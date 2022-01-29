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Зеленский почтил память Героев Крут на Аскольдовой могиле в Киеве. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти Героев Крут. Глава государства возложил цветы к памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Память погибших почтили минутой молчания. Раздался Государственный гимн Украины. Воины роты почетного караула отсалютовали из личного оружия и прошли торжественным маршем у памятного креста.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный и курсанты высших военных учебных заведений.

Зеленский почтил память Героев Крут на Аскольдовой могиле в Киеве 01

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Бой под Крутами произошел 29 января 1918 возле одноименной железнодорожной станции (между Бахмачем и Нежином). Украинские силы насчитывали около тысячи человек и состояли из старшин и курсантов 1-й Киевской военной школы им. Б. Хмельницкого, 115-130 студентов первой сотни Студенческого куреня и добровольцев из Свободного казачества ("Курень смерти").

Большевистские силы в районе Крут составляли около 6 тыс. солдат и балтийских матросов, а непосредственное участие в бою приняли до 3 тыс. человек.

Бой под Крутами закончился организованным отступлением украинских частей на поезде.

Потери украинцев, по разным данным, составили от 80 до 100 погибших. По мнению исследователей, общие потери врага могли достигать 1500 убитых и раненых.

Во время боя большевики взяли в плен семерых раненых студентов, еще 27 студентов попали в руки врага, отступая в темноте. Их пытали, а затем казнили. Тела убитых похоронил местный священник на кладбище с. Печи.

В 1918 году по решению Центрального Совета тела павших в бою под Крутами солдат-студентов торжественно перезахоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Памятник Героям Крут на Аскольдовой могиле выполнен в форме гранитного креста с трезубцем. На нем размещена цитата из Евангелия от Иоанна "Самая большая любовь – жизнь положить за друзей".

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Зеленский Владимир (20826) Круты (102)


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Топ комментарии
+38
Та да.

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29.01.2022 12:00 Ответить
+30
Навіть цю подію умудрилося споганити своєю присутністю...
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29.01.2022 11:56 Ответить
+30
Нарколыга снова всех рабов разогнал за забором, прямо как Пу


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29.01.2022 12:09 Ответить
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вава и одиночество
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29.01.2022 11:52 Ответить
Нарколыга снова всех рабов разогнал за забором, прямо как Пу


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29.01.2022 12:09 Ответить
Что, даже мужа Дерьмака не взял?
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29.01.2022 12:26 Ответить
Взял.
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29.01.2022 12:35 Ответить
Понятно. Как обычно живых людей кроме охраны не было. Что же оно такое перепуганное?
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29.01.2022 11:52 Ответить
"Что же оно такое перепуганное? "

От ви бачите там "хамське яєчко"? Ні? І я ні. А воно є.
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29.01.2022 12:04 Ответить
Интересно что у него сейчас в голове! Ну не про Героев Крут он веть думает!!!…
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29.01.2022 12:32 Ответить
"***... когда ето уже закончітся... хочу снова яйцами трясті на сценє... скушно здєсь..."
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29.01.2022 13:39 Ответить
"вшанував" - це сімулякр.
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29.01.2022 11:55 Ответить
Навіть цю подію умудрилося споганити своєю присутністю...
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29.01.2022 11:56 Ответить
Это другоє. Він їхав на ровері зранку на роботу, дивиться охорона стоїть і нікого нема, та й поставив квіти, щоб нікого не турбувати... 1+1 не бреше.
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29.01.2022 12:15 Ответить
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29.01.2022 11:57 Ответить
после вчерашнего после его жпического зашквара и лепета
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29.01.2022 11:57 Ответить
Та да.

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29.01.2022 12:00 Ответить
"З перевірених джерел". Більша частина перекладачів цього трешу, сьогодні звернула за психологічною і психіатричною підтримкою.
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29.01.2022 12:35 Ответить
Тут экспертизу самого докладчика давно пора сделать.
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29.01.2022 12:38 Ответить
Наркологическую экспертизу т.к. психиатрия у него давно налицо. Или на лице? Да какая разница.
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29.01.2022 13:26 Ответить
Зеленський:

- Так! Я не понял - почему не звучит перевод моего выступления на пресс-конференции для иностранных журналистов?

- В.О. ! Вже третій перекладач застрелився від безпорадності в спробах перекласти ваші слова!

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30.01.2022 13:57 Ответить
Що з цього можна взагалі зрозуміти?
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29.01.2022 13:35 Ответить
яке огидне обличчя, якщо можно цю дупу назвати обличчям.
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29.01.2022 16:23 Ответить
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29.01.2022 18:14 Ответить
Вот это смотреть нормальному человеку - ничего не понятно. Но если обдолбанному - то всё ясно - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM

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30.01.2022 11:59 Ответить
Із старого:

Выводят наркологи Захарченко в очередной раз из запоя. Более-менее «очухавшись», спрашивает врача:

- Доктор, чего я на этот раз натворил?

