В ВР начали сбор подписей за отставку Шкарлета, - нардеп Пипа

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает член комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп "Голоса" Наталия Пипа, передает Цензор.НЕТ.

"Начали сбор подписей за отставку Шкарлета! Надо 150 подписей на внеочередное заседание! Уважаемые народные депутаты – подписные листы на Садовой, 3а – кто готов подписать?" – отметила она.

