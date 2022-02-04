РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4615 посетителей онлайн
Новости Видео
9 462 45

Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с представителями студентов Киево-Могилянской академии (КМА), которые сегодня, 4 февраля, пикетируют Кабинет Министров Украины с требованием отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

С утра студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин. Премьер Денис Шмыгаль встретился с представителями митингующих.

"Мы только что были в Кабинете Министров на встрече лично с премьер-министром Шмыгалем. Нас было пятеро представителей Киево-Могилянской академии, в том числе глава студенческой коллегии. Мы озвучили наше главное требование. Мы сразу сказали, что мы пришли сюда говорить не о выборах (президента КМА. – Ред.), а говорить об одном главном требовании – отставке Шкарлета. Господин премьер-министр заверил нас в следующем: во-первых, он заверил, что он на стороне студентов (и мы давайте запомним ему эти слова). Мы не получили прямой позиции лично премьера по отставке Сергея Шкарлета. Однако он принял от нас обращение и заверил, что начинает политические консультации с Верховной Радой по увольнению Сергея Шкарлета. Мы объявляем, что мы будем бастовать и при необходимости выходить на подобные митинги всем студенчеством до тех пор, пока выполнение наших требований не будет осуществлено", - рассказали делегаты митингующих о результатах встречи со Шмыгалем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ні Табачнику 2.0": студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин с требованием отставки Шкарлета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 01
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 02
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 03
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 04
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 05
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 06
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 07
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 08
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 09
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 10
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 11
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 12
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 13
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 14
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 15
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 16
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 17
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 18
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 19
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 20
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 21
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 22
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 23
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 24
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 25
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 26
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 27
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 28
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 29
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 30
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 31
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 32
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 33
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 34
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 35
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 36
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 37
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 38
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 39
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 40
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 41
Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета 42

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии.

4 февраля студенты Киево-Могилянской академии пикетировали Кабмин с требованием отставки Шкарлета.

Автор: 

Киево-Могилянская академия (105) отставка (3173) Шмыгаль Денис (2859) Шкарлет Сергей (297)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Геть риговського холуя-плагіатора шкарлєта!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:08 Ответить
+24
я проти усіх недолюстрованих: портнова, татарова, шурми та іншої наволочи
показать весь комментарий
04.02.2022 12:14 Ответить
+21
Яка чудова в Україні молодь! Борітеся-поборете, ВАМ бог помагає!!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Геть риговського холуя-плагіатора шкарлєта!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:08 Ответить
Тобі підкинути ще пару-трійку прізвищ ригів?
Але то інше?
показать весь комментарий
04.02.2022 12:10 Ответить
я проти усіх недолюстрованих: портнова, татарова, шурми та іншої наволочи
показать весь комментарий
04.02.2022 12:14 Ответить
Може існує якийсь строк давності для ригів?
показать весь комментарий
04.02.2022 12:19 Ответить
Чого ти сюди припхалася , школото, для того , щоби Пороха пригадати ?

Брись 😡
показать весь комментарий
04.02.2022 12:27 Ответить
Ні. Ригів пригадати.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:17 Ответить
Сам підеш зі своїми ригами, чи просити требаи?
показать весь комментарий
04.02.2022 13:26 Ответить
Історія "Партії регіонів" розпочалась у жовтні далекого 1997 року. Тоді було створено політичну силу під назвою "Партія регіонального відродження України". На той момент ця партія могла б стати "місцем тусовки" донецьких бізнесменів чи політичним бізнес-проектом, який згодом можна було б продати. Наступного 1998 року вона пішла на вибори, але не змогла набрати навіть одного відсотка голосів.

У 2000 році партії "Регіонального відродження України", "Солідарності України", "Праці", "Всеукраїнська партія пенсіонерів" та партія "За красиву Україну" об'єдналися в "Партію регіонального відродження "Трудова солідарність України", співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко, а до президії нового утворення увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:22 Ответить
если от зеленого осла отвернется молодежь--его рейтинг будет равен 0,5 %,вовик продолжай в том же духе !
показать весь комментарий
04.02.2022 13:01 Ответить
Ви боролися проти Юлі - отримали Зеленського.
Тепер ваш основний ворог Зеленський - отримаємо кого?
Петра не згадуй - немає сенсу.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:21 Ответить
Юлі пора до Лазаренка.
показать весь комментарий
04.02.2022 15:43 Ответить
"Могила".
Дуже влучно.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:08 Ответить
совок-шкарлет настолько туп что переиграл самого себя...
показать весь комментарий
04.02.2022 12:11 Ответить
Він ще й титушек посилав.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:12 Ответить
Відставки шкарлета мало. Потрібно не допустити приходу іншого риго-анала на його місце.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:11 Ответить
Геть з міністрів сьцяну вату,на нари.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:13 Ответить
Шо Шмыгал не получилось обмахлевать ?
Теперь ты делаешь вид, что зеленые ни при чем
показать весь комментарий
04.02.2022 12:14 Ответить
Не верьте этому Дрыгалю!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:14 Ответить
я б не дуже довіряв цьому ********, він такий самий, як й шкарлупєт
показать весь комментарий
04.02.2022 12:15 Ответить
Молодці, студенти! Потрібно відстоювати свій вибір від фальсифікацій влади!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:15 Ответить
Зате парламентські вибори і вибори президента чесно проводять)
показать весь комментарий
04.02.2022 13:53 Ответить
Які розумні молоді люди!
Я фанатію від їх плакатиків, молодці!
А Шмигаль за...цяв, бо студенти сила!
Завжди розпочиналось із студентів!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:20 Ответить
так, творчій підхід, плакати бімба.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:37 Ответить
Оригынальність плакатів вражає. Тут точно немає плагіату.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:20 Ответить
Яка чудова в Україні молодь! Борітеся-поборете, ВАМ бог помагає!!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:20 Ответить
Шмигаль і ко пам"ятають, з чого почався Майдан і як завершилася влада яника.
Так, з виступу студентів.
І спробуй він не дослухайся до виступу, зелена влада ризикуватиме повторенням історії.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:20 Ответить
Что-то не верится что Скарлет будет "унесённый ветром", он как банный лист.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:23 Ответить
Верховна Рада після піврічного затягування призначила повноправним міністром освіти та науки Сергія Шкарлета.

