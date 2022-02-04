У ВР розпочали збір підписів за відставку Шкарлета, - нардепка Піпа

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє член комітету парламенту з питань освіти, науки та інновацій, нардепка "Голосу" Наталя Піпа, інформує Цензор.НЕТ.

"Почали збір підписів за відставку Шкарлета! Треба 150 підписів на позачергове засідання! Шановні народні депутати - підписні листи на Садовій, 3а - хто готовий підписати?" - зазначила вона.

