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Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний гімн України. Воїни роти почесної варти відсалютували з особистої зброї та пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і курсанти вищих військових навчальних закладів.

Зеленський вшанував память Героїв Крут на Аскольдовій могилі в Києві 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні відзначається 104-та річниця бою під Крутами

 Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року біля однойменної залізничної станції (між Бахмачем і Ніжином). Українські сили налічували близько тисячі осіб і складалися зі старшин і курсантів 1-ї Київської військової школи ім. Б. Хмельницького, 115-130 студентів першої сотні Студентського куреня та добровольців з Вільного козацтва ("Курінь смерті").

Більшовицькі сили в районі Крут становили близько 6 тис. солдатів та балтійських матросів, а безпосередню участь у бою взяли до 3 тис. осіб.

Бій під Крутами закінчився організованим відступом українських частин на потязі.

Втрати українців, за різними даними, становили від 80 до 100 загиблих. На думку дослідників, загальні втрати ворога могли сягати до 1500 убитих і поранених.

Під час бою більшовики взяли в полон сімох поранених студентів, ще 27 студентів потрапили до рук ворога, відступаючи в темряві. Їх катували, а потім стратили. Тіла убитих поховав місцевий священик на кладовищі с. Печі.

У 1918 році за рішенням Центральної Ради тіла полеглих у бою під Крутами вояків-студентів урочисто перепоховали на Аскольдовій могилі у Києві.

Пам'ятник Героям Крут на Аскольдовій могилі виконано у формі гранітного хреста з тризубом. На ньому розміщено цитату з Євангелія від Йоана "Найбільша любов – життя покласти за друзів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смолоскипна хода на честь полеглих за Україну в роки Першої світової війни відбулася у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський Володимир (24275) Крути (51)


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Топ коментарі
+38
Та да.

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29.01.2022 12:00 Відповісти
+30
Навіть цю подію умудрилося споганити своєю присутністю...
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29.01.2022 11:56 Відповісти
+30
Нарколыга снова всех рабов разогнал за забором, прямо как Пу


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29.01.2022 12:09 Відповісти
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вава и одиночество
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29.01.2022 11:52 Відповісти
Нарколыга снова всех рабов разогнал за забором, прямо как Пу


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29.01.2022 12:09 Відповісти
Что, даже мужа Дерьмака не взял?
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29.01.2022 12:26 Відповісти
Взял.
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29.01.2022 12:35 Відповісти
Понятно. Как обычно живых людей кроме охраны не было. Что же оно такое перепуганное?
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29.01.2022 11:52 Відповісти
"Что же оно такое перепуганное? "

От ви бачите там "хамське яєчко"? Ні? І я ні. А воно є.
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29.01.2022 12:04 Відповісти
Интересно что у него сейчас в голове! Ну не про Героев Крут он веть думает!!!…
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29.01.2022 12:32 Відповісти
"***... когда ето уже закончітся... хочу снова яйцами трясті на сценє... скушно здєсь..."
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29.01.2022 13:39 Відповісти
"вшанував" - це сімулякр.
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29.01.2022 11:55 Відповісти
Навіть цю подію умудрилося споганити своєю присутністю...
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29.01.2022 11:56 Відповісти
Это другоє. Він їхав на ровері зранку на роботу, дивиться охорона стоїть і нікого нема, та й поставив квіти, щоб нікого не турбувати... 1+1 не бреше.
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29.01.2022 12:15 Відповісти
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29.01.2022 11:57 Відповісти
после вчерашнего после его жпического зашквара и лепета
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29.01.2022 11:57 Відповісти
Та да.

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29.01.2022 12:00 Відповісти
"З перевірених джерел". Більша частина перекладачів цього трешу, сьогодні звернула за психологічною і психіатричною підтримкою.
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29.01.2022 12:35 Відповісти
Тут экспертизу самого докладчика давно пора сделать.
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29.01.2022 12:38 Відповісти
Наркологическую экспертизу т.к. психиатрия у него давно налицо. Или на лице? Да какая разница.
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29.01.2022 13:26 Відповісти
Зеленський:

- Так! Я не понял - почему не звучит перевод моего выступления на пресс-конференции для иностранных журналистов?

- В.О. ! Вже третій перекладач застрелився від безпорадності в спробах перекласти ваші слова!

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30.01.2022 13:57 Відповісти
Що з цього можна взагалі зрозуміти?
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29.01.2022 13:35 Відповісти
яке огидне обличчя, якщо можно цю дупу назвати обличчям.
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29.01.2022 16:23 Відповісти
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29.01.2022 18:14 Відповісти
Вот это смотреть нормальному человеку - ничего не понятно. Но если обдолбанному - то всё ясно - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM

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30.01.2022 11:59 Відповісти
Із старого:

Выводят наркологи Захарченко в очередной раз из запоя. Более-менее «очухавшись», спрашивает врача:

- Доктор, чего я на этот раз натворил?

