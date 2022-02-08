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Бербок вирушила на лінію розмежування на Донбасі. ФОТО

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 8 лютого, у другий день свого візиту до України вирушила на лінію розмежування між українською армією та російськими окупаційними військами на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Очільниця МЗС ФРН хоче побачити на власні очі ситуацію в зоні бойових дій та поспілкуватися з місцевим населенням.

Бербок вирушила на лінію розмежування на Донбасі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок: Зустріч із Зеленським не відбулась через зміну планів із французької сторони

Після цього у неї запланована зустріч з представниками спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), серед завдань якої, зокрема, контроль за збереженням режиму припинення вогню. Потім глава німецького зовнішньополітичного відомства має намір зустрітися з представниками неурядових організацій.

Німеччина (7511) Донбас (22358) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+30
Вообще надо всем иностранцам сначала показывать фронт , ПОТОМ ГОСПИТАЛЬ С РАНЕННЫМИ , потом СТЕНУ ПАМЯТИ Михайловского собора . А потом уже общаться. А то едут чистоплюи и учат украинцев сдавать страну
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08.02.2022 13:08 Відповісти
+11
Які там "проросійські сепаратисти"? Там давно вже регулярні війська рф!!!Треба називати речі своїма іменами.Ось так і живемо ,8 рік війни...
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08.02.2022 13:17 Відповісти
+8
После такого позора для Германии , что Зе отменил встречу , тетя поехала восстанавливать рухнувший имидж
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08.02.2022 13:06 Відповісти
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После такого позора для Германии , что Зе отменил встречу , тетя поехала восстанавливать рухнувший имидж
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08.02.2022 13:06 Відповісти
Вообще надо всем иностранцам сначала показывать фронт , ПОТОМ ГОСПИТАЛЬ С РАНЕННЫМИ , потом СТЕНУ ПАМЯТИ Михайловского собора . А потом уже общаться. А то едут чистоплюи и учат украинцев сдавать страну
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08.02.2022 13:08 Відповісти
Еще неплохо было бы чтобы переночевали на передке где-нибудь под Авдеевкой в вонючем спальном мешке, в котором пара-тройка десятков полевых мышей
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08.02.2022 13:41 Відповісти
Племянница , ничего умнее не придумали ? Анналена Бербок наладила хороший контакт с главой МИД Украиньі , впереди большие совместньіе дела . А Лошадь со Смоленской площади курит взатяжку ...😃
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08.02.2022 13:39 Відповісти
шмаркле вчера не до нее он вчера дорожки прокладывал а сегодня понеслось дерьмо по трубам
Дипломатия существует для того чтобы вести переговоры для разрешения сложных и тупиковых вопросов и доказывать свою правоту а не строит из себя вяликого и обиженного
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08.02.2022 13:43 Відповісти
Ну Кулебы с неё хватит . Пусть начнут говорить Слава Украине , уважать бандеровцев , и перестать гадить Украине по покупке оружия .
И ГДЕ ОРУЖИЕ , за которое Украина уже заплатила ?
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08.02.2022 13:48 Відповісти
с нее то хватит но она только министр и обвинять только ее в позиции целого государства, она только доносит позицию правительства ФРГ и отсебятину не имеет право нести на переговорах
А вот нашим нужно было еще раз подчеркнуть что их позиция неправильная и искать пути выхода
но нашему это совсем не интересно оно устало то от Блинкена то от Джонсона а тут еще она а сегодня Макрон Вы что с ума сошли а там вроде Эрдоган собирается замучили бедного зелю своими визитами вот бы в глазки заглянуть пуйлу это прям сию минуту
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08.02.2022 14:20 Відповісти
Вы стесняетесь вспомнить , что Украина оплатила винтовки и Германии заблокировала из передачу ????
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08.02.2022 13:49 Відповісти
Вот для этого и существует дипломатия вот как раз наш ********** и должен задавать неудобные вопросы министру а наше недоразумение вчера нанюхался а сегодня очередная волна бреда сумасшедшего типа *******
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08.02.2022 14:09 Відповісти
Он задавал ей неделю назад вопрос об оружии . Теперь он задаст вопрос Шольцу
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08.02.2022 14:13 Відповісти
Вы это серьезно про Шольца и оружие
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08.02.2022 14:21 Відповісти
‼️‼️немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных ею через эту структуру НАТО и https://zn.ua/UKRAINE/reznikov-ukraina-zakupila-u-nato-antidronovye-ruzhja.html оплаченных противодроновых винтовок . Наши источники говорят, что украинская сторона поднимала этот вопрос даже во время последнего https://zn.ua/POLITICS/sovmestnaja-presskonferentsija-zelenskoho-i-merkel-onlajn.html визита Меркель в Киев , но проблема решена не была.
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08.02.2022 14:30 Відповісти
ваш президент Петро Алексеич...только власть спасёт его от тюрьмы, требуйте перевыборов...спасайте народного олигарха..)))
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10.02.2022 09:42 Відповісти
Вопрос скоро три года как ищут за что посадить Порошенко, что только не придумывали зебилы для таких как ты Вопрос на засыпку если бы было за что наверное уже бы сидел А вот нынешняя власть в ближайшем будущем коллективно сядет и надолго даже не сомневайся хватит одного Вагнергейта даже не будем трогать все остальное
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10.02.2022 09:54 Відповісти
много букав....Петя никого не посадил и его не посадят ...пока.
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10.02.2022 10:00 Відповісти
то какого сидишь на Цензоре иди алфавит изучай двоешник
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10.02.2022 10:03 Відповісти
за Пецыными сектантами наблюдаю, как вы вылизываете толстого барыгу лицемера и лжеца...))) не без корыстно конечно.....
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10.02.2022 10:08 Відповісти
не без корыстно конечно..... А вот с этого места поподробнее потому шо мона и отгрести по полной как там тебя зебил или ватник
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10.02.2022 10:35 Відповісти
ты ба якый........патриЁт...отгребун
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10.02.2022 10:56 Відповісти
Шарахнути по ній із танка, це ж не так страшно як газ відключити.
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08.02.2022 13:07 Відповісти
Каску одела или Вермахт еще не прислал
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08.02.2022 13:08 Відповісти
її кинули в москві і німці вирішили нею тиснути на київ...але київ пришорив цю поведінку ще до входу...
з геронтофілом би не проколовся наш президент...
німеччина і франція причетні до цієї ситуації, що склалась...і це основне
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08.02.2022 13:11 Відповісти
Видайте їй німецьку каску.
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08.02.2022 13:12 Відповісти
все будет нормально с немцами.
если не дай Бог москва сунется - немцы в стороне не будут.
в таких странах власть делает то, что скажут граждане.
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08.02.2022 13:12 Відповісти
Ваты в Германии много. Поэтому немцы могут сказать не то что выгодно Украине
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08.02.2022 13:14 Відповісти
все, кто поддерживает Украину санкциями, оружием нашару итд
делают это
для себя.
Мир не хочет, что бы псих с бомбой рассказывал дормальным людям как жить