- Да-а-а…, нажрались вы с Эдиком Басуриным «на пару», славно… Басурину привиделось кровавое жертвоприношение Перуну, совершённое «укропами», а вас на державотворчество потянуло, как Ленина в 1917м. Тот забрался на броневик и начал какую-то «хрень» нести про мировую революцию, а Вы - о создании какой-то «Малороссии»…

- Ффу-у-у… Пора с пьянками «завязывать… Так и до «зелёных чертей» и «мух с глазами человечьими» допиться можно…
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30.01.2022 13:59 Ответить
пришел

с паганой овцы...
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29.01.2022 11:58 Ответить
​​«На жаль, у нас на словах було чимало патріотів, що фразами "проливали останню краплю своєї крови для Неньки-України", а на ділі були це шкурники, демагоги, зрадники й гешефтярі. Коли хочете випробувати політичного брехуна, то ставте його в обличчя смерти й тоді почуєте, що його "дорогоцінне життя потрібне для нації", а вмирати за ідею можуть "дурні, маловартісні", що - мовляв - "не мають жіночок, діточок та громадських обовязків".»

- Отаман Орел-Гальчевський.
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29.01.2022 11:59 Ответить
Ну так в нас було:"как жє ти пойдьтш на войну, а єслі тєбя убьют, то как ти тогда станєш прєзідентом?". І обрали. Люди мало вчаться на чужому досвіді, їм постійно треба або війну, або гулаги, або голодомори пройти аби вимкнути мозок
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29.01.2022 12:17 Ответить
Мойша, ты родину любиш?
-да
- а жизнь за родину отдаш?
-нет!
-А почему?
-а кто тогда родину любить будет?
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29.01.2022 13:37 Ответить
*увімкнути треба замість вимкнути
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29.01.2022 14:50 Ответить
не позорь своим присутствием память пацанов, пан зеленый колаборант
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29.01.2022 12:01 Ответить
це добре...вимушені брати участь в вшануванні.
і нехай их крутить від Крут.
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29.01.2022 12:05 Ответить
Микола Плав'юк та інші очільники УНР в екзилі, склали заяву у якій зазначено: "Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 року народом України українська держава продовжує державно-національні традиції УНР і є правонаступницею Української Народної Республіки".

Водночас президент України Леонід Кравчук наголосив: "Цей акт має нагадати усім, що Україна веде свій родовід, свою політичну, державницьку біографію від історичних часів, які надають силу і велич нашому народові, - від часів Київської Русі, Козацько-Гетьманської держави й Української Народної Республіки".

На мою думку, президент, парламент та уряд мають виявити політичну волю, й ухвалити відвідний політико-правовий акт.

У разі його прийняття Україна, по-перше, зафіксувала б період існування так званої Української Радянської Соціалістичної Республіки у складі СРСР як окупаційний, з усіма політико-правовими наслідками, які з цього випливають.

У цей контекст вкладається ухвалений Верховною Радою закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", який можна було б удосконалити під кутом зору не лише декомунізації суспільства, але й передусім його "дерадянізації";

по-друге, підтвердила б свій європейський статус, адже таким, або подібним шляхом проголошували і утверджували свою національну державність балтійські країни - Литва, Латвія та Естонія, які на сьогодні перебувають в ЄС та НАТО і змогли досягти цього успіху завдяки тому, що різко розірвали зі своїм окупаційним минулим;

по-третє, змогла б віднайти додатковий аргумент, що свідчить про національно-визвольний характер російсько-української війни на Донбасі, яка у світлі спадкоємництва з УНР постає війною за повну деокупацію українських земель, збереження їх суверенності і соборності. Відтак, вже ні в кого не виникатиме питань щодо номінації агресора. В очах світового співтовариства він однозначно трактуватиметься як окупант, війна проти якого завжди була і залишатиметься священною.

Врешті, Українська держава виконає обіцянки, які на зорі новітньої державності давалися лідерам УНР в екзилі, яких уже, на жаль, з нами немає, але пам'ять про яких зобов'язує це зробити.

