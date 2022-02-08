Бербок вирушила на лінію розмежування на Донбасі. ФОТО
Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 8 лютого, у другий день свого візиту до України вирушила на лінію розмежування між українською армією та російськими окупаційними військами на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Очільниця МЗС ФРН хоче побачити на власні очі ситуацію в зоні бойових дій та поспілкуватися з місцевим населенням.
Після цього у неї запланована зустріч з представниками спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), серед завдань якої, зокрема, контроль за збереженням режиму припинення вогню. Потім глава німецького зовнішньополітичного відомства має намір зустрітися з представниками неурядових організацій.
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Дипломатия существует для того чтобы вести переговоры для разрешения сложных и тупиковых вопросов и доказывать свою правоту а не строит из себя вяликого и обиженного
И ГДЕ ОРУЖИЕ , за которое Украина уже заплатила ?
А вот нашим нужно было еще раз подчеркнуть что их позиция неправильная и искать пути выхода
но нашему это совсем не интересно оно устало то от Блинкена то от Джонсона а тут еще она а сегодня Макрон Вы что с ума сошли а там вроде Эрдоган собирается замучили бедного зелю своими визитами вот бы в глазки заглянуть пуйлу это прям сию минуту
з геронтофілом би не проколовся наш президент...
німеччина і франція причетні до цієї ситуації, що склалась...і це основне
если не дай Бог москва сунется - немцы в стороне не будут.
в таких странах власть делает то, что скажут граждане.
делают это
для себя.
Мир не хочет, что бы псих с бомбой рассказывал дормальным людям как жить
А Украину поддерживают, потому что видят, что большинство не терпит монополии власти у себя в стране и ценит свободу - это западные ценности
Вони організували місцевих проливати кров, а керують, командують ними вони.
Техніку свою завели і відомо, що приситлають своіх регулярних натренування і тд
Тому тка і кажуть:" російські збройні форрмування на Донбасі".
У раши все як завжди - терор та беспредел
Цікаво-цікаво....