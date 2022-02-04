РУС
Вооруженный мужчина ограбил ПриватБанк в Днепре. ФОТО

Вооруженное ограбление произошло примерно в 17.30 4 февраля по улице Строителей, 28, где размещается отделение "Приватбанка". Неизвестный мужчина в маске и перчатках зашел в отделение банка и, угрожая пистолетом, забрал у кассира 52 000 гривен, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепр.Оперативный.

На место сразу выехали сотрудники полиции. В самом отделении и возле него проходят неотложные следственные действия, изучается запись с камеры видеонаблюдения, на которую попало разбойное нападение на работника банка.

Приметы грабителя – рост 170 сантиметров, был в маске и перчатках. Был одет в серую куртку с оранжевыми вставками и зеленые камуфляжные брюки. При себе "грабитель" имел черный рюкзак. Если кто-то видел похожего по описанию человека, просьба сообщить об этом на линию 102. Полиция проводит опрос свидетелей и разыскивает сбежавшего грабителя.

Вооруженный мужчина ограбил ПриватБанк в Днепре 01
Вооруженный мужчина ограбил ПриватБанк в Днепре 02
Вооруженный мужчина ограбил ПриватБанк в Днепре 03

Днепр (4502) ограбление (1372) Приватбанк (837)
Спочатку доводять суспільство до злиднів,а потім констатують збільшення рівня злочинності.Все закономірно,нічого дивного немає.
особа, схожа на міністра МВС повідомила, що поки його підтримує особа, схожа на президента, класти він хотів на особ, схожий на народ
Приватбанк сам добряче грабує людей, а ще збирає інформацію про своїх і не тільки своїх клієнтів, так і кажуть «шановний клієнте»
Кассиры не должны при себе такие суммы иметь. Должно быть подземное хранилище, как в супермаркетах.
О чем вы, сумма меньше 2 000 долларов. какой-то лох вздумал покуралесить... Но то шо в криворожско-днепропетровском регионе бандитизм подзашкалил последнее время - факт .
... и игрушечный пистолет из детского мира))
мож ему нужно было расчитаться за пестик.
Ану Ахмед, скажи , кто тебе такое сказал?
В Киеве не лучше
та ну прекратите
Ну й молодець! Не все ж "Примату"грабувати своїх клієнтів- потрібен і зворотній зв'язок- модне тепер слово feedback
Бене можно откаты с привата . Пересичный решил, шо и ему терять нечего. Хотя охрана банка - в ответе за грабеж, как и вор.
Моня стырский)))
Ого! Целых 52 тысйачи
Це дрібне *********** по монастирському.
Шукайте в лісі )))
ПАНЯТЬ И ПРАСТИТЬ як Каламойшу. А чо!? Ему можно а другим низзя!?
Коломойша из привата побольше вынес
Садят за мелочи. Кто по крупному - того в не посадят при нашей системе.
Така(на жаль) держава : за 2 тисячі доларів-посадять і надовго- а за 20 млрд вкрадених інше :"Вельмишановний пане Коломойський "!"!
Тут у некоторых ушлепков зарплата 3 ляма гривен а это смех курам...
52 тыс... еще 2 таких ограбления и будет "сумка с печеньками"
типо, сухари на передачу в кичу.
Дайте парніше тихенько підти до лісу з сумочкою...
Фото - бимба! И муха глазом не моргнет - опознают
Коломойському не вдається через суд, то вирішив таким способом?..
Поки не встановлено, то треба писати: Погрожував предметом, що схожий на пістолет.
Пограбувати - фігня. А от забрати - то мистецтво.
Ну от, кінець епохи злиднів, принаймні для одного гражданіна, настав. І зауважте, йому було не какаяразніца де лежать хрусткі купюри😁!
на нашего буншу похож
вот же дебил, если поймают, дадут лет 7, за менее чем 2$ тыс., которые грузчиком в АТБ можно заработать меньше чем за год, будучи при этом на свободе, пивко попивая, не хлебая баланду
Там походу стекло пластмассовое в кассе😁
У Бені налічка закінчилась, зайшов за звичкою
Это типа 1\6 часть от зарплаты Лещенко?
А охранник чисто случайно пошёл отлить ?
Надо проверить его двоюродных братьев, соседей и собутыльников.
Эти деньги ему нужны на покупку мусорской формы - купит форму,остановит машину с депутатом(они все или бухие или обдолбанные ездят) - и вот тебе уже 150тонн денег!
😂
ну че, конец эпохи бедности же
Ограбление, блд, века!
Теж мені новина, от як би він Кололмойського пограбував і кактус йому у одне місце засунув, тот б була новина всім новинам новина )
герой ограбить бандитов жида коломойского которые вешают тысячные он герой..молодец
Ну зато штраф за отсутствие маски в общественных местах не выпишут)))
А в банке камеру наблюдения с высоким разрешением поставить жаба давит?
Какчество фото бандита как в газетах начала ХХ века.
Наверное банк первым его грабить начал.
