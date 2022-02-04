У ВР розпочали збір підписів за відставку Шкарлета, - нардепка Піпа
У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє член комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій, нардепка "Голосу" Наталя Піпа, інформує Цензор.НЕТ.
"Почали збір підписів за відставку Шкарлета! Треба 150 підписів на позачергове засідання! Шановні народні депутати - підписні листи на Садовій, 3а - хто готовий підписати?" - зазначила вона.
В 2012 году указом президента Януковича Сергей Шкарлет получил звание "Заслуженный деятель науки и техники".
В 2016-м указом президента ********* был награжден орденом "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд.
В 2017 году указом ******* Шкарлета наградили государственной премией Украины в области образования в номинации "Высшее образование". Как отмечено в документе, премия составляла 117 000 гривен.
Доля будь-якого зє-чуда, яке сунеться до батьків дітей Могилянки, взагалі незавидна.
Дивуюсь тільки, що відбувся скасуванням наказу, а не скасуванням посади. З другого боку, іще ж не кінець: він там почуття отців-засновників Могилянки зачепив, то, може, й живим не вийде.
Тамара Горіха Зерня