В ВР начали сбор подписей за отставку Шкарлета, - нардеп Пипа
В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает член комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп "Голоса" Наталия Пипа, передает Цензор.НЕТ.
"Начали сбор подписей за отставку Шкарлета! Надо 150 подписей на внеочередное заседание! Уважаемые народные депутаты – подписные листы на Садовой, 3а – кто готов подписать?" – отметила она.
В 2012 году указом президента Януковича Сергей Шкарлет получил звание "Заслуженный деятель науки и техники".
В 2016-м указом президента ********* был награжден орденом "За заслуги" III степени "за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд.
В 2017 году указом ******* Шкарлета наградили государственной премией Украины в области образования в номинации "Высшее образование". Как отмечено в документе, премия составляла 117 000 гривен.
