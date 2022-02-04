Вооруженный мужчина ограбил ПриватБанк в Днепре. ФОТО
Вооруженное ограбление произошло примерно в 17.30 4 февраля по улице Строителей, 28, где размещается отделение "Приватбанка". Неизвестный мужчина в маске и перчатках зашел в отделение банка и, угрожая пистолетом, забрал у кассира 52 000 гривен, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепр.Оперативный.
На место сразу выехали сотрудники полиции. В самом отделении и возле него проходят неотложные следственные действия, изучается запись с камеры видеонаблюдения, на которую попало разбойное нападение на работника банка.
Приметы грабителя – рост 170 сантиметров, был в маске и перчатках. Был одет в серую куртку с оранжевыми вставками и зеленые камуфляжные брюки. При себе "грабитель" имел черный рюкзак. Если кто-то видел похожего по описанию человека, просьба сообщить об этом на линию 102. Полиция проводит опрос свидетелей и разыскивает сбежавшего грабителя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Надо проверить его двоюродных братьев, соседей и собутыльников.
Какчество фото бандита как в газетах начала ХХ века.