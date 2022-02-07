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Зустріч Зеленського й Бербок скасували через розбіжності в графіках

Зустріч Зеленського й Бербок скасували через розбіжності в графіках

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок мала нині зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але зустріч не відбудеться.

Про це Бербок сказала на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша поїздка була запланована з французьким колегою і ми планували зустрітися з президентом, але французька сторона змінила ці плани. Тому зі свого боку я змушена була адаптувати свої зустрічі". – сказала Бербок.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба додав, що жодних проблем із зустріччю немає.

"Минулого разу, коли Анналена була в Києві, була зустрічі із президентом Зеленським, дуже змістовна, тривала розмова. Зараз у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність у цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал", - сказав він.

Читайте: Німеччина запланувала низку жорстких санкцій проти Росії, Україна може на нас розраховувати, - Бербок

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+39
Дебил. Животное.

Второе лицо Германии приехала. И та, которая, действительно, за Украину топит.

Как же можно такое отношение показывать?
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07.02.2022 19:00 Відповісти
+23
Знаємо ми графік нашого нарколиги...
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07.02.2022 19:03 Відповісти
+16
Знаємо ми цей насичений графік. То з Головою ГУР Бурбою зустрітися не було часу, тепер з Міністром іноземних справ Франції ...
Ломка, напевно
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07.02.2022 19:05 Відповісти
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А Єрмак хворий ковідом, бо інакше гідрант його послав замість себе.
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07.02.2022 18:58 Відповісти
Дебил. Животное.

Второе лицо Германии приехала. И та, которая, действительно, за Украину топит.

Как же можно такое отношение показывать?
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07.02.2022 19:00 Відповісти
Ну как бы Бербок не второе лицо в Германии, но тем не менее.. я думаю она сама отказалась от встречи с зеленым..она это и обьясняет- планировали с французом, но француз не приехал, поэтому план встреч поменялся
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07.02.2022 19:04 Відповісти
И та, которая, действительно, за Украину топит.,,,- блокуючи постачання зброї в Україну ,дійсно би втопила Укрїну і народ в рашистському болоті, на догоду"трупіна"
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07.02.2022 19:40 Відповісти
Парламентская республика. Ничего нельзя сделать без одобрения парламента. Бербок может только выйти из коаллиции, если не согласна. Понятно, что это ничего не даст, т.к. и СПД и ЦДУ - пропитаны путинским влиянием.
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07.02.2022 21:09 Відповісти
Понятно, что это ничего не даст, т.к. и СПД и ЦДУ - пропитаны деньгами окупанта Украины
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07.02.2022 23:49 Відповісти
Коли фараон помирав чи гинув...то всіх його слуг ховали разом із ним. А у "фараона" ЗЄлі багато слуг. Дуже багато . Розкошелимося...?
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07.02.2022 20:02 Відповісти
Вова обісрався вчергове...
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07.02.2022 21:28 Відповісти
Зеленський вже в Ізраїлі.
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07.02.2022 19:02 Відповісти
У стены плача ?
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07.02.2022 19:07 Відповісти
Філіал Стіни Плачу вже у Києві в Бабиному Яру відкрито.
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07.02.2022 19:15 Відповісти
Неужели , таки решил повеситься на Земле Обетованной.
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07.02.2022 20:25 Відповісти
Знаємо ми графік нашого нарколиги...
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07.02.2022 19:03 Відповісти
Так с этим брехливым клоуном, никто и не хочет встречаться, ради чего - его брехни, который не сдерживает свои обещания?
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07.02.2022 19:03 Відповісти
Знаємо ми цей насичений графік. То з Головою ГУР Бурбою зустрітися не було часу, тепер з Міністром іноземних справ Франції ...
Ломка, напевно
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07.02.2022 19:05 Відповісти
Помилка. Не Франції, а "Головою МЗС Німеччини"
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07.02.2022 19:21 Відповісти
Нелоху лучше на время чем-нибудь заболеть.
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07.02.2022 19:05 Відповісти
Durchfall?
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07.02.2022 19:09 Відповісти
..и пожиже..
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07.02.2022 19:13 Відповісти
Proctologist - твоё призвание или вынужденность?
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07.02.2022 19:30 Відповісти
Ну вот, пили и курили - вот поговорили.
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07.02.2022 19:05 Відповісти
Не ему біло тяжело только после чего и он физически не мог Ві послушайте его несвязанную речь обрівочную человек которій до конца не может сформулировать місль в словах без текста заученного и прочтенного он никто
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07.02.2022 19:06 Відповісти
адстаньтє от нєго бл..ді пратівниє! он весь в дєлах государствєнних, день і ночь...корпіт на картамі стратегіческіх поступленій бабла...с любімим візірем єрмаком коротаєт дні і ночі
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07.02.2022 19:06 Відповісти
да апъелся проста вазелин на днюхе у ленки скумбрией па 8. а ано ж знаешь как некатарые не могут астанавицца,када халява прет. тут даше не да висиря с калодай карт
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07.02.2022 19:17 Відповісти
https://youtu.be/3h9cwJ2sYFw Не поговорили
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07.02.2022 19:10 Відповісти
Дорожки разъехались на столе, вот и не смог
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07.02.2022 19:15 Відповісти
Зустріч не відбулася тому, що німці касок не знайшли.
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07.02.2022 19:15 Відповісти
ЗЕленое чучело, походу обдолбилось внепланово... дунуло чрезмерно, с перевыполнением "плана", теперь его всей ОПой с люстры снять не могут Куда там ему с Бербок встречаться...
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07.02.2022 19:17 Відповісти
А не в "позі" він Путіна на відкритті Олімпіади?
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07.02.2022 19:18 Відповісти
Зараз не до Німеччини . Треба вести перемовини з союзниками .
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07.02.2022 19:27 Відповісти
Тобто, з **********************?
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07.02.2022 20:26 Відповісти
Розумній людині і однієї зустрічи з цим зе - більш ніж достатньо.
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07.02.2022 20:01 Відповісти
И чем же таким неотложным оно было занято, чтобы проигнорировать встречу с чиновницей такого ранга? Здоровье поправляло, разве что?!!
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07.02.2022 20:04 Відповісти
Вопрсы наверняка касались коррупции...официальная отмазка немцев не оказывать помощь коррупция в Украине...

чучело обосралось и засунуло язык в жопу
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07.02.2022 20:13 Відповісти
Університет будує - мало вишев у нас? космодром закладає - черга десь за горизонтом чекає. А ви про захист України.
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07.02.2022 20:37 Відповісти
https://ukranews.com/news/832130-zelenskij-obsudil-problemy-baraholki-kurazh-bazar-kotoruyu-nedavno-snesli-na-vdnh
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07.02.2022 20:38 Відповісти
Можливо, захворювання сім'їЄрдогана їх насторожило…
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07.02.2022 20:11 Відповісти
Обдовбався не по графіку?
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07.02.2022 20:13 Відповісти
Ніхх.. себе. Практично прямо посилає союзників нах.. Виконує оманський план залишити Україну один на один з )(уйлом
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07.02.2022 20:24 Відповісти
зрадазрада.
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07.02.2022 23:31 Відповісти
С такими союзниками как германия лучше с парашей один на один остаться
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07.02.2022 23:52 Відповісти
ЗАПАДНЫЕ ДИПЛОМАТЫ РАЗОЧАРОВАННО НАЗЫВАЮТ ЗЕЛЕНСКОГО "НЕОПЫТНЫМ И ТОНКОКОЖИМ" - THE ECONOMIST
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08.02.2022 08:57 Відповісти
 
 