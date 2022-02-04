Озброєний чоловік пограбував Приватбанк у Дніпрі. ФОТО

Збройне пограбування сталося приблизно о 17.30 4 лютого на вулиці Будівельників, 28, де розміщується відділення "Приватбанку". Невідомий чоловік у масці та рукавичках зайшов у відділення банку і, погрожуючи пістолетом, забрав у касира 52 000 гривень, після чого втік у невідомому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Дніпро.Оперативний.

На місце одразу виїхали співробітники поліції. У самому відділенні та біля нього проходять невідкладні слідчі дії, вивчається запис із камери відеоспостереження, на яку потрапив розбійний напад на працівника банку.

Прикмети грабіжника – зріст 170 сантиметрів, був у масці та рукавичках. Був одягнений у сіру куртку з помаранчевими вставками та зелені камуфляжні штани. При собі "грабіжник" мав чорний рюкзак. Якщо хтось бачив схожу за описом людину, прохання повідомити про це на лінію 102. Поліція проводить опитування свідків і розшукує грабіжника, що втік.

