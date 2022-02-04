УКР
У ВР розпочали збір підписів за відставку Шкарлета, - нардепка Піпа

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє член комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій, нардепка "Голосу" Наталя Піпа, інформує Цензор.НЕТ.

"Почали збір підписів за відставку Шкарлета! Треба 150 підписів на позачергове засідання! Шановні народні депутати - підписні листи на Садовій, 3а - хто готовий підписати?" - зазначила вона.

Читайте також: Шмигаль зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії: заявив, що розпочинає консультації з Радою щодо відставки Шкарлета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ВР розпочали збір підписів за відставку Шкарлета, - нардепка Піпа 01

У ВР розпочали збір підписів за відставку Шкарлета, - нардепка Піпа 02

+10
Зелена пліснява продовжує парад зашкварів. Як говорила ще одна дєятєлька, "прапало всьо!". Оці усі "міністри" настільки непрофесійні та, зрештою, банально тупі, що навіть не можуть усвідомити, у якій ситуації що можна робити і говорити. Маю надію, що це початок кінця недоміністра-плагіатора шкарлєта. Як же ж це все смердить, як же вони хочуть бути схожими на московію...
04.02.2022 14:01 Відповісти
+3
За парєбрік, бігом
04.02.2022 14:12 Відповісти
+2
"Нардепка".... гребаные феминитивы
04.02.2022 13:51 Відповісти
уступите место?
04.02.2022 14:20 Відповісти
Vse virno !Plagiatu-NI !
04.02.2022 13:55 Відповісти
Не хотел бы ты проверить ошибки у себя?🤣
04.02.2022 14:33 Відповісти
Прошу, сірожа, вкажи мені, де тут помилки? І вимкни капс, бо розірвешся.
04.02.2022 15:07 Відповісти
будем посмотреть. успел ли шрарпет прибарахлиться настолько, что хватит печенек из его спортивной сумки для того, чтобы оплатить отсутствие 150 подписей?
04.02.2022 14:05 Відповісти
До слова: а хто того шкарлєта нагороджував? Це до того, чому не Порошенко?
04.02.2022 14:11 Відповісти
Зашквар на зашкваре...(команда зезашкварников)
04.02.2022 14:11 Відповісти
Поро хоботы нигадують...

В 2012 году указом президента Януковича Сергей Шкарлет получил звание "Заслуженный деятель науки и техники".

В 2016-м указом президента ********* был награжден орденом "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд.

В 2017 году указом ******* Шкарлета наградили государственной премией Украины в области образования в номинации "Высшее образование". Как отмечено в документе, премия составляла 117 000 гривен.
04.02.2022 14:25 Відповісти
"Тройки" баньщиков и спамщиков на страже тела ...НКВДисты, сц уко...
04.02.2022 14:29 Відповісти
Випускають пару. 😊 Шкарлет залишиться. Бо або 150 підписів не знайдеться зараз, або потім, вже при голосуванні не знайдеться 226 голосів. І начебто хотіли, але не змогли. І ніхто не винен. 😊
04.02.2022 14:42 Відповісти
Я теж схиляюсь до такої думки, але, все ж таки, є десь 30 % ймовірності, що задля підвищення рейтингу зелень його звільнить.
04.02.2022 15:14 Відповісти
Барин-Коломойский -придёт и всех рассудит.
04.02.2022 14:42 Відповісти
пока не разбегутся "слуги народа каломойского" и пока у них большинство, шмарклету ничего не грозит.
04.02.2022 14:45 Відповісти
Значит комуняка зе ничего не видит и не понимает, где он жиает, и делает бабло, и продолжает плевать на патриотов Украины, ну если народ плюнут на имитатора и саботажника реформ, ниуто не будет отмывать.
04.02.2022 15:03 Відповісти
Доля будь-якого зє-діяча, який заїсться із дітьми Могилянки, передбачувана і зрозуміла.
Доля будь-якого зє-чуда, яке сунеться до батьків дітей Могилянки, взагалі незавидна.

Дивуюсь тільки, що відбувся скасуванням наказу, а не скасуванням посади. З другого боку, іще ж не кінець: він там почуття отців-засновників Могилянки зачепив, то, може, й живим не вийде.

Тамара Горіха Зерня
04.02.2022 15:36 Відповісти
Історія,історія,історія Незалежної Неньки...Студенти скинули премєра Фокіна,студенти почали і скинули Яника,А що це за таке Шкарлет? Хоча в Україні ,навіть самі найпатріотичніші,Киву не можуть приструнити. Но я вірю в нашу молодь і їстудентів.Правда,зараз вони "на удалєнці"...
05.02.2022 10:22 Відповісти
 
 