- Да-а-а…, нажрались вы с Эдиком Басуриным «на пару», славно… Басурину привиделось кровавое жертвоприношение Перуну, совершённое «укропами», а вас на державотворчество потянуло, как Ленина в 1917м. Тот забрался на броневик и начал какую-то «хрень» нести про мировую революцию, а Вы - о создании какой-то «Малороссии»…

- Ффу-у-у… Пора с пьянками «завязывать… Так и до «зелёных чертей» и «мух с глазами человечьими» допиться можно…
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30.01.2022 13:59 Відповісти
пришел

с паганой овцы...
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29.01.2022 11:58 Відповісти
​​«На жаль, у нас на словах було чимало патріотів, що фразами "проливали останню краплю своєї крови для Неньки-України", а на ділі були це шкурники, демагоги, зрадники й гешефтярі. Коли хочете випробувати політичного брехуна, то ставте його в обличчя смерти й тоді почуєте, що його "дорогоцінне життя потрібне для нації", а вмирати за ідею можуть "дурні, маловартісні", що - мовляв - "не мають жіночок, діточок та громадських обовязків".»

- Отаман Орел-Гальчевський.
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29.01.2022 11:59 Відповісти
Ну так в нас було:"как жє ти пойдьтш на войну, а єслі тєбя убьют, то как ти тогда станєш прєзідентом?". І обрали. Люди мало вчаться на чужому досвіді, їм постійно треба або війну, або гулаги, або голодомори пройти аби вимкнути мозок
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29.01.2022 12:17 Відповісти
Мойша, ты родину любиш?
-да
- а жизнь за родину отдаш?
-нет!
-А почему?
-а кто тогда родину любить будет?
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29.01.2022 13:37 Відповісти
*увімкнути треба замість вимкнути
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29.01.2022 14:50 Відповісти
не позорь своим присутствием память пацанов, пан зеленый колаборант
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29.01.2022 12:01 Відповісти
це добре...вимушені брати участь в вшануванні.
і нехай их крутить від Крут.
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29.01.2022 12:05 Відповісти
Микола Плав'юк та інші очільники УНР в екзилі, склали заяву у якій зазначено: "Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України українська держава продовжує державно-національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народної Республіки".

Водночас президент України Леонід Кравчук наголосив: "Цей акт має нагадати усім, що Україна веде свій родовід, свою політичну, державницьку біографію від історичних часів, які надають силу і велич нашому народові, - від часів Київської Русі, Козацько-Гетьманської держави й Української Народної Республіки".

На мою думку, президент, парламент та уряд мають виявити політичну волю, й ухвалити відвідний політико-правовий акт.

У разі його прийняття Україна, по-перше, зафіксувала б період існування так званої Української Радянської Соціалістичної Республіки у складі СРСР як окупаційний, з усіма політико-правовими наслідками, які з цього випливають.

У цей контекст вкладається ухвалений Верховною Радою закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", який можна було б удосконалити під кутом зору не лише декомунізації суспільства, але й передусім його "дерадянізації";

по-друге, підтвердила б свій європейський статус, адже таким, або подібним шляхом проголошували і утверджували свою національну державність балтійські країни - Литва, Латвія та Естонія, які на сьогодні перебувають в ЄС та НАТО і змогли досягти цього успіху завдяки тому, що різко розірвали зі своїм окупаційним минулим;

по-третє, змогла б віднайти додатковий аргумент, що свідчить про національно-визвольний характер російсько-української війни на Донбасі, яка у світлі спадкоємництва з УНР постає війною за повну деокупацію українських земель, збереження їх суверенності і соборності. Відтак, вже ні в кого не виникатиме питань щодо номінації агресора. В очах світового співтовариства він однозначно трактуватиметься як окупант, війна проти якого завжди була і залишатиметься священною.

Врешті, Українська держава виконає обіцянки, які на зорі новітньої державності давалися лідерам УНР в екзилі, яких уже, на жаль, з нами немає, але пам'ять про яких зобов'язує це зробити.