Попри шлейф скандалів, на цьому наполягав президент Володимир Зеленський.
Шкарлета підтримали фракції "Слуга народу", ОПЗЖ та групи "За майбутнє" і "Довіра

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС News Україна анонсував, що призначення Шкарлета залежить від успіху навчального року восени 2020 року на фоні пандемії коронавірусу.

Попри критику експертів, в уряді роботу Шкарлета називають успішною.



https://www.bbc.com/ukrainian/news-55333880

показать весь комментарий
04.02.2022 12:25 Ответить
У вересні 2020 року стався скандал, коли в.о. мініста освіти https://www.bbc.com/ukrainian/features-54023691 направив уряду подання на призначення батьку Володимира Зеленського наукової пенсії.

Зеленський пояснив журналістам, що обирав міністра сам разом із заступником голови ОП з гуманітарних питань Юрієм Костюком. І для цього навіть їздив у Чернігів.

Доклався до призначення і колишній заступник міністра освіти Дмитра Табачника Олексій Дніпров, який працює в Офісі президента.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-55333880
показать весь комментарий
04.02.2022 12:28 Ответить
До Шмыгаля дошло что Зеленскому светит срок не на троне а на нарах. И университета Зеленского- типа Университета королевы Виктории (Веллингтон), Лондонского университета королевы Марии ,Университета Короля Сауда, Университета короля Абдул-Азиза-не будет.И Шкарлет, насос перекачки денег из казны в карман Коломойского, уже не нужен. Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн, - заявил Шкарлет. А там где 7, там будут и 14, и 21 млрд.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:32 Ответить
за шкарлетом шмигель и зе-чмо на выход!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:36 Ответить
Які молодці, а плакати в сто разів влучніші та дотепніші "гегів" "найвеличнішого".
показать весь комментарий
04.02.2022 12:36 Ответить
Думает рейтинг поднять -или уже хочет в президенты идти ??
показать весь комментарий
04.02.2022 12:41 Ответить
Красавцы!Не в инете гневные статейки пишут,а ДЕЛАЮТ.Двенадцать с плюсом!
показать весь комментарий
04.02.2022 12:42 Ответить
Молодцы детвора! Гнать ссаными тряпками этого псевдоминистра! Обязательно добейтесь его отставки! 👍👍👍
показать весь комментарий
04.02.2022 12:49 Ответить
Молодцы! Пусть власть знает - как в Рашке у нас не будет никогда! Не получится междусобойчики порешать. Осталось только сделать нормальную оппозицию чтоб не была завязана на Рашку.
показать весь комментарий
04.02.2022 12:58 Ответить
Холуй зедебильный сам бы на такое не пошел,это кто то его из опы надоумил и пообещал поддержку.Ну как всегда просто кинули тупого неучя.Пойдет в команду подлятско -портновских борцов с Украиной.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:08 Ответить
Авторитетніе, адекватные люди предупреждали комуняку зе, не назначать плагиатора и антиукраинца, но акробат проигнорировал очевидные факты, наплевал на уважаемых украинцев и в сотый раз показао свое коллаборантское нутро.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:12 Ответить
Пішов по шерсть, а вернувся стрижений.
показать весь комментарий
04.02.2022 13:21 Ответить
А до чого тут Шмигаль?В нас міністр освіти Зеленський!Він же голова ВР,він же генпрокурор,він же голова ДБР, і так по всій вертикалі. Навибирали собі і нам владу 73% ідіотів
показать весь комментарий
04.02.2022 15:56 Ответить
бєня та його бригада злодіїв,неуків,наркоманів,перевертнів,зрадників ще не все спаплюжили і розвалили в Україні,ще не над всім поглумилися????
показать весь комментарий
04.02.2022 16:38 Ответить
 
 