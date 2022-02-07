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Встречу Зеленского и Бербок отменили из-за расхождений в графиках

Встречу Зеленского и Бербок отменили из-за расхождений в графиках

Глава МИД Германии Анналена Бербок должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но встреча не состоится.

Об этом Бербок сказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи", – сказала Бербок.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба добавил, что никаких проблем со встречей нет.

"В прошлый раз, когда Анналена была в Киеве, была встреча с президентом Зеленским, очень содержательный, длительный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия запланировала ряд жестких санкций против России, Украина может рассчитывать на нас, - Бербок

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+39
Дебил. Животное.

Второе лицо Германии приехала. И та, которая, действительно, за Украину топит.

Как же можно такое отношение показывать?
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07.02.2022 19:00 Ответить
+23
Знаємо ми графік нашого нарколиги...
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07.02.2022 19:03 Ответить
+16
Знаємо ми цей насичений графік. То з Головою ГУР Бурбою зустрітися не було часу, тепер з Міністром іноземних справ Франції ...
Ломка, напевно
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07.02.2022 19:05 Ответить
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А Єрмак хворий ковідом, бо інакше гідрант його послав замість себе.
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07.02.2022 18:58 Ответить
Дебил. Животное.

Второе лицо Германии приехала. И та, которая, действительно, за Украину топит.

Как же можно такое отношение показывать?
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07.02.2022 19:00 Ответить
Ну как бы Бербок не второе лицо в Германии, но тем не менее.. я думаю она сама отказалась от встречи с зеленым..она это и обьясняет- планировали с французом, но француз не приехал, поэтому план встреч поменялся
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07.02.2022 19:04 Ответить
И та, которая, действительно, за Украину топит.,,,- блокуючи постачання зброї в Україну ,дійсно би втопила Укрїну і народ в рашистському болоті, на догоду"трупіна"
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07.02.2022 19:40 Ответить
Парламентская республика. Ничего нельзя сделать без одобрения парламента. Бербок может только выйти из коаллиции, если не согласна. Понятно, что это ничего не даст, т.к. и СПД и ЦДУ - пропитаны путинским влиянием.
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07.02.2022 21:09 Ответить
Понятно, что это ничего не даст, т.к. и СПД и ЦДУ - пропитаны деньгами окупанта Украины
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07.02.2022 23:49 Ответить
Коли фараон помирав чи гинув...то всіх його слуг ховали разом із ним. А у "фараона" ЗЄлі багато слуг. Дуже багато . Розкошелимося...?
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07.02.2022 20:02 Ответить
Вова обісрався вчергове...
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07.02.2022 21:28 Ответить
Зеленський вже в Ізраїлі.
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07.02.2022 19:02 Ответить
У стены плача ?
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07.02.2022 19:07 Ответить
Філіал Стіни Плачу вже у Києві в Бабиному Яру відкрито.
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07.02.2022 19:15 Ответить
Неужели , таки решил повеситься на Земле Обетованной.
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07.02.2022 20:25 Ответить
Знаємо ми графік нашого нарколиги...
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07.02.2022 19:03 Ответить
Так с этим брехливым клоуном, никто и не хочет встречаться, ради чего - его брехни, который не сдерживает свои обещания?
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07.02.2022 19:03 Ответить
Знаємо ми цей насичений графік. То з Головою ГУР Бурбою зустрітися не було часу, тепер з Міністром іноземних справ Франції ...
Ломка, напевно
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07.02.2022 19:05 Ответить
Помилка. Не Франції, а "Головою МЗС Німеччини"
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07.02.2022 19:21 Ответить
Нелоху лучше на время чем-нибудь заболеть.
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07.02.2022 19:05 Ответить
Durchfall?
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07.02.2022 19:09 Ответить
..и пожиже..
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07.02.2022 19:13 Ответить
Proctologist - твоё призвание или вынужденность?
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07.02.2022 19:30 Ответить
Ну вот, пили и курили - вот поговорили.
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07.02.2022 19:05 Ответить
Не ему біло тяжело только после чего и он физически не мог Ві послушайте его несвязанную речь обрівочную человек которій до конца не может сформулировать місль в словах без текста заученного и прочтенного он никто
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07.02.2022 19:06 Ответить
адстаньтє от нєго бл..ді пратівниє! он весь в дєлах государствєнних, день і ночь...корпіт на картамі стратегіческіх поступленій бабла...с любімим візірем єрмаком коротаєт дні і ночі
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07.02.2022 19:06 Ответить
да апъелся проста вазелин на днюхе у ленки скумбрией па 8. а ано ж знаешь как некатарые не могут астанавицца,када халява прет. тут даше не да висиря с калодай карт
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07.02.2022 19:17 Ответить
https://youtu.be/3h9cwJ2sYFw Не поговорили
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07.02.2022 19:10 Ответить
Дорожки разъехались на столе, вот и не смог
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07.02.2022 19:15 Ответить
Зустріч не відбулася тому, що німці касок не знайшли.
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07.02.2022 19:15 Ответить
ЗЕленое чучело, походу обдолбилось внепланово... дунуло чрезмерно, с перевыполнением "плана", теперь его всей ОПой с люстры снять не могут Куда там ему с Бербок встречаться...
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07.02.2022 19:17 Ответить
А не в "позі" він Путіна на відкритті Олімпіади?
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07.02.2022 19:18 Ответить
Зараз не до Німеччини . Треба вести перемовини з союзниками .
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07.02.2022 19:27 Ответить
Тобто, з **********************?
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07.02.2022 20:26 Ответить
Розумній людині і однієї зустрічи з цим зе - більш ніж достатньо.
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07.02.2022 20:01 Ответить
И чем же таким неотложным оно было занято, чтобы проигнорировать встречу с чиновницей такого ранга? Здоровье поправляло, разве что?!!
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07.02.2022 20:04 Ответить
Вопрсы наверняка касались коррупции...официальная отмазка немцев не оказывать помощь коррупция в Украине...

чучело обосралось и засунуло язык в жопу
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07.02.2022 20:13 Ответить
Університет будує - мало вишев у нас? космодром закладає - черга десь за горизонтом чекає. А ви про захист України.
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07.02.2022 20:37 Ответить
https://ukranews.com/news/832130-zelenskij-obsudil-problemy-baraholki-kurazh-bazar-kotoruyu-nedavno-snesli-na-vdnh
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07.02.2022 20:38 Ответить
Можливо, захворювання сім'їЄрдогана їх насторожило…
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07.02.2022 20:11 Ответить
Обдовбався не по графіку?
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07.02.2022 20:13 Ответить
Ніхх.. себе. Практично прямо посилає союзників нах.. Виконує оманський план залишити Україну один на один з )(уйлом
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07.02.2022 20:24 Ответить
зрадазрада.
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07.02.2022 23:31 Ответить
С такими союзниками как германия лучше с парашей один на один остаться
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07.02.2022 23:52 Ответить
ЗАПАДНЫЕ ДИПЛОМАТЫ РАЗОЧАРОВАННО НАЗЫВАЮТ ЗЕЛЕНСКОГО "НЕОПЫТНЫМ И ТОНКОКОЖИМ" - THE ECONOMIST
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08.02.2022 08:57 Ответить
 
 