Коли Україна має проголосити свою спадкоємність з УНР? Найпростіша і найправильніша відповідь - якнайскоріше. Проте, це можна було б зробити 24 серпня на День Незалежності, або 1 грудня, в річницю Всеукраїнського референдуму, який підтвердив доленосне рішення Верховної Ради.
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29.01.2022 12:11 Ответить
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29.01.2022 12:11 Ответить
Саме той кадр що треба. Для колаборанта в кріслі президента.
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29.01.2022 12:17 Ответить
Жесть
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29.01.2022 12:18 Ответить
Застал еще первое формирование этих клоунов в Павлограде в 93-м. Оно тогда уже из конченых отбросов состояло.
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29.01.2022 12:59 Ответить
Читаю новину про український супутник. Сміятись над дурнями грішно, а коли ідіоти керують державою, стає сумно.

Зеленському дуже хотілося щось запустити в космос на ракеті Ілона Маска і його слухняний уряд дав $2 мільйони на запуск вітчизняного супутника. Скільки коштував сам супутник «Січ-2-30» ще треба з'ясувати, але мегаломанія з клептоманією команди найвеличнішого дозволяє припустити, що не ало.

Два тижні тому Зеленський радісно повідомив, що супутник на орбіті і зв'язок з ним є. Ура, шампанське, відос. Проте, за кілька днів зв'язок зник. Що таке? Почали розбиратись. Виявилося, що сонячні батареї прикрутили на сторону, протилежну від сонця.

Я не буду про криворуких і наслідки синергії дурнів. Це зрозуміло. Але гроші, які можна було витратити, наприклад, на ракетну програму ЗСУ, викинули в порожнечу. Ваші гроші, платників податків. Тому, коли будете чути від Зеленського про черговий космодром, мільярд дерев чи диснейленд під Одесою, просто згадуйте цю історію. І те, скільки може вам коштувати чергова «мєчта ідіота».

Владимир Арьев
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29.01.2022 12:13 Ответить
Доповню Ваш допис цитатами Ю.Луценко на цю тему: "Супутник спочатку називався Січ-2-1, оскільки був модифікованою версією Січ-2, який запустили 2011 року. Перейменували супутник у Січ-2-30, оскільки президент Зеленський доручив запустити його саме в рік святкування 30-річчя незалежності", - пояснили в "Південмаші".
Да, спочатку Маск напружився - такого одоробла в стилі радянських 90-х у космосі давно не бачили.
Байден з Макроном в 2019 теж спочатку причманіли - такого балабола в світовій політиці не було з часів Хрущова.Із запущеним на орбіту 13 січня українським супутником Січ-2-1 ("Січ-2-30") досі не вдалося встановити стійкий зв'язок", - заявила днями пресслужба КБ "Південне".
І Маск, і Байден з Макроном довго прислухалися, зв'язок був нестійкий. Вдалося почути лише, що сигнали і спутник, і гарант видають однакові: пі-пі-пі.Батарейки сіли.Так що наразі ми самі. Байден, НАТО, Space-X, не нагнітайте паніку і не заважайте нашим трошки дефективним виробам в космосі й в політиці йти своїм мало кому зрозумілим курсом. " https://blogs.pravda.com.ua/authors/lucenko/61f4cf6de4f7e/ Пресконференція Гаранта і його Супутник
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29.01.2022 12:38 Ответить
На відміну від квартального кривляки хлопці-герої не бігали від повісток.
Добровільно пішли назустріч набагато сильнішому ворогу.
Героям слава.
Посіпакам кремля ганьба.
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29.01.2022 12:14 Ответить
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29.01.2022 12:41 Ответить
"Бій під Крутами ще не закінчився!" - не моє, але підтримую.
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29.01.2022 12:53 Ответить
І нехай Україна швидше переможе.
А окупанти та колаборанти повиздихають.
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29.01.2022 13:05 Ответить
четырежды уклонист привселюдно осквернил память добровольцев-патриотов..(
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29.01.2022 12:23 Ответить
для Зеленського це чергова роль написана сценарістами і не більше
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29.01.2022 12:24 Ответить
На Аскольдовой могиле похоронены 2-3 человека из под Крут.
Основное захоронение на горе над Андреевским спуском.
Добираться вверх по лестнице.
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29.01.2022 12:34 Ответить
А ZEчмо сказало в битві з ким або чим загинули Герої Крут ? Апять: та_старана, пративник і т.п.
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29.01.2022 12:35 Ответить
А я про всяк випадок нагадую всім хто такий Аскольд. Це русин (чи рус) який жив та правив у Києві за довго до появи Новгорода Ільменського, запрошення туди варягів (дослівно озброєних найманців - дивіться спільнокореневі слова і будете знати що таке варяг і звідки воно взялось), появи там міфічного скоріше за все вигаданого руса Рюрика та інші кулсторі що написали багато століть по тому попи, до речі в цих кулсторі нормальним є явища коли небесне військо із ангелами когось там наказує та розбиває на полі бою - ось на такому висері базується історія росії, на таких ось казках.
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29.01.2022 12:41 Ответить
Ти не проти того, щоб називати все те, що відбувалося у давнину на території України Давньоукраїнським?
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29.01.2022 12:52 Ответить
історія росії...Новгород.