Коли Україна має проголосити свою спадкоємність з УНР? Найпростіша і найправильніша відповідь - якнайскоріше. Проте, це можна було б зробити 24 серпня на День Незалежності, або 1 грудня, в річницю Всеукраїнського референдуму, який підтвердив доленосне рішення Верховної Ради.
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29.01.2022 12:11 Відповісти
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29.01.2022 12:11 Відповісти
Саме той кадр що треба. Для колаборанта в кріслі президента.
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29.01.2022 12:17 Відповісти
Жесть
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29.01.2022 12:18 Відповісти
Застал еще первое формирование этих клоунов в Павлограде в 93-м. Оно тогда уже из конченых отбросов состояло.
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29.01.2022 12:59 Відповісти
Читаю новину про український супутник. Сміятись над дурнями грішно, а коли ідіоти керують державою, стає сумно.

Зеленському дуже хотілося щось запустити в космос на ракеті Ілона Маска і його слухняний уряд дав $2 мільйони на запуск вітчизняного супутника. Скільки коштував сам супутник «Січ-2-30» ще треба з'ясувати, але мегаломанія з клептоманією команди найвеличнішого дозволяє припустити, що не ало.

Два тижні тому Зеленський радісно повідомив, що супутник на орбіті і зв'язок з ним є. Ура, шампанське, відос. Проте, за кілька днів зв'язок зник. Що таке? Почали розбиратись. Виявилося, що сонячні батареї прикрутили на сторону, протилежну від сонця.

Я не буду про криворуких і наслідки синергії дурнів. Це зрозуміло. Але гроші, які можна було витратити, наприклад, на ракетну програму ЗСУ, викинули в порожнечу. Ваші гроші, платників податків. Тому, коли будете чути від Зеленського про черговий космодром, мільярд дерев чи диснейленд під Одесою, просто згадуйте цю історію. І те, скільки може вам коштувати чергова «мєчта ідіота».

Владимир Арьев
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29.01.2022 12:13 Відповісти
Доповню Ваш допис цитатами Ю.Луценко на цю тему: "Супутник спочатку називався Січ-2-1, оскільки був модифікованою версією Січ-2, який запустили 2011 року. Перейменували супутник у Січ-2-30, оскільки президент Зеленський доручив запустити його саме в рік святкування 30-річчя незалежності", - пояснили в "Південмаші".
Да, спочатку Маск напружився - такого одоробла в стилі радянських 90-х у космосі давно не бачили.
Байден з Макроном в 2019 теж спочатку причманіли - такого балабола в світовій політиці не було з часів Хрущова.Із запущеним на орбіту 13 січня українським супутником Січ-2-1 ("Січ-2-30") досі не вдалося встановити стійкий зв'язок", - заявила днями пресслужба КБ "Південне".
І Маск, і Байден з Макроном довго прислухалися, зв'язок був нестійкий. Вдалося почути лише, що сигнали і спутник, і гарант видають однакові: пі-пі-пі.Батарейки сіли.Так що наразі ми самі. Байден, НАТО, Space-X, не нагнітайте паніку і не заважайте нашим трошки дефективним виробам в космосі й в політиці йти своїм мало кому зрозумілим курсом. " https://blogs.pravda.com.ua/authors/lucenko/61f4cf6de4f7e/ Пресконференція Гаранта і його Супутник
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29.01.2022 12:38 Відповісти
На відміну від квартального кривляки хлопці-герої не бігали від повісток.
Добровільно пішли назустріч набагато сильнішому ворогу.
Героям слава.
Посіпакам кремля ганьба.
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29.01.2022 12:14 Відповісти
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29.01.2022 12:41 Відповісти
"Бій під Крутами ще не закінчився!" - не моє, але підтримую.
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29.01.2022 12:53 Відповісти
І нехай Україна швидше переможе.
А окупанти та колаборанти повиздихають.
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29.01.2022 13:05 Відповісти
четырежды уклонист привселюдно осквернил память добровольцев-патриотов..(
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29.01.2022 12:23 Відповісти
для Зеленського це чергова роль написана сценарістами і не більше
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29.01.2022 12:24 Відповісти
На Аскольдовой могиле похоронены 2-3 человека из под Крут.
Основное захоронение на горе над Андреевским спуском.
Добираться вверх по лестнице.
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29.01.2022 12:34 Відповісти
А ZEчмо сказало в битві з ким або чим загинули Герої Крут ? Апять: та_старана, пративник і т.п.
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29.01.2022 12:35 Відповісти
А я про всяк випадок нагадую всім хто такий Аскольд. Це русин (чи рус) який жив та правив у Києві за довго до появи Новгорода Ільменського, запрошення туди варягів (дослівно озброєних найманців - дивіться спільнокореневі слова і будете знати що таке варяг і звідки воно взялось), появи там міфічного скоріше за все вигаданого руса Рюрика та інші кулсторі що написали багато століть по тому попи, до речі в цих кулсторі нормальним є явища коли небесне військо із ангелами когось там наказує та розбиває на полі бою - ось на такому висері базується історія росії, на таких ось казках.
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29.01.2022 12:41 Відповісти
Ти не проти того, щоб називати все те, що відбувалося у давнину на території України Давньоукраїнським?
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29.01.2022 12:52 Відповісти
історія росії...Новгород.