А Украину поддерживают, потому что видят, что большинство не терпит монополии власти у себя в стране и ценит свободу - это западные ценности
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08.02.2022 13:31 Відповісти
Які там "проросійські сепаратисти"? Там давно вже регулярні війська рф!!!Треба називати речі своїма іменами.Ось так і живемо ,8 рік війни...
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08.02.2022 13:17 Відповісти
моска звикла робити все чужими руками.
Вони організували місцевих проливати кров, а керують, командують ними вони.
Техніку свою завели і відомо, що приситлають своіх регулярних натренування і тд
Тому тка і кажуть:" російські збройні форрмування на Донбасі".
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08.02.2022 13:51 Відповісти
Не погоджуся з вами, якщо згадати російских десантників ,що обіняли,чи ось це-
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08.02.2022 14:00 Відповісти
Правильно,я згоден, коли не вистачає сил колоаборантів для протидіі украінським ЗС, вони заводять свої регулярні підрозділи, обстріллюють зі свєї територія нашу.
У раши все як завжди - терор та беспредел
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08.02.2022 14:06 Відповісти
Це замість зустрічі з клоуном?
Цікаво-цікаво....
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08.02.2022 13:18 Відповісти
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08.02.2022 13:24 Відповісти
Модератор, у вас проблеми із словом «репарації» чи ви продовжуєте полювання за дописувачами керуючись персональними вподобаннями? Ц
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08.02.2022 13:26 Відповісти
Шульц дрище туди їхати, бо там фашисти стріляють. Він же там не встане над окопом і не буде кричати, що він теж фашист і щоб не стріляли по ньму, і у ньго зброї немає, тілька каска і підгузники.
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08.02.2022 13:28 Відповісти
Україні вже час з них бабки брати за екскурсії
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08.02.2022 13:34 Відповісти
отважная женщина и смелій политик. Все будет хорошо и думаю что россияне уже жидко-прежидко обтекают.... А нет - то подавятся отеми дворцами что под Киевом, в конче заспе.... как зайдут туда так и перестреляют друг друга при дележке
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08.02.2022 13:36 Відповісти
згадайте пакт Молотова-Ріббентропа. Німеччині вірити не можна.
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08.02.2022 13:44 Відповісти
УБДшку ей ОБЯЗАТЕЛЬНО! У нас такая мода нонче! Все "керивники" от пАлиции до пожарных с прокурорами воевали
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08.02.2022 13:46 Відповісти
И что этой козе покажут то что есть на самом деле или образцово-показательную линию разграничения в километрах о нульовкb где регулярно происходят семки посещения ЗЕ передовой линии?
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08.02.2022 13:54 Відповісти
Каску ей немецкую, блдь, дали?
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08.02.2022 13:59 Відповісти
БербОк, фрекенбОк, - очередная меркельша
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08.02.2022 15:26 Відповісти
 
 