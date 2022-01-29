Зеленский почтил память Героев Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Память погибших почтили минутой молчания. Раздался Государственный гимн Украины. Воины роты почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и курсанты высших военных учебных заведений.

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Бой под Крутами произошел 29 января 1918 возле одноименной железнодорожной станции (между Бахмачем и Нежином). Украинские силы насчитывали около тысячи человек и состояли из старшин и курсантов 1-й Киевской военной школы им. Б. Хмельницкого, 115-130 студентов первой сотни Студенческого куреня и добровольцев из Свободного казачества ("Курень смерти").

Большевистские силы в районе Крут составляли около 6 тыс. солдат и балтийских матросов, а непосредственное участие в бою приняли до 3 тыс. человек.

Бой под Крутами закончился организованным отступлением украинских частей на поезде.

Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших. По мнению исследователей, общие потери врага могли достигать 1500 убитых и раненых.

Во время боя большевики взяли в плен семерых раненых студентов, еще 27 студентов попали в руки врага, отступая в темноте. Их пытали, а затем казнили. Тела убитых похоронил местный священник на кладбище с. Печи.

В 1918 году по решению Центрального Совета тела павших в бою под Крутами солдат-студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Памятник Героям Крут на Аскольдовой могиле выполнен в форме гранитного креста с трезубцем. На нем размещена цитата из Евангелия от Иоанна "Самая большая любовь – жизнь положить за друзей".

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