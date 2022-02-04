Шмыгаль встретился со студентами Киево-Могилянской академии: заявил, что начинает консультации с Радой по отставке Шкарлета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с представителями студентов Киево-Могилянской академии (КМА), которые сегодня, 4 февраля, пикетируют Кабинет Министров Украины с требованием отставки главы МОН Сергея Шкарлета и подписания контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.

С утра студенты Киево-Могилянской академии пикетируют Кабмин. Премьер Денис Шмыгаль встретился с представителями митингующих.

"Мы только что были в Кабинете Министров на встрече лично с премьер-министром Шмыгалем. Нас было пятеро представителей Киево-Могилянской академии, в том числе глава студенческой коллегии. Мы озвучили наше главное требование. Мы сразу сказали, что мы пришли сюда говорить не о выборах (президента КМА. – Ред.), а говорить об одном главном требовании – отставке Шкарлета. Господин премьер-министр заверил нас в следующем: во-первых, он заверил, что он на стороне студентов (и мы давайте запомним ему эти слова). Мы не получили прямой позиции лично премьера по отставке Сергея Шкарлета. Однако он принял от нас обращение и заверил, что начинает политические консультации с Верховной Радой по увольнению Сергея Шкарлета. Мы объявляем, что мы будем бастовать и при необходимости выходить на подобные митинги всем студенчеством до тех пор, пока выполнение наших требований не будет осуществлено", - рассказали делегаты митингующих о результатах встречи со Шмыгалем.

Напомним, экс-министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Позже Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе.

Глава МОН Сергей Шкарлетт заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Будет объявлен повторный конкурс.

4 февраля Минобразования отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Киево-Могилянской академии.

4 февраля студенты Киево-Могилянской академии пикетировали Кабмин с требованием отставки Шкарлета.