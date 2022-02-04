УКР
Шмигаль зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії: заявив, що розпочинає консультації з Радою щодо відставки Шкарлета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з представниками студентів Києво-Могилянської академії (КМА), які сьогодні, 4 лютого, пікетують Кабінет Міністрів України з вимогою відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Зранку студенти Києво-Могилянської академії пікетують Кабмін. Прем'єр Денис Шмигаль зустрівся з представниками мітингарів.

"Ми тільки що були в Кабінеті Міністрів на зустрічі особисто з прем'єр-міністром Шмигалем. Нас було п'ятеро представників Києво-Могилянської академії, в тому числі голова студентської колегії. Ми озвучили нашу головну вимогу. Ми відразу сказали, що ми прийшли сюди говорити не про вибори (президента КМА. - Ред.), а говорити про одну головну вимогу - відставку Шкарлета. Пан прем'єр-міністер запевнив нас в наступному: по-перше, він запевнив, що він на стороні студентів (і ми давайте запам♥9ятаємо йому ці слова). Ми не отримали прямої позиції особисто прем'єра щодо відставки Сергія Шкарлета. Проте він прийняв від нас звернення і запевнив, що розпочинає політичні консультації з Верховною Радою щодо звільнення Сергія Шкарлета. Ми оголошуємо, що ми будемо страйкувати і за потреби вигодити на подібні мітинги всім стедентством допоки виконання наших вимог не буде здійснене", - розповіли делегати мітингарів про результати зустрічі зі Шмигалем.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.

Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.

4 лютого Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії.

4 лютого студенти Києво-Могилянської академії пікетували Кабмін з вимогою відставки Шкарлета.

