільства, але й передусім його "дерадянізації";
по-друге, підтвердила б свій європейський статус, адже таким, або подібним шляхом проголошували і утверджували свою національну державність балтійські країни - Литва, Латвія та Естонія, які на сьогодні перебувають в ЄС та НАТО і змогли досягти цього успіху завдяки тому, що різко розірвали зі своїм окупаційним минулим;
по-третє, змогла б віднайти додатковий аргумент, що свідчить про національно-визвольний характер російсько-української війни на Донбасі, яка у світлі спадкоємництва з УНР постає війною за повну деокупацію українських земель, збереження їх суверенності і соборності. Відтак, вже ні в кого не виникатиме питань щодо номінації агресора. В очах світового співтовариства він однозначно трактуватиметься як окупант, війна проти якого завжди була і залишатиметься священною.
Врешті, Українська держава виконає обіцянки, які на зорі новітньої державності давалися лідерам УНР в екзилі, яких уже, на жаль, з нами немає, але пам'ять про яких зобов'язує це зробити.
Коли Україна має проголосити свою спадкоємність з УНР? Найпростіша і найправильніша відповідь - якнайскоріше. Проте, це можна було б зробити 24 серпня на День Незалежності, або 1 грудня, в річницю Всеукраїнського референдуму, який підтвердив доленосне рішення Верховної Ради.
Зеленському дуже хотілося щось запустити в космос на ракеті Ілона Маска і його слухняний уряд дав $2 мільйони на запуск вітчизняного супутника. Скільки коштував сам супутник «Січ-2-30» ще треба з'ясувати, але мегаломанія з клептоманією команди найвеличнішого дозволяє припустити, що не ало.
Два тижні тому Зеленський радісно повідомив, що супутник на орбіті і зв'язок з ним є. Ура, шампанське, відос. Проте, за кілька днів зв'язок зник. Що таке? Почали розбиратись. Виявилося, що сонячні батареї прикрутили на сторону, протилежну від сонця.
Я не буду про криворуких і наслідки синергії дурнів. Це зрозуміло. Але гроші, які можна було витратити, наприклад, на ракетну програму ЗСУ, викинули в порожнечу. Ваші гроші, платників податків. Тому, коли будете чути від Зеленського про черговий космодром, мільярд дерев чи диснейленд під Одесою, просто згадуйте цю історію. І те, скільки може вам коштувати чергова «мєчта ідіота».
Владимир Арьев
Да, спочатку Маск напружився - такого одоробла в стилі радянських 90-х у космосі давно не бачили.
Байден з Макроном в 2019 теж спочатку причманіли - такого балабола в світовій політиці не було з часів Хрущова.Із запущеним на орбіту 13 січня українським супутником Січ-2-1 ("Січ-2-30") досі не вдалося встановити стійкий зв'язок", - заявила днями пресслужба КБ "Південне".
І Маск, і Байден з Макроном довго прислухалися, зв'язок був нестійкий. Вдалося почути лише, що сигнали і спутник, і гарант видають однакові: пі-пі-пі.Батарейки сіли.Так що наразі ми самі. Байден, НАТО, Space-X, не нагнітайте паніку і не заважайте нашим трошки дефективним виробам в космосі й в політиці йти своїм мало кому зрозумілим курсом. " https://blogs.pravda.com.ua/authors/lucenko/61f4cf6de4f7e/ Пресконференція Гаранта і його Супутник
Добровільно пішли назустріч набагато сильнішому ворогу.
Героям слава.
Посіпакам кремля ганьба.
А окупанти та колаборанти повиздихають.
Основное захоронение на горе над Андреевским спуском.
Добираться вверх по лестнице.
той Новгород кацапи, московська орда, знищила повнiстю при ванi третьому та скаженому ванi четвертому. вщент. тому москалi аж нiяк не можуть спадкувати iсторiю Новгороду.
та й iсторiя його це скорiше всього казки...Новгород стольним мiстом Русi нiколи не був, Київ набагато старiший i центром Русi таки був, а Русь - це Київ та землi навколо нього, а пiзнiше ще q Галицько-Волинська земля.
Гросмейстер Бендера
@Lviv_UA_SU
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https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1487370376871038978 43 мин
Зеля на своїй прес-конференції:
- наїхав на США - образив поляків, не запросивши їх ЗМІ
- образив країни Балтії, вказавши чому вони в НАТО, а ми ні
Дуже успішна прес-конференція.
Для ерефії
Хлопці гинули за Україну,молоді,сильні,розумні,а рекламують недомірка ,боягуза, і самозакохоного телепня,ні нащо не здатного.
Він не почтив пам,ять героїв , а оквернив своєю присутністю,зрадник,мародер, дизертир.
А потому что когда красные захватывали Харьков, то импотенты Центральной Рады даже команд не отдали отбиваться войскам- красные захватили гаражи с броневиками вобще без боя. Дальше Полтава и Кременчуг, где украинских войск было больше но опять же, Винниченко заглядывал в глаза Троцкому в поисках мира, а Троцкий писал в Киев что ихтамнет. Итог- большевики в меньшинстве выбили почти без боя украинские войска из Кремня и Полтавы, и пошли дальше на Бахмач- Круты. А украинское войско после такой зрады начало разбегаться по домам или как полк в Броварах- обьявлять нейтралитет и разоружать тех кто еще воевал против красных. И это уже была агония. Тем более что 73% тогда не хотели воевать а спешили домой грабить панские маетки и делить землю. Но да, это подтвердят только старики. А в книгах сейчас этого нет- сейчас модно писать что пришла злая орда балтийских матросов и расстреляла студентов- украинцев. Но посути за сто лет расклады сил и политических взглядов остались теми же