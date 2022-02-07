Встречу Зеленского и Бербок отменили из-за расхождений в графиках
Глава МИД Германии Анналена Бербок должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но встреча не состоится.
Об этом Бербок сказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи", – сказала Бербок.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что никаких проблем со встречей нет.
"В прошлый раз, когда Анналена была в Киеве, была встреча с президентом Зеленским, очень содержательный, длительный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал", - сказал он.
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