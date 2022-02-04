Шмигаль зустрівся зі студентами Києво-Могилянської академії: заявив, що розпочинає консультації з Радою щодо відставки Шкарлета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з представниками студентів Києво-Могилянської академії (КМА), які сьогодні, 4 лютого, пікетують Кабінет Міністрів України з вимогою відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА Сергієм Квітом.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Зранку студенти Києво-Могилянської академії пікетують Кабмін. Прем'єр Денис Шмигаль зустрівся з представниками мітингарів.
"Ми тільки що були в Кабінеті Міністрів на зустрічі особисто з прем'єр-міністром Шмигалем. Нас було п'ятеро представників Києво-Могилянської академії, в тому числі голова студентської колегії. Ми озвучили нашу головну вимогу. Ми відразу сказали, що ми прийшли сюди говорити не про вибори (президента КМА. - Ред.), а говорити про одну головну вимогу - відставку Шкарлета. Пан прем'єр-міністер запевнив нас в наступному: по-перше, він запевнив, що він на стороні студентів (і ми давайте запам♥9ятаємо йому ці слова). Ми не отримали прямої позиції особисто прем'єра щодо відставки Сергія Шкарлета. Проте він прийняв від нас звернення і запевнив, що розпочинає політичні консультації з Верховною Радою щодо звільнення Сергія Шкарлета. Ми оголошуємо, що ми будемо страйкувати і за потреби вигодити на подібні мітинги всім стедентством допоки виконання наших вимог не буде здійснене", - розповіли делегати мітингарів про результати зустрічі зі Шмигалем.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.
Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.
4 лютого Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії.
4 лютого студенти Києво-Могилянської академії пікетували Кабмін з вимогою відставки Шкарлета.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але то інше?
Брись 😡
У 2000 році партії "Регіонального відродження України", "Солідарності України", "Праці", "Всеукраїнська партія пенсіонерів" та партія "За красиву Україну" об'єдналися в "Партію регіонального відродження "Трудова солідарність України", співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко, а до президії нового утворення увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.
Тепер ваш основний ворог Зеленський - отримаємо кого?
Петра не згадуй - немає сенсу.
Дуже влучно.
Теперь ты делаешь вид, что зеленые ни при чем
Я фанатію від їх плакатиків, молодці!
А Шмигаль за...цяв, бо студенти сила!
Завжди розпочиналось із студентів!
Так, з виступу студентів.
І спробуй він не дослухайся до виступу, зелена влада ризикуватиме повторенням історії.
Попри шлейф скандалів, на цьому наполягав президент Володимир Зеленський.
Шкарлета підтримали фракції "Слуга народу", ОПЗЖ та групи "За майбутнє" і "Довіра
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС News Україна анонсував, що призначення Шкарлета залежить від успіху навчального року восени 2020 року на фоні пандемії коронавірусу.
Попри критику експертів, в уряді роботу Шкарлета називають успішною.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55333880
Зеленський пояснив журналістам, що обирав міністра сам разом із заступником голови ОП з гуманітарних питань Юрієм Костюком. І для цього навіть їздив у Чернігів.
Доклався до призначення і колишній заступник міністра освіти Дмитра Табачника Олексій Дніпров, який працює в Офісі президента.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55333880