той Новгород кацапи, московська орда, знищила повнiстю при ванi третьому та скаженому ванi четвертому. вщент. тому москалi аж нiяк не можуть спадкувати iсторiю Новгороду.

та й iсторiя його це скорiше всього казки...Новгород стольним мiстом Русi нiколи не був, Київ набагато старiший i центром Русi таки був, а Русь - це Київ та землi навколо нього, а пiзнiше ще q Галицько-Волинська земля.
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29.01.2022 14:15 Відповісти
Саме так. У так названій росіянами війні за об'єднання жителі московії вирізали та утопили всіх жителів новгорода ільменського та навколишніх поселень. Процес цього в літописах добре описано. А потім ще протягом століття проводили чистки вбиваючи всіх місцевих що повиходили з лісів, повернулися із подорожей і так далі все це теж детально описано в історії. І нас точно таке ж чекає якщо ми програємо. Ця людиноподібна худоба вб'є усіх дітей, дорослих, стариків що проживають в Україні якщо ми програємо, а потім назве це черговою війною за об'єднання.
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29.01.2022 21:12 Відповісти
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30.01.2022 15:01 Відповісти
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30.01.2022 15:03 Відповісти
https://newizv.ru/attachments/c5ee23ce6b91ae7b5258ab1401aee51bd33371a1/store/fill/1200/675/ff0ab1e1dc6d050749e34bad38181bcef2ed47402f6fa5b35f6c1825942d/ff0ab1e1dc6d050749e34bad38181bcef2ed47402f6fa5b35f6c1825942d.jpg После того, как московска орда с ваней грозам вошла в Великий Новгород, новгородских священников, монахов, бояр, их жен и детей течение шести! недель пытали и топили в Волхове

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30.01.2022 15:06 Відповісти
З задоволенням почитав що тут пишуть про головного наркомандуючого.
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29.01.2022 12:58 Відповісти













Гросмейстер Бендера


@Lviv_UA_SU

·
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1487370376871038978 43 мин



Зеля на своїй прес-конференції:

- наїхав на США - образив поляків, не запросивши їх ЗМІ

- образив країни Балтії, вказавши чому вони в НАТО, а ми ні

Дуже успішна прес-конференція.

Для ерефії
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29.01.2022 13:05 Відповісти
Рекламний призидент прибув,картинку для СМІ зробити.Тьху , вишкрябок.
Хлопці гинули за Україну,молоді,сильні,розумні,а рекламують недомірка ,боягуза, і самозакохоного телепня,ні нащо не здатного.
Він не почтив пам,ять героїв , а оквернив своєю присутністю,зрадник,мародер, дизертир.
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29.01.2022 13:11 Відповісти
Забыли только написать почему большевики в декабре 1917 уже были под Бахмачем и Крутами и почему украинские войска не хотели с "братьями"- россиянцами воевать.
А потому что когда красные захватывали Харьков, то импотенты Центральной Рады даже команд не отдали отбиваться войскам- красные захватили гаражи с броневиками вобще без боя. Дальше Полтава и Кременчуг, где украинских войск было больше но опять же, Винниченко заглядывал в глаза Троцкому в поисках мира, а Троцкий писал в Киев что ихтамнет. Итог- большевики в меньшинстве выбили почти без боя украинские войска из Кремня и Полтавы, и пошли дальше на Бахмач- Круты. А украинское войско после такой зрады начало разбегаться по домам или как полк в Броварах- обьявлять нейтралитет и разоружать тех кто еще воевал против красных. И это уже была агония. Тем более что 73% тогда не хотели воевать а спешили домой грабить панские маетки и делить землю. Но да, это подтвердят только старики. А в книгах сейчас этого нет- сейчас модно писать что пришла злая орда балтийских матросов и расстреляла студентов- украинцев. Но посути за сто лет расклады сил и политических взглядов остались теми же
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29.01.2022 17:12 Відповісти
Який цинізм, малорос вшановує пам'ять патріотів.
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30.01.2022 00:03 Відповісти
Слава Героям України! Добре,що барига з мєдвєдчуком,цей захід не запарафінили своєю присутністью.
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30.01.2022 09:50 Відповісти
Яка іронія долі - зрадник інтересів України "вшановує" пам'ять героїв, які віддали своє життя за її незалежність. іронія та ганьба.
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30.01.2022 14:35 Відповісти
зрадулька-зрадуленция.
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31.01.2022 00:56 Відповісти
 
 