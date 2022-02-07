Зустріч Зеленського й Бербок скасували через розбіжності в графіках

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок мала нині зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але зустріч не відбудеться.

Про це Бербок сказала на пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наша поїздка була запланована з французьким колегою і ми планували зустрітися з президентом, але французька сторона змінила ці плани. Тому зі свого боку я змушена була адаптувати свої зустрічі". – сказала Бербок.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба додав, що жодних проблем із зустріччю немає.

"Минулого разу, коли Анналена була в Києві, була зустрічі із президентом Зеленським, дуже змістовна, тривала розмова. Зараз у нас дуже активне дипломатичне життя в Києві, у президента насичений графік, але в жодному разі не треба сприймати відсутність у цієї зустрічі як якийсь політичний сигнал", - сказав він.

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