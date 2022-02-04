РУС
В ВР начали сбор подписей за отставку Шкарлета, - нардеп Пипа

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает член комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп "Голоса" Наталия Пипа, передает Цензор.НЕТ.

"Начали сбор подписей за отставку Шкарлета! Надо 150 подписей на внеочередное заседание! Уважаемые народные депутаты – подписные листы на Садовой, 3а – кто готов подписать?" – отметила она.

Также смотрите: Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ВР начали сбор подписей за отставку Шкарлета, - нардеп Пипа 01

В ВР начали сбор подписей за отставку Шкарлета, - нардеп Пипа 02

Зелена пліснява продовжує парад зашкварів. Як говорила ще одна дєятєлька, "прапало всьо!". Оці усі "міністри" настільки непрофесійні та, зрештою, банально тупі, що навіть не можуть усвідомити, у якій ситуації що можна робити і говорити. Маю надію, що це початок кінця недоміністра-плагіатора шкарлєта. Як же ж це все смердить, як же вони хочуть бути схожими на московію...
04.02.2022 14:01 Ответить
За парєбрік, бігом
04.02.2022 14:12 Ответить
"Нардепка".... гребаные феминитивы
04.02.2022 13:51 Ответить
"Нардепка".... гребаные феминитивы
04.02.2022 13:51 Ответить
За парєбрік, бігом
04.02.2022 14:12 Ответить
уступите место?
04.02.2022 14:20 Ответить
Vse virno !Plagiatu-NI !
04.02.2022 13:55 Ответить
Зелена пліснява продовжує парад зашкварів. Як говорила ще одна дєятєлька, "прапало всьо!". Оці усі "міністри" настільки непрофесійні та, зрештою, банально тупі, що навіть не можуть усвідомити, у якій ситуації що можна робити і говорити. Маю надію, що це початок кінця недоміністра-плагіатора шкарлєта. Як же ж це все смердить, як же вони хочуть бути схожими на московію...
04.02.2022 14:01 Ответить
Не хотел бы ты проверить ошибки у себя?🤣
04.02.2022 14:33 Ответить
Прошу, сірожа, вкажи мені, де тут помилки? І вимкни капс, бо розірвешся.
04.02.2022 15:07 Ответить
будем посмотреть. успел ли шрарпет прибарахлиться настолько, что хватит печенек из его спортивной сумки для того, чтобы оплатить отсутствие 150 подписей?
04.02.2022 14:05 Ответить
До слова: а хто того шкарлєта нагороджував? Це до того, чому не Порошенко?
04.02.2022 14:11 Ответить
Зашквар на зашкваре...(команда зезашкварников)
04.02.2022 14:11 Ответить
Поро хоботы нигадують...

В 2012 году указом президента Януковича Сергей Шкарлет получил звание "Заслуженный деятель науки и техники".

В 2016-м указом президента ********* был награжден орденом "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд.

В 2017 году указом ******* Шкарлета наградили государственной премией Украины в области образования в номинации "Высшее образование". Как отмечено в документе, премия составляла 117 000 гривен.
04.02.2022 14:25 Ответить
"Тройки" баньщиков и спамщиков на страже тела ...НКВДисты, сц уко...
04.02.2022 14:29 Ответить
Випускають пару. 😊 Шкарлет залишиться. Бо або 150 підписів не знайдеться зараз, або потім, вже при голосуванні не знайдеться 226 голосів. І начебто хотіли, але не змогли. І ніхто не винен. 😊
04.02.2022 14:42 Ответить
Я теж схиляюсь до такої думки, але, все ж таки, є десь 30 % ймовірності, що задля підвищення рейтингу зелень його звільнить.
04.02.2022 15:14 Ответить
Барин-Коломойский -придёт и всех рассудит.
04.02.2022 14:42 Ответить
пока не разбегутся "слуги народа каломойского" и пока у них большинство, шмарклету ничего не грозит.
04.02.2022 14:45 Ответить
Значит комуняка зе ничего не видит и не понимает, где он жиает, и делает бабло, и продолжает плевать на патриотов Украины, ну если народ плюнут на имитатора и саботажника реформ, ниуто не будет отмывать.
04.02.2022 15:03 Ответить
Доля будь-якого зє-діяча, який заїсться із дітьми Могилянки, передбачувана і зрозуміла.
Доля будь-якого зє-чуда, яке сунеться до батьків дітей Могилянки, взагалі незавидна.

Дивуюсь тільки, що відбувся скасуванням наказу, а не скасуванням посади. З другого боку, іще ж не кінець: він там почуття отців-засновників Могилянки зачепив, то, може, й живим не вийде.

Тамара Горіха Зерня
04.02.2022 15:36 Ответить
Історія,історія,історія Незалежної Неньки...Студенти скинули премєра Фокіна,студенти почали і скинули Яника,А що це за таке Шкарлет? Хоча в Україні ,навіть самі найпатріотичніші,Киву не можуть приструнити. Но я вірю в нашу молодь і їстудентів.Правда,зараз вони "на удалєнці"...
05.02.2022 10:22 Ответить
 
 