той Новгород кацапи, московська орда, знищила повнiстю при ванi третьому та скаженому ванi четвертому. вщент. тому москалi аж нiяк не можуть спадкувати iсторiю Новгороду.

та й iсторiя його це скорiше всього казки...Новгород стольним мiстом Русi нiколи не був, Київ набагато старiший i центром Русi таки був, а Русь - це Київ та землi навколо нього, а пiзнiше ще q Галицько-Волинська земля.
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29.01.2022 14:15 Ответить
Саме так. У так названій росіянами війні за об'єднання жителі московії вирізали та утопили всіх жителів новгорода ільменського та навколишніх поселень. Процес цього в літописах добре описано. А потім ще протягом століття проводили чистки вбиваючи всіх місцевих що повиходили з лісів, повернулися із подорожей і так далі все це теж детально описано в історії. І нас точно таке ж чекає якщо ми програємо. Ця людиноподібна худоба вб'є усіх дітей, дорослих, стариків що проживають в Україні якщо ми програємо, а потім назве це черговою війною за об'єднання.
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29.01.2022 21:12 Ответить
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30.01.2022 15:01 Ответить
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30.01.2022 15:03 Ответить
https://newizv.ru/attachments/c5ee23ce6b91ae7b5258ab1401aee51bd33371a1/store/fill/1200/675/ff0ab1e1dc6d050749e34bad38181bcef2ed47402f6fa5b35f6c1825942d/ff0ab1e1dc6d050749e34bad38181bcef2ed47402f6fa5b35f6c1825942d.jpg После того, как московска орда с ваней грозам вошла в Великий Новгород, новгородских священников, монахов, бояр, их жен и детей течение шести! недель пытали и топили в Волхове

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30.01.2022 15:06 Ответить
З задоволенням почитав що тут пишуть про головного наркомандуючого.
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29.01.2022 12:58 Ответить













Гросмейстер Бендера


@Lviv_UA_SU

·
https://twitter.com/Lviv_UA_SU/status/1487370376871038978 43 мин



Зеля на своїй прес-конференції:

- наїхав на США - образив поляків, не запросивши їх ЗМІ

- образив країни Балтії, вказавши чому вони в НАТО, а ми ні

Дуже успішна прес-конференція.

Для ерефії
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29.01.2022 13:05 Ответить
Рекламний призидент прибув,картинку для СМІ зробити.Тьху , вишкрябок.
Хлопці гинули за Україну,молоді,сильні,розумні,а рекламують недомірка ,боягуза, і самозакохоного телепня,ні нащо не здатного.
Він не почтив пам,ять героїв , а оквернив своєю присутністю,зрадник,мародер, дизертир.
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29.01.2022 13:11 Ответить
Забыли только написать почему большевики в декабре 1917 уже были под Бахмачем и Крутами и почему украинские войска не хотели с "братьями"- россиянцами воевать.
А потому что когда красные захватывали Харьков, то импотенты Центральной Рады даже команд не отдали отбиваться войскам- красные захватили гаражи с броневиками вобще без боя. Дальше Полтава и Кременчуг, где украинских войск было больше но опять же, Винниченко заглядывал в глаза Троцкому в поисках мира, а Троцкий писал в Киев что ихтамнет. Итог- большевики в меньшинстве выбили почти без боя украинские войска из Кремня и Полтавы, и пошли дальше на Бахмач- Круты. А украинское войско после такой зрады начало разбегаться по домам или как полк в Броварах- обьявлять нейтралитет и разоружать тех кто еще воевал против красных. И это уже была агония. Тем более что 73% тогда не хотели воевать а спешили домой грабить панские маетки и делить землю. Но да, это подтвердят только старики. А в книгах сейчас этого нет- сейчас модно писать что пришла злая орда балтийских матросов и расстреляла студентов- украинцев. Но посути за сто лет расклады сил и политических взглядов остались теми же
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29.01.2022 17:12 Ответить
Який цинізм, малорос вшановує пам'ять патріотів.
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30.01.2022 00:03 Ответить
Слава Героям України! Добре,що барига з мєдвєдчуком,цей захід не запарафінили своєю присутністью.
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30.01.2022 09:50 Ответить
Яка іронія долі - зрадник інтересів України "вшановує" пам'ять героїв, які віддали своє життя за її незалежність. іронія та ганьба.
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30.01.2022 14:35 Ответить
зрадулька-зрадуленция.
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31.01.2022 00:56 Ответить
 
 