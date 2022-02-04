Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с представителями студентов Киево-Могилянской академии (КМА), которые сегодня, 4 февраля, пикетируют Кабинет Министров Украины с требованием отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
С утра студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин. Премьер Денис Шмыгаль встретился с представителями митингующих.
"Мы только что были в Кабинете Министров на встрече лично с премьер-министром Шмыгалем. Нас было пятеро представителей Киево-Могилянской академии, в том числе глава студенческой коллегии. Мы озвучили наше главное требование. Мы сразу сказали, что мы пришли сюда говорить не о выборах (президента КМА. – Ред.), а говорить об одном главном требовании – отставке Шкарлета. Господин премьер-министр заверил нас в следующем: во-первых, он заверил, что он на стороне студентов (и мы давайте запомним ему эти слова). Мы не получили прямой позиции лично премьера по отставке Сергея Шкарлета. Однако он принял от нас обращение и заверил, что начинает политические консультации с Верховной Радой по увольнению Сергея Шкарлета. Мы объявляем, что мы будем бастовать и при необходимости выходить на подобные митинги всем студенчеством до тех пор, пока выполнение наших требований не будет осуществлено", - рассказали делегаты митингующих о результатах встречи со Шмыгалем.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.
Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.
4 февраля Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии.
4 февраля студенты Киево-Могилянской академии пикетировали Кабмин с требованием отставки Шкарлета.
Але то інше?
Брись 😡
У 2000 році партії "Регіонального відродження України", "Солідарності України", "Праці", "Всеукраїнська партія пенсіонерів" та партія "За красиву Україну" об'єдналися в "Партію регіонального відродження "Трудова солідарність України", співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко, а до президії нового утворення увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.
Тепер ваш основний ворог Зеленський - отримаємо кого?
Петра не згадуй - немає сенсу.
Дуже влучно.
Теперь ты делаешь вид, что зеленые ни при чем
Я фанатію від їх плакатиків, молодці!
А Шмигаль за...цяв, бо студенти сила!
Завжди розпочиналось із студентів!
Так, з виступу студентів.
І спробуй він не дослухайся до виступу, зелена влада ризикуватиме повторенням історії.
Попри шлейф скандалів, на цьому наполягав президент Володимир Зеленський.
Шкарлета підтримали фракції "Слуга народу", ОПЗЖ та групи "За майбутнє" і "Довіра
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС News Україна анонсував, що призначення Шкарлета залежить від успіху навчального року восени 2020 року на фоні пандемії коронавірусу.
Попри критику експертів, в уряді роботу Шкарлета називають успішною.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55333880
Зеленський пояснив журналістам, що обирав міністра сам разом із заступником голови ОП з гуманітарних питань Юрієм Костюком. І для цього навіть їздив у Чернігів.
Доклався до призначення і колишній заступник міністра освіти Дмитра Табачника Олексій Дніпров, який працює в Офісі президента.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55333880