Бербок отправилась на линию разграничения на Донбассе. ФОТО
Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во вторник, 8 февраля, во второй день своего визита в Украину отправилась на линию разграничения между украинской армией и российскими оккупационными войсками на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Глава МИД ФРГ хочет увидеть своими глазами ситуацию в зоне боевых действий и пообщаться с местным населением.
После этого у нее запланирована встреча с представителями специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), среди задач которой, в частности, контроль сохранения режима прекращения огня. Затем глава германского внешнеполитического ведомства намерена встретиться с представителями неправительственных организаций.
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Дипломатия существует для того чтобы вести переговоры для разрешения сложных и тупиковых вопросов и доказывать свою правоту а не строит из себя вяликого и обиженного
И ГДЕ ОРУЖИЕ , за которое Украина уже заплатила ?
А вот нашим нужно было еще раз подчеркнуть что их позиция неправильная и искать пути выхода
но нашему это совсем не интересно оно устало то от Блинкена то от Джонсона а тут еще она а сегодня Макрон Вы что с ума сошли а там вроде Эрдоган собирается замучили бедного зелю своими визитами вот бы в глазки заглянуть пуйлу это прям сию минуту
з геронтофілом би не проколовся наш президент...
німеччина і франція причетні до цієї ситуації, що склалась...і це основне
если не дай Бог москва сунется - немцы в стороне не будут.
в таких странах власть делает то, что скажут граждане.
делают это
для себя.
Мир не хочет, что бы псих с бомбой рассказывал дормальным людям как жить
А Украину поддерживают, потому что видят, что большинство не терпит монополии власти у себя в стране и ценит свободу - это западные ценности
Вони організували місцевих проливати кров, а керують, командують ними вони.
Техніку свою завели і відомо, що приситлають своіх регулярних натренування і тд
Тому тка і кажуть:" російські збройні форрмування на Донбасі".
У раши все як завжди - терор та беспредел
Цікаво-цікаво....