УКР
12 704 46

Озброєний чоловік пограбував Приватбанк у Дніпрі. ФОТО

Збройне пограбування сталося приблизно о 17.30 4 лютого на вулиці Будівельників, 28, де розміщується відділення "Приватбанку". Невідомий чоловік у масці та рукавичках зайшов у відділення банку і, погрожуючи пістолетом, забрав у касира 52 000 гривень, після чого втік у невідомому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпро.Оперативний.

На місце одразу виїхали співробітники поліції. У самому відділенні та біля нього проходять невідкладні слідчі дії, вивчається запис із камери відеоспостереження, на яку потрапив розбійний напад на працівника банку.

Прикмети грабіжника – зріст 170 сантиметрів, був у масці та рукавичках. Був одягнений у сіру куртку з помаранчевими вставками та зелені камуфляжні штани. При собі "грабіжник" мав чорний рюкзак. Якщо хтось бачив схожу за описом людину, прохання повідомити про це на лінію 102. Поліція проводить опитування свідків і розшукує грабіжника, що втік.

Озброєний чоловік пограбував Приватбанк у Дніпрі 01
Озброєний чоловік пограбував Приватбанк у Дніпрі 02
Озброєний чоловік пограбував Приватбанк у Дніпрі 03

Дніпро (3366) пограбування (579) Приватбанк (2463)
Спочатку доводять суспільство до злиднів,а потім констатують збільшення рівня злочинності.Все закономірно,нічого дивного немає.
04.02.2022 21:52 Відповісти
особа, схожа на міністра МВС повідомила, що поки його підтримує особа, схожа на президента, класти він хотів на особ, схожий на народ
04.02.2022 22:02 Відповісти
Приватбанк сам добряче грабує людей, а ще збирає інформацію про своїх і не тільки своїх клієнтів, так і кажуть «шановний клієнте»
04.02.2022 21:44 Відповісти
Кассиры не должны при себе такие суммы иметь. Должно быть подземное хранилище, как в супермаркетах.
04.02.2022 21:41 Відповісти
О чем вы, сумма меньше 2 000 долларов. какой-то лох вздумал покуралесить... Но то шо в криворожско-днепропетровском регионе бандитизм подзашкалил последнее время - факт .
показати весь коментар
... и игрушечный пистолет из детского мира))
04.02.2022 21:53 Відповісти
мож ему нужно было расчитаться за пестик.
04.02.2022 21:55 Відповісти
Ану Ахмед, скажи , кто тебе такое сказал?
04.02.2022 22:05 Відповісти
В Киеве не лучше
05.02.2022 08:47 Відповісти
та ну прекратите
04.02.2022 21:50 Відповісти
Ну й молодець! Не все ж "Примату"грабувати своїх клієнтів- потрібен і зворотній зв'язок- модне тепер слово feedback
04.02.2022 22:31 Відповісти
Бене можно откаты с привата . Пересичный решил, шо и ему терять нечего. Хотя охрана банка - в ответе за грабеж, как и вор.
04.02.2022 21:41 Відповісти
04.02.2022 21:44 Відповісти
Моня стырский)))
04.02.2022 21:45 Відповісти
Ого! Целых 52 тысйачи
04.02.2022 21:49 Відповісти
Це дрібне *********** по монастирському.
04.02.2022 21:49 Відповісти
04.02.2022 21:52 Відповісти
Шукайте в лісі )))
04.02.2022 21:52 Відповісти
ПАНЯТЬ И ПРАСТИТЬ як Каламойшу. А чо!? Ему можно а другим низзя!?
04.02.2022 21:53 Відповісти
Коломойша из привата побольше вынес
04.02.2022 22:01 Відповісти
Садят за мелочи. Кто по крупному - того в не посадят при нашей системе.
04.02.2022 22:10 Відповісти
Така(на жаль) держава : за 2 тисячі доларів-посадять і надовго- а за 20 млрд вкрадених інше :"Вельмишановний пане Коломойський "!"!
04.02.2022 22:35 Відповісти
Тут у некоторых ушлепков зарплата 3 ляма гривен а это смех курам...
04.02.2022 21:54 Відповісти
52 тыс... еще 2 таких ограбления и будет "сумка с печеньками"
04.02.2022 21:54 Відповісти
типо, сухари на передачу в кичу.
04.02.2022 21:56 Відповісти
Дайте парніше тихенько підти до лісу з сумочкою...
04.02.2022 22:37 Відповісти
Фото - бимба! И муха глазом не моргнет - опознают
04.02.2022 21:56 Відповісти
Коломойському не вдається через суд, то вирішив таким способом?..
04.02.2022 21:57 Відповісти
Поки не встановлено, то треба писати: Погрожував предметом, що схожий на пістолет.
04.02.2022 21:58 Відповісти
04.02.2022 22:02 Відповісти
Пограбувати - фігня. А от забрати - то мистецтво.
04.02.2022 22:16 Відповісти
Ну от, кінець епохи злиднів, принаймні для одного гражданіна, настав. І зауважте, йому було не какаяразніца де лежать хрусткі купюри😁!
04.02.2022 22:21 Відповісти
на нашего буншу похож
04.02.2022 22:23 Відповісти
вот же дебил, если поймают, дадут лет 7, за менее чем 2$ тыс., которые грузчиком в АТБ можно заработать меньше чем за год, будучи при этом на свободе, пивко попивая, не хлебая баланду
04.02.2022 22:25 Відповісти
Там походу стекло пластмассовое в кассе😁
04.02.2022 22:26 Відповісти
У Бені налічка закінчилась, зайшов за звичкою
04.02.2022 22:34 Відповісти
Это типа 1\6 часть от зарплаты Лещенко?
04.02.2022 22:40 Відповісти
А охранник чисто случайно пошёл отлить ?
Надо проверить его двоюродных братьев, соседей и собутыльников.
04.02.2022 22:53 Відповісти
Эти деньги ему нужны на покупку мусорской формы - купит форму,остановит машину с депутатом(они все или бухие или обдолбанные ездят) - и вот тебе уже 150тонн денег!
04.02.2022 22:56 Відповісти
😂
05.02.2022 12:47 Відповісти
ну че, конец эпохи бедности же
04.02.2022 22:58 Відповісти
Ограбление, блд, века!
04.02.2022 23:08 Відповісти
04.02.2022 23:08 Відповісти
Теж мені новина, от як би він Кололмойського пограбував і кактус йому у одне місце засунув, тот б була новина всім новинам новина )
04.02.2022 23:16 Відповісти
герой ограбить бандитов жида коломойского которые вешают тысячные он герой..молодец
04.02.2022 23:20 Відповісти
Ну зато штраф за отсутствие маски в общественных местах не выпишут)))
04.02.2022 23:51 Відповісти
А в банке камеру наблюдения с высоким разрешением поставить жаба давит?
Какчество фото бандита как в газетах начала ХХ века.
05.02.2022 07:28 Відповісти
Наверное банк первым его грабить начал.
05.02.2022 08:33 Відповісти
 
 