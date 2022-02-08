Бербок вирушила на лінію розмежування на Донбасі. ФОТО

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 8 лютого, у другий день свого візиту до України вирушила на лінію розмежування між українською армією та російськими окупаційними військами на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Очільниця МЗС ФРН хоче побачити на власні очі ситуацію в зоні бойових дій та поспілкуватися з місцевим населенням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок: Зустріч із Зеленським не відбулась через зміну планів із французької сторони

Після цього у неї запланована зустріч з представниками спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), серед завдань якої, зокрема, контроль за збереженням режиму припинення вогню. Потім глава німецького зовнішньополітичного відомства має намір зустрітися з представниками неурядових організацій.